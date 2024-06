Feijóo cree que habrá elecciones en otoño y pide una movilización constante al PP que levanta críticas entre sus barones

Hay días en los que en Génova se muestran convencidos de que el Gobierno "no aguantará mucho" y pronostican unas elecciones anticipadas antes de que acabe el año; hay otros en los que ven a Pedro Sánchez "aferrado a la Moncloa y se preparan para una oposición larga; a veces, incluso son capaces de defender ambos escenarios en el mismo día y la misma persona. Entre sus líderes territoriales sucede también que no hay una opinión clara ni mucho menos uniforme del horizonte que les espera. Hay quienes piensan que Sánchez está "taladrado a la silla" y no hará ningún movimiento a corto plazo; mientras otros barones sostienen que "todo depende de Catalunya" y un tercer grupo cree que Sánchez usará el verano para repensar la legislatura.



En este último ven ahora a Alberto Núñez Feijóo distintos dirigentes del PP consultados por Público. Y por eso les ha pedido a todos no relajarse tras las elecciones europeas y seguir manteniendo a sus territorios movilizados ante la posibilidad de volver a las urnas después del verano. Así se lo trasladó el pasado martes en el Comité Ejecutivo Nacional que se celebró en Génova.



Según ha podido saber este medio, el presidente nacional del PP insistió, a puerta cerrada, en que debían estar preparados para el horizonte de unas generales —la capacidad de sorpresa de Sánchez ha conseguido generar cierta ansiedad en la cúpula de Feijóo— y no dar el ciclo electoral totalmente por zanjado. Así, el líder de la oposición le pidió a los suyos no rebajar la "tensión electoral", confirman distintas fuentes del partido.



Críticas internas a su “tensión electoral”

Una estrategia que genera críticas. Como ya contó este medio, las movilizaciones contra la ley de amnistía que arrancaron en otoño del año pasado acabaron por cansar a los presidentes autonómicos del PP, que creían que no solo era difícil mantenerlas en el tiempo, sino contraproducente. Dos barones de peso del partido coincidían en su análisis esta semana: "Ahora se ha aprobado definitivamente la amnistía y ha pasado casi por alto". ¿Agotó Génova antes de tiempo su mensaje contra la medida de gracia a los independentistas? "Puede ser, de hecho ni siquiera ha tenido impacto en las europeas, ¿no?", responde uno de ellos.



Temen que a Feijóo le suceda lo mismo al pronosticar constantemente el fin del Gobierno. Un sector del partido sostiene que solo genera "frustración" y cansancio en el electorado y pide "calma". Bien es cierto que todos los barones del PP se dirigen a su presidente nacional gobernando y que ninguno tiene urgencias, tampoco por dar el salto a Génova.



Lo que esgrimen en el equipo del líder de la oposición es que "en ningún caso" pueden descartar unas elecciones generales "estando como está el Gobierno". Señalan su "debilidad parlamentaria" —que más que debilidad es una dificultad para sacar iniciativas legislativas adelante—, los "escándalos que afectan a la Moncloa" y un escenario en Catalunya que nadie sabe ni quiere interpretar.

En este sentido, el presidente del PP ha defendido una cosa y su contraria. Se ha referido a un pacto del PSC con ERC mientras daba por seguro el regreso de Carles Puigdemont a la Generalitat. "A Salvador Illa se le está poniendo cara de embajador", repiten en bucle los populares. Lo cierto es que nadie tiene certezas.



"Nosotros no podemos no decirle a la gente que en cualquier momento puede haber elecciones", explica el equipo de Feijóo. "No las va a haber", replican hasta tres de sus presidentes autonómicos.