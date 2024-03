"Así es la vida", el lema de campaña de Irene Montero para las europeas contra el "conformismo del bipartidismo"

Las elecciones europeas son el principal objetivo de Podemos desde que aprobó su nueva hoja de ruta, refrendada por su militancia, para tratar de rearmarse y levantarse tras su abrupta ruptura con Sumar. Por eso, la formación morada avanza imparable hacia estos comicios y, cuando quedan tres meses para esta cita, los de Ione Belarra ya tienen candidata y hasta lema de campaña.

Así es la vida es el lema que Irene Montero, la candidata de la organización a las europeas, abanderará de cara al 9 de junio. Se trata de un eslogan que, según explican desde el partido, se rebela contra el "conformismo" que los poderes reaccionarios establecidos tratan de inocular a la ciudadanía ante las crisis, los conflictos y el sufrimiento de la familias trabajadoras. En España esos poderes, apuntan en Podemos, están representados por el bipartidismo.

"Mucha gente recibe el mensaje de que hay que conformarse, de que así es la vida y que las cosas no pueden cambiar, aunque sean injustas. Frente a eso, pensamos que es más importante que nunca un mensaje de esperanza: la gente tiene que saber que el futuro puede ser diferente, que las cosas pueden cambiar y que no hay que conformarse", ha explicado Montero este jueves durante un acto en la sede del partido para presentar el lema de campaña.

A su juicio, "esta campaña forma parte del camino de Podemos para las elecciones europeas y tiene que ver con algo que creemos que piensa mucha gente, que está viendo la vuelta a la corrupción y a lo peor del bipartidismo y que no se habla de los problemas de la gente".

Con el caso Koldo y las tramas de las mascarillas que salpican a PP y PSOE, y con la ley de amnistía copando el debate público, en la formación morada creen que su objetivo pasa necesariamente por "volver a poner encima de la mesa los problemas de la gente, volver a hablar de que el machismo sigue matando a las mujeres, del problema de la vivienda y de la escalada bélica que ha provocado que Estados Unidos haya tocado sus tambores de guerra".

"Ante esto la gente no tiene que resignarse, no tiene que conformarse porque no es cierto que así es la vida y ya está. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es que la vida sea. Somos el partido del sí se puede, el que demostró que las cosas que nos decían que eran imposibles porque así es la vida, en realidad eran posibles", ha defendido la candidata del partido a las europeas.

En la formación morada se muestran preocupados con el hecho de que en los próximos meses, tras el rechazo de Pedro Sánchez a aprobar los Presupuestos Generales del Estado hasta, al menos, el verano, las tramas de corrupción del bipartidismo y la amnistía vayan a ocupar todo el debate público.

Sin un horizonte legislativo a la vista, Podemos defiende que este contexto aumenta ese mensaje de conformismo y resignación que pretenden combatir. "Juntas podemos cambiar todo lo que tiene que ser cambiado y hacer que la vida sea más feminista y más justa, una vida para ser feliz", ha zanjado Montero.