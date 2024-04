Anticapitalistas no se presentará a las elecciones europeas de junio

Anticapitalistas no concurrirá a las elecciones europeas que se celebrarán el 9 de junio. Tras un debate en el seno de la organización, y con un 90% de los votos, la formación ha decidido que no presentarán una candidatura a estos comicios porque no se darían las "condiciones para que esa experiencia sea provechosa para una fuerza que aspira a ser revolucionaria".

Según informan desde el partido, "presentarnos o impulsar una

candidatura a estas elecciones, que funcionan como las últimas de un ciclo que se agota, sería demasiado prematuro y pondría en riesgo los futuros desarrollos de las perspectivas sobre las que estamos trabajando".

Desde Anticapitalistas hacen un diagnóstico de la situación política actual, tanto en el ámbito europeo como en el estatal, que les habría empujado a tomar esta decisión de no participar en las próximas elecciones europeas.

"En el momento político que atravesamos, la guerra de Ucrania ha extendido sus efectos sobre las democracias liberales, acelerando los planes de remilitarización de la UE y avivando el discurso y las prácticas homicidas en las fronteras, mientras en el interior de los estados se produce un proceso de desdemocratización de largo aliento del cual todavía solo hemos visto sus primeros pasos", un proceso que provoca, defienden, que las necesidades sociales pasen a "un segundo plano".

"La mal llamada transición verde capitalista", prosiguen, "es un objetivo olvidado: el plan actual del capitalismo pasa por prepararse para la guerra", mientras que "el ascenso de la extrema derecha aparece

como otro síntoma de la búsqueda de un cierre nacional y en clave de guerra interior por parte de amplios sectores de las viejas clases medias".

"Trabajo militante"

En el plano estatal, aseguran que el Gobierno de coalición de las dos últimas legislaturas "ha sido el más fiel realizador de esas tendencias, añadiéndole ignominias particulares como su traición al pueblo saharaui. Su política exterior se alinea fielmente con la OTAN, aumentando brutalmente el gasto militar y aplicando una política de cierre fronterizo a costa de las vidas migrantes. Mientras, los salarios pierden poder adquisitivo y las inversiones de dinero público fluyen hacia el capital privado".

Respecto al momento que atraviesa la organización, desde Anticapitalistas trasladan que "después de nuestra ruptura con Podemos, al convertirse este proyecto en otra herramienta de la

gobernabilidad capitalista, hemos reorientado nuestros esfuerzos militantes a insertarnos en las luchas, mejorar nuestra implantación y renovar nuestro bagaje programático a través de la discusión colectiva".

"Nuestra vía estratégica se basa en generar las condiciones desde el trabajo militante para un proyecto político ecosocialista, internacionalista, feminista y antirracista, que emane de los sectores más militantes de la clase trabajadora y de los movimientos sociales, reconstruyendo la posibilidad de una expresión política antagonista al sistema capitalista, en ruptura con sus instituciones políticas y sus partidos", concluyen.