Hermann Tertsch, condenado a pagar 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias por relacionarle con un asesinato

Segunda condena a Hermann Tertsch por "intromisión en el derecho al honor" a la familia de Pablo Iglesias. El eurodiputado de Vox tuvo que pagar 12.000 euros por llamar "criminal" al abuelo del secretario general de Podemos. Ahora le condenan a pagar 15.000 euros al padre de Iglesias por relacionarle con un asesinato que no pudo cometer ya que se encontraba en la cárcel por reparto de propaganda ilegal. Tertsch también tiene que retirar estos mensajes de su cuenta de Twitter y de los buscadores de Internet así como emitir y publicar el fallo de la sentencia.

El padre del secretario general de Podemos, Javier Iglesias Peláez, demandó al columnista por considerar que el tweet en el que le vinculó con el asesinato de un policía suponía una "intromisión ilegítima" y "una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen". Un juzgado de Zamora le ha dado la razón a la familia del secretario general de Podemos, como consta en el fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso Público.

Tertsch ya ha eliminado el tuit en el que acusaba al padre de Iglesias de participar en el asesinato, pero el fallo detalla los mensajes que define como "injuriosos". El primero: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

Cuando varios medios publicaron que entonces el padre de Iglesias se encontraba en la cárcel escribió el segundo: "Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía".

Tertsch es de sobra conocido por sus ataques al entorno de Podemos: en 2014 aseguró que Iglesias y Monedero "matarían a mucha gente"

El padre de Iglesias estuvo detenido en 1973, pero no por este asesinato. Le detuvieron el 26 de abril y estuvo en la cárcel de Carabanchel hasta junio. Fue cuando tenía 19 años y el motivo fue repartir propaganda ilegal para el 1 de mayo.



El juzgado de instrucción número 2 de Zamora considera "injuriosos" los mensajes que escribió, condena al columnista a "cesar en dicha intromisión ilegítima en los derechos fundamentales del actor" y a pagar a Javier Iglesias "la cantidad de quince mil euros, en concepto de daños y perjuicios, más el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde el día que se dicte sentencia". El juez Manuel García Sanz también a hacerse cargo del pago de la totalidad de las costas procesales y abstenerse "de cualquier actividad vulneradora del derecho al honor del demandante, así como la intromisión en su derecho a la intimidad".



Tertsch es de sobra conocido por sus polémicas en las redes sociales y por sus ataques al entorno de Podemos. Una de sus primeras perlas es de 2014 cuando aseguró en Telemadrid que Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero "matarían a mucha gente" en las condiciones del año 36: "Y si vuelven las condiciones que ellos consideran necesarias para matar a gente, matarán a gente. Matarán a gente si tienen posibilidad de matar a gente y matarla gratis, porque están con el poder o porque el poder les protege".

El pasado septiembre también aseguró que la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, había dicho que "la virgen era una puta de mierda y cristo maricón y yo me cago en dios, virgen santos". En el mismo tuit, calificaba de "criminales" las ideas de Rodríguez y concluía con un: "Solo deseo que nadie quede a merced de esta gente". La coordinadora andaluza desmintió tal afirmación por la red social y el eurodiputado de extrema derecha borró el tuit.