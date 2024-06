La Puerta del Sol vuelve a lucir tricolor: miles de republicanos piden el fin de la monarquía a los 10 años de reinado de Felipe VI

Llegados desde la plaza de Colón, la Puerta de Alcalá y la glorieta de Neptuno, en torno a 25.000 personas, según la organización, han mostrado su repulsa a la monarquía apenas unos días antes de que se cumpla el décimo aniversario del reinado de Felipe VI y mientras el rey emérito surca a bordo del velero Bribón las aguas gallegas. Bajo el lema de "Felipe VI: 10 años bastan. Democracia sí, monarquía no", activistas republicanos convocados por más de un centenar de asociaciones han copado el centro de la capital en esta calurosa jornada de reivindicación con un claro mensaje: "La monarquía como principio choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado".

Las tres columnas han confluido en la plaza de Cibeles en torno a las 12.30 horas, media hora después del inicio de la protesta, desde donde han subido la calle Atocha hasta llegar al kilómetro 0, lugar predilecto de la lucha republicana. Cientos de banderas tricolor han vuelto a ondear al viento en Madrid, donde no se han dejado de escuchar cánticos como "España mañana será republicana" y "los Borbones a los tiburones".

La protesta ha sido organizada por diversas entidades, como el Ateneo de Vallecas y Rivas Vaciamadrid y el Ateneo Popular de Carabanchel. Pronto, a la movilización se sumaron algunos partidos políticos, como Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, Barcelona en Comú, Verdes Equo y Podemos. En total, casi centenar y medio de organizaciones se han sumado al manifiesto que, tras la marcha, ha sido leído en la Puerta del Sol, al igual que más de 4.500 personas que han suscrito el texto de manera individual, como las periodistas Olga Rodríguez y Cristina Fallarás; los actores Carlos Bardem, Alberto San Juan y Guillermo Toledo; y los grupos de música "Los Chikos del Maíz" y "Ska-P".

El calor se ha dejado notar en esta mañana de domingo en la que banderas, pancartas, pulseras, abanicos y quitasoles engalanados con el rojo, amarillo y morado han acompañado a los miles de manifestantes. En cambio, la climatología no ha sido óbice para que esta protesta convocada a nivel estatal dejara tras de sí proclamas como "No hay dos sin tres, república otra vez" y "la ley de extranjería, para la reina Sofía".

Apenas unos minutos después de las 13.20 horas, el cineasta e hijo del actor Pacto Rabal, Benito Rabal, y la periodista Irene Zugasti, han cogido el micrófono para leer las demandas que han conseguido aunar a toda una masa republicana que copaba la madrileña Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, antigua Dirección General de Seguridad, lugar en el que el régimen franquista torturó a cientos de contestarios y opositores.

Refiriéndose a la abdicación del rey Juan Carlos y la consiguiente coronación de su hijo Felipe, el manifiesto ha denunciado que este movimiento "sirvió para apartar como rey emérito en un retiro dorado a Juan Carlos I, justo cuando empezaba a conocerse tan solo la punta del iceberg de su carrusel de corrupción". "Las personas firmantes nos declaramos defensoras de la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", han continuado.

Asimismo, han enumerado algunos posicionamientos políticos y ciudadanos: "Creemos firmemente en la igualdad ante la ley de todas las personas. Creemos que aquellas personas que ejercen responsabilidades en el Estado deben ser responsables ante la soberanía popular", lo que ha levantado los vítores de las personas allí presentes.

Marcha Republicana 16J convocada con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI este domingo, 16/6/2024 en Madrid. — Zipi / EFE

Por otra parte, desde su punto de vista "la monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado". No solo eso, sino que "la monarquía, asimismo, simboliza la institución patriarcal por excelencia en la que se transmite el poder por herencia y donde se constitucionaliza la prevalencia del varón sobre la mujer, en contra del principio más elemental de igualdad entre las personas", tal y como han compartido con los asistentes, quienes no han dejado de aplaudir estas palabras.

El comunicado también ha sentenciado que "la monarquía como principio choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado". Por otra parte, también han mencionado a las corporaciones: "El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se atrinchera en el aparato del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular".

Inmediatamente después, Álex, miembro del grupo promotor de la marcha, se ha dirigido a los manifestantes: "Hemos inundado Madrid con una verdadera marea tricolor para exigir acabar con esta rémora franquista, con esta anomalía anacrónica que es la monarquía". Y ha añadido: "No somos súbditos ni vasallos de nadie", lo que ha sido respondido por los manifestantes al grito de "Felipe acelera, que llega la tercera".

"En estos momentos, vamos a asistir al enésimo acto propagandístico de blanqueamiento de los Borbones, con los fastos de homenaje al rey por este aniversario. Unos actos que nos retrotraen a una España en blanco y negro que queremos dejar a tras y que no se corresponden con la realidad", ha vociferado Álex. El republicano también ha emplazado a los asistentes a acudir el próximo 15 de junio de 2025 a una nueva movilización en contra de la monarquía.

Otra de las portavoces de la manifestación ha cerrado esta jornada de lucha. Antonia ha explicitado que "el movimiento republicano da un ejemplo de unidad que rebasa partidismos y nos aúna en el esfuerzo común de traer a todos los territorios una forma de gobierno heredera de la tradición de la primera y segunda república, pero nueva y de futuro".

Embargada por la emoción y la responsabilidad de hablar ante la atenta mirada de miles de personas, Antonia ha dejado claro que en el camino que le queda por recorrer al movimiento republicano hasta la consecución del fin de la monarquía también hay espacio para la poesía: "Somos la gota de agua que perfora la roca. Seremos un torrente que abrirá el camino a una gran mareta que traerá a nuestra Tercera", ha finalizado.