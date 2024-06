Madrid, el epicentro de "la máquina del fango" contra el Gobierno 

"La máquina del fango tiene una sede social y esa sede social es la Comunidad de Madrid". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció así este jueves. La mención no es casual y tiene su justificación, según señalan en el PSOE. El lunes, en la reunión de la Ejecutiva Federal socialista para analizar los resultados de las elecciones europeas, este asunto estuvo sobre la mesa.

La distancia del PP con el PSOE es amplia en la Comunidad de Madrid desde hace unos años. También lo fue el pasado domingo. Los populares superaron en este territorio al PSOE en más de 348.000 votos. En todo el Estado la diferencia llegó a poco más de 700.000. Es decir, prácticamente la mitad. Sánchez mostró su preocupación por esta brecha, pero a la vez en las filas socialistas reconocen las dificultades que tienen en Madrid.

La derecha, en el feudo de Isabel Díaz Ayuso, y la extrema derecha están fuertes. En la progresión histórica de datos, el pasado 9 de junio dejó un mensaje claro. En porcentaje de votos, los partidos de derecha y ultraderecha como PP, Vox y la candidatura de Alvise Pérez llegaron conjuntamente al 56,5%. Unas cifras que son las mayores de los últimos años. En las generales del 23J ese porcentaje fue del 54,5% y en las autonómicas de ese mismo año, donde Ayuso arrasó, fue del 54,7%, la cifra más alta hasta el momento.

A pesar de la brecha, realmente el PSOE está mejorando lentamente desde 2021, donde pasó a ser la segunda fuerza de oposición tras Más Madrid. Aquel año tuvo (en las autonómicas) un 16,8%. Subieron dos puntos en 2023, también en autonómicas. El 23J tuvieron un 27,9% mientras que el pasado domingo se llegó al 28,2%. La diferencia en las municipales de 2023, por ejemplo, fue de más de 680.000 votos. Ferraz ha aclarado que no hay un cuestionamiento del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato.

Precisamente Lobato se refirió este jueves a las dificultades madrileñas. "En Madrid se concentra todo el impacto mediático de todos esos ámbitos donde se promocionan noticias falsas. En Madrid somos víctimas, semana tras semana, de estas mentiras y bulos, con menciones a mi propia familia en la Asamblea. Lo venimos sufriendo muchos años", destacó.

En esta línea, Lobato decidió hace unas semanas estudiar una posible querella contra Ayuso por injurias. "Ya está bien de mentir y manipular. Es un ​territorio complejísimo, pero poner frente al espejo a Ayuso es el camino que tenemos que seguir", añadió. Tampoco se olvidan en el PSOE del insulto realizado por Ayuso a Sánchez en el Congreso a la vista de toda la ciudadanía. El PP ha convertido el insulto en lema, "me gusta la fruta", con camisetas y merchandising incluido.

"Estos tabloides digitales que propagan bulos y luego encuentran su brazo ejecutor en las organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante tribunales y luego son amplificadas por PP y Vox en platós de televisión y tertulias, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid", afirmó Sánchez. Los socialistas también han señalado directamente al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. "Una semana antes va anunciando lo que van a hacer los jueces en las causas contra mi mujer", afirmó.

La lectura que hacen en la dirección socialista es que lo que denominan "máquina del fango" habita mucho más en Madrid que en el resto del territorio aunque se pueda proyectar fuera. "Madrid es complicado porque está toda la artillería", añaden las fuentes consultadas. Pero en la filas del PSOE recuerdan que en este territorio hay mucha gente progresista y que no hace tanto, en 2019, Ángel Gabilondo ganó las elecciones aunque no pudo formar gobierno. Desde entonces, "Ayuso ha esponjado", reconocen los socialistas.

En este sentido, según ha podido comprobar Público mediante diferentes conversaciones mantenidas en las últimas semanas, hay una coincidencia en señalar que los insultos en la calle, en momentos de descanso personal o en actos políticos, se reciben mucho más en Madrid que en otros lugares. "En Madrid pasan cosas que en otros sitios no sucede", señala una de las fuentes consultadas.

Es cierto que en lo que respecta al PSOE los ataques a las sedes socialistas se han multiplicado por todo el territorio. Pero el movimiento partió de Madrid y en concreto desde Ferraz. También se produjo en Madrid una agresión con lanzamiento de huevos a varios diputados del PSOE cerca del Congreso antes del debate de investidura de Sánchez que tuvo lugar en noviembre. Hace pocos días los socialistas denunciaron otra agresión a dos militantes en Alcalá de Henares.

Ayuso no ha dejado pasar la oportunidad de contestar a Sánchez. En la sesión de la Asamblea de Madrid del jueves afirmó que no son "una máquina de fango" sino que van a ser "el azote de la corrupción", porque no les tienen "ningún miedo" a los socialistas. Al mismo tiempo, acusó al presidente del Gobierno de ser un "matón".

El precedente de Iglesias y Montero

En la Comunidad de Madrid han tenido también lugar otros sucesos de calado. Especialmente el acoso constante a la casa, en Galapagar, de Pablo Iglesias e Irene Montero. Durante meses se permitieron manifestaciones diarias.

Una persona llegó incluso a grabar en el interior. Iglesias y Montero lo llevaron a juicio y la Fiscalía pide penas de prisión. Precisamente hace pocos días, en una de las sesiones de ese juicio, el exvicepresidente y la exministra de Igualdad recibieron insultos a las puertas del juzgado.