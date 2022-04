El TSJC dona 15 dies més a Borràs per recórrer abans de l'obertura de judici oral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat quinze dies més a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la resta d'investigats per les presumptes irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) perquè puguin consultar tota la causa judicial i poder presentar al·legacions davant la interlocutòria que concloïa la instrucció i els deixava a punt de judici.

Els investigats podran presentar al·legacions i demanar més diligències o l'arxivament del cas

Borràs i altres investigats van al·legar que no van poder accedir a la totalitat de la causa fins dies després de la interlocutòria i quan ja corria el termini per presentar els escrits. El tribunal, amb l'acord de la Fiscalia, admet la disfunció i aquest dilluns ha donat 15 dies més a les parts, que ara podran demanar més diligències o l'arxivament del cas.

Mentrestant, no està clara la resposta que donarà l'independentisme quan s'iniciï el judici a la presidenta del Parlament. Segons un article del reglament de la cambra, el membre que sigui jutjat per corrupció haurà de deixar les seves funcions, però Junts, ERC i la CUP encara no han acordat què faran al respecte.



La causa judicial està oberta per prevaricació, malversació, falsedat documental i frau administratiu per suposats contractes irregulars quan Borràs presidia la ILC del 2013 al 2017. Segons la interlocutòria del 14 de març, Borràs hauria adjudicat indirectament a un conegut seu set contractes per més de 132.000 euros relacionats amb la web de la institució i considera que "l'import de cadascun dels contractes fraccionats i de les corresponents factures dels adjudicataris es feia amb criteris arbitraris".