La declaración de Girauta ante el Parlamento Europeo revela que vivía del lobby sionista antes de fichar por Vox

El ya eurodiputado Juan Carlos Girauta llevaba al menos dos años a sueldo de dos de las organizaciones sionistas más importantes de España: la Asociación Acción Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y la Fundación Hispanojudía. De la primera percibía 1.000 euros mensuales como abogado, a la que se suman los 2.000 euros al mes que cobraba como asesor de la segunda.



Así se refleja en la declaración de intereses privados que el político, que ha obtenido escaño tras concurrir en las listas de Vox al Parlamento Europeo, ha presentado ante la Cámara. Ambas organizaciones son firmes defensoras del sionismo y justifican la intervención militar orquestada por Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza.



Las dos organizaciones están presididas por David Hatchwell, un empresario del cemento marcadamente sionista que se ha erigido como nuevo agente cultural de la Comunidad de Madrid, llegando a financiar el musical Malinche, por el que ahora la Policía Nacional investiga a su creador, Nacho Cano. Hatchwell ha sido recibido con los brazos abiertos por la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, quien a principios de este año anunció la cesión de unas instalaciones propiedad de Metro de Madrid a la Fundación Hispanojudía para la creación de un museo.



Hatchwell no solo ha mostrado su apoyo al PP de Ayuso. El empresario sionista se ha declarado públicamente afín a Vox, cuyo ideario definió como "democrático y respetuoso con la libertad religiosa" en una columna publicada en el blog de ACOM. Girauta llevaba trabajando para las organizaciones de Hatchwell, al menos, dos años, según ha asegurado el político a Público.



"Quizás dos años, quizás algo más", ha respondido a las preguntas de este periódico, sin ser capaz de aclarar el tiempo exacto en el que ha trabajado para las mismas. En la declaración tampoco indicaba el periodo exacto —aunque ese dato no es obligatorio según el código de conducta de los eurodiputados—, sino únicamente las mencionaba como dos de las organizaciones para las que ha trabajado en los tres últimos años antes de recoger el acta.



Girauta, que se dio de baja de Ciudadanos en mayo de 2020 tras el apoyo de Inés Arrimadas al estado de alarma decretado por el Gobierno durante la pandemia, fichó por Vox para estas elecciones europeas. El político se presentó como independiente en la lista encabezada por Jorge Buxadé. Tras las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio, Girauta ha pasado a engrosar las filas del nuevo grupo de extrema derecha Patriotas por Europa. Así, compartirá familia política con los parlamentarios de los partidos de Viktor Orbán y Marine Le Pen, al igual que Buxadé, Hermann Tertsch y el resto de eurodiputados de Vox.



El político catalán se ha mostrado como un gran defensor de Israel. Ello, a pesar de las instrucciones abiertas por genocidio en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Oriente Medio y sus líderes políticos. Así ha dejado constancia en varias columnas publicadas en los diarios conservadores ABC y El Debate, en los que ha colaborado.



Girauta fue columnista de ABC hasta octubre de 2023. Según ha indicado en su declaración ante el Parlamento Europeo, cobraba 6.000 euros al mes por esa labor. Lo dejó para pasarse a El Debate, cabecera propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, con la que comenzó a trabajar en noviembre de 2023 y en la que cobra algo más: 7.000 euros al mes. Girauta sigue publicando a día de hoy en El Debate y sigue recibiendo esta remuneración.



En conversación con Público, el político asegura haber dejado los trabajos en ha asegurado que "hay cosas que son compatibles, como escribir y ser político" mientras que "hay otras que ya no lo son", como "asesorar" o "llevar asuntos jurídicos", como hacía antes con las organizaciones sionistas. Según ha subrayado, no cree que el desempeño de ambas funciones –político y asesor– tengan por qué entrar necesariamente en un conflicto de interés. Sin embargo, cree que "es fácil que alguien pueda pensar que lo es". "Como es algo discutible prefiero que no se plantee", resume. Por ello, asegura que ha abandonado estos trabajos antes de convertirse en eurodiputado.



Fragmento de la declaración de intereses privados de Alvise Pérez como eurodiputado.

En el momento en el que Girauta cobraba de El Debate, ACOM y la Fundación Hispanojudía, estaba embolsándose 10.000 euros al mes. Además, el político también ha declarado haber cobrado 3.000 euros en 2022 por haber escrito el libro 'Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos'. Una obra que en su portada se definía como "un análisis profundo, como nadie podría hacerlo, sobre la involución de las nuevas generaciones". También cobró 6.000 euros por un documental para la productora de Marcos de Quinto.