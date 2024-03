Florent Marcellesi: "Si Sumar quiere representar al espacio verde, tiene que poner herramientas para ello"

El pasado viernes celebraron un acto en Madrid con presencia de Los Verdes europeos para marcar las líneas estratégicas en las elecciones europeas ¿Cuáles deben ser, a su juicio, los ejes principales?

Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico claro. Estamos viendo que lo verde, la transición ecológica y justa, va a ser una de las grandes batallas políticas y culturales de los próximos años y, en concreto, de estas elecciones europeas. El Pacto Verde Europeo se ha convertido en una de las principales dianas de ataque por parte de la reacción negacionista, y de hecho lo estamos viendo con la retirada, por desgracia, de la ley sobre pesticidas por parte de la Comisión Europea, bajo la presión de los populismos reaccionarios y de los negacionistas. Por esto los verdes europeos estamos centrando nuestra estrategia en recordar que la transición ecológica y justa es necesaria para el bienestar presente y futuro de la Unión Europea y, por lo tanto, esta gran batalla cultural y política la tenemos que dar en todos los países, en todo el continente y, por supuesto, también en España.

¿Cómo se frena la ola reaccionaria en Europa? La ultraderecha está logrando conectar e, incluso, abanderar las protestas del campo en todo el territorio europeo, canalizándolas contra las políticas verdes, además.

Tenemos que entrar de lleno en la batalla política y cultural que se está dando, y las tractoradas son un buen ejemplo de lo que está pasando. Las tractoradas son un síntoma de lo difícil e importante que es realizar una transición justa, aunque estamos viendo que en esas movilizaciones se mezclan intereses que a veces son directamente contrarios a los de los agricultores pequeños y medianos. De hecho, cuando la derecha y la ultraderecha atacan el Pacto Verde Europeo no es para atacar, ni mucho menos, a los verdaderos responsables de la crisis del campo, que tienen nombres y apellidos: las grandes cadenas de distribución y productoras de pesticidas; tratados de comercio e inversiones, como el CETA o el Mercosur; la Política Agraria Común, que favorece a las grandes explotaciones frente a las pequeñas dejando de lado la transición ecológica...

Es una batalla cultural que tenemos que dar y tenemos que decirlo con claridad: el mayor enemigo que ahora mismo tiene la agricultura no son los ecologistas, es el cambio climático, y por eso ecologistas y agricultores estamos en el mismo bando. Esto es una forma también de luchar en contra del populismo reaccionario y negacionista, dando una salida justa a los agricultores.

¿Existe en España un movimiento verde fuerte y asentado?

Lo hemos visto y constatado en varias ocasiones, por ejemplo cuando teníamos la alcaldía de València con Joan Ribó o con la alcaldía de Ada Colau en Barcelona, donde se han puesto en marcha políticas verdes. Ahora mismo tenemos un Gobierno que es el gobierno que más hacia lo verde ha tirado gracias, fundamentalmente, a la acción de Sumar dentro del Gobierno y a la acción de Verdes Equo dentro de Sumar, a través del pacto entre PSOE y Sumar. Esto hay que cumplirlo y hay que hacer la presión máxima para que lo cumpla el PSOE porque es un partido de una gran incoherencia e irresponsabilidad climática; pueden decir por un lado que son los grandes defensores del clima y al mismo tiempo, sin pestañear, defender la ampliación del aeropuerto de Madrid o la ampliación del puerto de València. Lo que hace el Ministerio de Transición Ecológica lo deshace el Ministerio de Transporte, y esto es una gran incoherencia e irresponsabilidad climática.

¿Puede representar Sumar a este movimiento? Esa es su aspiración, al menos.

Puede y debe. En el pasado hubo una tendencia en la izquierda en considerar lo verde como un simple adorno, una muletilla sin mayor trascendencia a la hora de la verdad; yo creo que ha terminado esta época y nosotros desde Verdes Equo queremos que Sumar sea una fuerza política verde que represente al espacio verde en Bruselas. La mejor manera de demostrarlo es asegurando la elección de diputados que sean netamente verdes en la lista de Sumar en junio. Esa presencia y legitimidad verde es lo que aportamos Verdes Equo y lo que permite asegurar que Sumar no vuelva a cometer los mismos errores que en el pasado y sea de verdad una experiencia nueva, positiva y que represente de verdad al conjunto del espacio verde en España.

La semana pasada Verdes Equo pidió a Díaz puestos de salida en las listas a las europeas para garantizar el "eje verde". ¿Cómo van las negociaciones? ¿Formará usted parte de esta candidatura?

Lo que estamos trasladando es que, si Sumar quiere representar el espacio verde, y entendemos que este es el objetivo compartido con Yolanda (Díaz) y el conjunto del equipo, hay que poner encima de la mesa las herramientas que lo hagan posible. Hacerlo posible es tener en la lista de Sumar, de forma plural y diversa, un representante de Verdes Equo que representa a los verdes europeos y con su potencia en el Parlamento Europeo. Es una cuestión de apuesta política de cara a futuro y también de coherencia: si queremos representar al espacio verde, hay que poner las herramientas para hacerlo.

¿Cuáles deben ser los ejes del proyecto de Sumar en Europa? Atendiendo, sobre todo, a los proyectos progresistas que ya hay encima de la mesa, el de Irene Montero con el feminismo, y el que desplegará el PSOE.

Tiene que ser un proyecto claramente europeísta. Sabemos que hay cuestiones globales, como el clima, la pandemia en su día o los conflictos que ahora mismo se dan en Europa, que tienen soluciones a nivel europeo y, por lo tanto, tenemos que aprender a mutualizar entre todos los países las respuestas porque muchos retos son transfronterizos. Lo segundo es la transición ecológica y justa. Nos estamos enfrentando a una crisis ecológica brutal que tiene impactos muy importantes en lo social y en lo económico, y añado: no tiene los mismos impactos en todas partes, el cambio climático y sus consecuencias no son las mismas y dependen del código postal de las personas; ante las olas de calor no es lo mismo vivir en un barrio pudiente y climatizado que en un barrio sin árboles, sin sombra o con colegios donde los niños se asan en verano. No habrá transición ecológica sin transición justa, y esto tiene que ser una base fundamental de un proyecto ecosocial como el de Sumar de cara a las europeas. Democracia, ecología y justicia.

¿Cómo valora el perfil de Estrella Galán, la que previsiblemente será la número uno de la lista de Sumar a las europeas?

Es un muy buen perfil que en su momento ya estuvo en el consejo asesor de la fundación de Equo en 2011, así que es un perfil cercano en lo ideológico. Es una persona comprometida con los derechos humanos, porque al final Europa tiene que ser también una potencia a favor de los derechos humanos tanto dentro del continente como hacia afuera. Es una candidata potente que representa justo lo que quiere transmitir tanto Sumar como el resto de partidos que nos integramos, que son los derechos humanos, siempre vinculado a una transición ecológica y justa tanto dentro de Europa como fuera.