Diez años de las primeras elecciones de Podemos: hoy no queda casi nadie de los de aquellas europeas

"Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado", reza '20 de abril', el tema de los Celtas Cortos. Al menos la primera parte se puede aplicar a Podemos. El partido morado irrumpió por primera vez en las instituciones hoy hace 10 años. En las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 consiguieron un resultado histórico obteniendo cinco escaños en sus primeros comicios.

Los cinco candidatos que se convirtieron en eurodiputados eran Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez y Pablo Echenique. Solo Iglesias y Echenique siguen a día de hoy siendo miembros de Podemos, aunque ninguno de los dos está ya en la política institucional.

Público ha analizado los primeros puestos de esa lista para comprobar qué ha sido de los candidatos de Podemos. De las 12 personas que encabezaban la candidatura, solo cuatro cuatro continúan en el partido. Los propios Iglesias y Echenique y Estefanía Torres y Xabier Benito —que ocupaban el octavo y noveno puesto de la lista, respectivamente—.

Torres y Benito también llegaron a ser eurodiputados. De hecho, llegaron a serlo los nueve primeros puestos de la lista de Podemos. El partido obtuvo cinco escaños, pero la mayoría de ellos fueron dimitiendo para presentarse a otras elecciones —estatales como Iglesias o autonómicas como Echenique y Rodríguez— y así aprovechar el tirón electoral de los flamantes nuevos eurodiputados. Por ello, los puestos de la lista fueron corriendo. Aún así, Torres, como la mayoría, ya no sigue en política institucional. Diferente es el caso de Benito, que desde el año pasado es concejal de Elkarrekin Podemos en Getxo (Bizkaia).

De hecho, en esas 12 primeras posiciones hay tantas personas que siguen en Podemos —cuatro—, como en otros partidos —otros cuatro—. Es el caso de Teresa Rodríguez, que fundó Adelante Andalucía tras su divorcio de la formación morada, y de Ana Villaverde, que fue la cabeza de lista por Granada de la misma formación en las últimas elecciones andaluzas.

Luego está Miguel Urbán, que ya era miembro de Anticapitalistas en 2014 y lo sigue siendo. Pero su formación se separó de Podemos en 2020 tras criticar la forma de dirigir el partido de Pablo Iglesias. El eurodiputado, por tanto, tampoco forma parte ya del espacio de Podemos. Urbán tiene aún hoy un escaño en el Parlamento Europeo, tras haberse presentado en la lista de Unidas Podemos en 2019, pero deberá dejarlo tras las elecciones del próximo 9 de junio, ya que Anticapitalistas no se presenta en ninguna candidatura. A las últimas generales tampoco concurrieron, aunque pidieron el voto para dos formaciones autonómicas: la CUP y Adelante Andalucía.

El décimo puesto de la lista de 2014 —que se eligió on line, algo completamente novedoso en España hace diez años— lo ocupó la investigadora en neurociencia, Esperanza Jubera. La joven científica fue una de las muchas que se vio obligada a migrar y buscar trabajo fuera de España tras la grave crisis económica que atravesó el país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. De hecho, el propio Pablo Iglesias la comparó con Ángel Carromero, entonces líder de Nuevas Generaciones del PP, para hacer campaña en aquellas europeas. Jubera era la representante en el Consejo Ciudadano de Podemos de los inscritos residentes en el extranjero.

Fue la primera de la lista que no llegó a ser eurodiputada, aunque permaneció algunos años más en Podemos. De hecho, en 2019 aún fue candidata al Congreso por la formación morada. Pero en las europeas de este 9 de junio vuelve a presentarse al Parlamento Europeo. Esta vez, eso sí, en las listas de Sumar. Aunque un poco más atrás: en el puesto número 58.

Quedan pocos en política

En general, de aquella primera lista con la que Podemos daba un golpe al tablero político español quedan pocos en política institucional. Entre esos 12 primeros puestos de la lista solo continúan esos tres: Urbán —eurodiputado, aunque por poco tiempo—, Benito —concejal en Getxo— y Jubera —candidata de Sumar a las europeas—.

En aquellas primeras posiciones también estaba Carlos Jiménez Villarejo. El exfiscal, experto en corrupción, apoyó a la formación morada en sus inicios y se presentó como número tres. Aún así, ya había anunciado que solo presentaría una directiva anticorrupción en el Parlamento Europeo y luego lo abandonaría. Así que su puesto fue el primero en quedar vacante para el siguiente en la lista.

También abandonó el partido. En su caso en 2016, después de que Podemos no apoyara a Pedro Sánchez cuando se presentó a la investidura tras las generales de diciembre de 2015. Sánchez en aquel entonces se negó a pactar un gobierno de coalición con Podemos. Tras su investidura fallida las elecciones se repitieron en junio de 2016. Rajoy acabó revalidando la presidencia del Gobierno tras la abstención de un PSOE que ya había defenestrado a Sánchez.

Jiménez Villarejo, de hecho, fue más allá mostrando su simpatía con los socialistas y cerró la candidatura del PSC a las elecciones catalanas de 2017. Ocupó ese puesto simbólico en la lista de la circunscripción de Barcelona que lideraba Miquel Iceta.

Además de los propios Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Carlos Jiménez Villarejo, Miguel Urbán, Estefanía Torres y Xabier Benito, también llegaron a ser eurodiputados en aquella legislatura Pablo Echenique, Lola Sánchez y Tania González. Echenique sigue en Podemos pero fuera de la política institucional después de los problemas para pactar las listas con Sumar para las últimas generales, de las que él se quedó fuera.

Sánchez y González, en cambio, están fuera de la política, pero también de Podemos. Después de ser eurodiputada, Tania González fue concejala en el Ayuntamiento de Avilés (Asturias) hasta 2022, momento en el dejó la política institucional y volvió a la enseñanza. "Ya no soy inscrita de Podemos. Fueron aconteciendo cosas con las que estaba cada vez menos de acuerdo y, aunque no recuerdo el momento exacto, me acabé dando de baja", explica a Público.

Lola Sánchez no volvió a ocupar cargos en política institucional tras el fin de la legislatura europea en 2019. Tampoco forma parte ya del partido morado y, de hecho, ha sido muy crítica con la formación y con Pablo Iglesias en redes sociales. Hace poco más de un año llegó a acusarle de haberle mandado espiar a Urbán en Bruselas, cuando ambos eran eurodiputados, pero Iglesias ya no. "A mí estas cosas me daban ganas de vomitar y sentía que ya no debía estar ahí. Habían convertido un proyectazo en una puta mierda", aseguró en su cuenta de X —antiguo Twitter—.