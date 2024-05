Escándalos y condenas de los candidatos españoles al Parlamento Europeo: una lista encabezada por Alvise y Tertsch

Al menos 86 candidatos a las elecciones europeas de este mes de junio con opción de obtener un escaño en el Europarlamento tienen delitos o escándalos en su trayectoria. Es una de las principales conclusiones de la investigación transnacional 'EU Misconduct Investigation', de la que Público forma parte. Entre esos 86 hay 11 candidatos españoles que han protagonizado o se han visto envueltos en algún tipo de conducta indebida, mala praxis o procedimiento judicial.

En ese listado destaca Luis Pérez Fernández; más conocido como Alvise. El exasesor de Ciudadanos se presenta a las elecciones europeas del próximo 9 de junio encabezando la agrupación de electores 'Se acabó la fiesta' que él mismo ha impulsado. Varias encuestas le dan entre uno y dos escaños.

Antes de 2019 Alvise ya se había visto envuelto en varias polémicas por sus mensajes incendiarios en redes sociales, pero a partir de ese año amplió esta faceta, sobre todo después de dimitir como asesor de la formación naranja —que previamente le había relegado de su puesto como jefe de gabinete de Toni Cantó, que por aquel entonces era el líder del partido en el País Valencià—. Desde ese momento, Alvise ha ido ganando presencia en redes como X —antiguo Twitter— y Telegram, donde comparte mensajes políticos y desinformación con la comunidad de seguidores que ha ido creando a su alrededor.

La investigación 'EU Misconduct Investigation' ha recopilado nueve casos de mala conducta de este candidato. Más que para ningún otro de los 472 políticos sobre los que se ha investigado su historial de polémicas y delitos. Los candidatos analizados son los que tienen una probabilidad de al menos el 2% de salir elegidos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en consonancia con la metodología desarrollada por Follow the Money, medio que lidera la investigación.

Muchos de los casos de Alvise están relacionados con la desinformación que difunde en redes. Durante la pandemia de la covid-19, por ejemplo, publicó que la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena había recibido un respirador personal en su casa mientras cientos de personas hacían cola en los hospitales. El Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid condenó a Alvise a pagar una indemnización de 5.000 euros a la exalcaldesa al certificar que la información era falsa. Alvise ha recurrido la sentencia.

También durante la pandemia publicó en redes sociales el resultado positivo de una PCR que supuestamente pertenecería a Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad. El político socialista participaba en el debate electoral de TV3 como candidato a las elecciones catalanas y se había negado a someterse a una prueba PCR al alegar que no presentaba síntomas de coronavirus y que solo se debían realizar en ese tipo de casos.

El documento con un resultado positivo difundido por Alvise supuestamente demostraría que, en realidad, Illa se habría negado a hacerse la prueba porque padecía covid durante la celebración del debate. Sin embargo, el documento era falso. El propio Alvise lo reconoció en sede judicial, aunque aseguró que no había creado el documento, sino que ya circulaba por redes sociales cuando lo publicó.

El año pasado fue denunciado por el PSOE de Cuenca por la presunta difusión de información falsa en redes sociales relativa a la vinculación de sus miembros al caso de corrupción 'Mediador' y a la supuesta compra de votos en la Casa del Pueblo en Cuenca. Como este, el candidato ultra ha protagonizado otros cinco casos relacionados con difamación y revelación de información privada o confidencial.



11 posibles eurodiputados españoles con escándalos

Alvise está a la cabeza de este particular ranking, con bastantes más casos que Herman Terstch (Vox), el eurodiputado español con más escándalos de todos los que ya cuentan con un escaño en Bruselas. Tal y como contó Público en una entrega anterior de esta investigación, el político de ultraderecha suma un total de tres casos de mala conducta. El dato no ha variado desde entonces.

Uno de los escándalos más llamativos del eurodiputado se remonta a 2009, cuando el político, que aún trabajaba como periodista, demandó a El Gran Wyoming y su programa 'El Intermedio' por unos cortes humorísticos que emitieron sobre él.

En esos vídeos se mostraba a Tertsch diciendo una serie de frases que, en realidad, no había dicho. El montaje se realizaba a partir de momentos en los que decía distintas palabras y se unían para construir la frase en cuestión. Esos gags con distintos personajes diciendo frases que, realmente, no han pronunciado son un montaje humorístico habitual en 'El Intermedio'. Tertsch perdió la demanda y le impusieron las costas, pero no las pagó. Según reveló el propio Wyoming, las costeó Telemadrid, la televisión pública que financiada con el dinero de todos los madrileños.

Los otros dos casos de Tertsch, que se presenta como independiente en las listas de Vox, aunque es eurodiputado del partido de extrema derecha desde 2019, consisten en dos condenas por vulnerar el derecho al honor de familiares de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos. Una de ellas al abuelo de Iglesias y otra al padre.

Asimismo, Alvise ha sido puesto en el punto de mira en varias ocasiones por casos relacionados con difamación. En 2023 fue condenado por intromisión ilegítima en el derecho de propia imagen al difundir imágenes de Ana Pastor cenando con su marido, sentencia que el candidato ha recurrido por un defecto de forma. Por la misma razón recurrió la condena que le obligaba a pagar 60.000 euros al exministro socialista José Luís Ábalos por la publicación de fotografías suyas dentro de su casa.

En este caso, el juicio volverá a repetirse.Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos apercibió a una empresa del candidato ultra por dos infracciones graves y una muy grave de las leyes de protección de la intimidad por exponer datos de clientes y usuarios en la página web que creó para instigar las protestas contra el confinamiento que tuvieron lugar durante la pandemia, a la vez que trataba de vender a los asistentes merchandising crítico con el Gobierno.

En la misma línea, está siendo investigado por el Juzgado número 7 de Bilbao por difundir fotografías de 79 supuestos detenidos durante las fiestas de Bilbao, acompañando la imagen de comentarios en los que afirmaba que "el 99% de los detenidos eran magrebíes" Paralelamente, la Autoridad Vasca de Protección de Datos ha abierto un expediente contra la Ertzaintza y el ayuntamiento de Bilbao por filtrar las fotos al candidato. Por último, el Alvise está siendo investigado la Audiencia Nacional por la posible comisión de un presunto delito de revelación de secretos relacionados con el 'caso Kitchen'.

Luis Pérez Fernández, Alvise, ha declinado hacer comentarios sobre estas informaciones, ignorando el intento de este periódico de ponerse en contacto con él.

Ahora, el político de Vox repite de nuevo como candidato al Parlamento Europeo, ocupando la segunda posición de su lista, por detrás de Jorge Buxadé. Dos puestos más abajo, en cuarto lugar, aparece Mireia Borrás, que, cuando en 2020 entró en vigor el Código de Conducta de las Cortes, no cumplimentó adecuadamentente la declaración de intereses económicos que desde entonces se les exige a los diputados españoles. En su lugar, la rellenó con fórmulas genéricas que no daban respuesta a la información que debía hacer públical, como hicieron también el resto de los diputados de Vox.

El partido de Santiago Abascal, de hecho, defendía que la nueva declaración socavaba "la presunción de honorabilidad de los miembros de las Cámaras" y la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales llegó a alertar del problema que suponía que los parlamentarios no rellenaran esta declaración tal y como se les pedía. En la Eurocámara Vox también ha destacado por bloquear las mejoras en materia de transparencia que se han intentado implantar.

Terstch y Borrás son dos de los ocho candidatos de los distintos partidos conservadores españoles con al menos un caso de conducta indebida. Junto a él se han detectado otros cuatro ejemplos en las candidaturas del Partido Popular y una en la de Junts, además del ya mencionado Alvise.

Todos ellos acumulan 19 casos frente a los tres que se han detectado en tres de los candidatos de las formaciones de izquierda con posibilidad de lograr escaño. Un caso en Ahora Repúblicas y dos en Podemos.

Si bien se han analizado menos candidatos del bloque de izquierdas que del de derechas debido a que las encuestas prevén mejores resultados electorales a estos –mayor número de escaños– que a las formaciones progresistas, una evaluación de alcance europeo de esta cuestión ha demostrado que este desequilibro entre los dos polos ideológicos es habitual en la Eurocámara.

En el siguiente buscador se pueden comprobar —en inglés— los casos de escándalos o conductas indebidas de los candidatos analizados en 'EU Misconduct Investigation':