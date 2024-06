El PP tienta a Vox, Junts y PNV en el Congreso para hacer ver un bloque alternativo al Gobierno

Alberto Núñez Feijóo ha tardado más de dos años en reconocerse haciendo camino con Vox. Lo hizo su equipo el pasado domingo, celebrando los resultados en las elecciones europeas del bloque del centro derecha de "PP+Vox". Del mismo modo, también ha tenido múltiples dificultades para normalizar un acercamiento a Junts per Catalunya del que ha ido dando pistas y que levanta ampollas internamente. Sin embargo, Feijóo está decidido a exprimir la complicada aritmética parlamentaria para el Gobierno de esta legislatura de la mano de ambos.

Este jueves, el portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, insistía en que el Gobierno "es incapaz de pactar con sus socios". "¿Dónde están las leyes aprobadas por la famosa mayoría progresista?", se preguntaba: Y añadía, con su tono ácido habitual: "Este Gobierno es como una especie de perro del hortelano: ni legislan ni dejan legislar".

Pocos minutos después, el Ejecutivo logró sacar adelante la convalidación del real decreto-ley para prorrogar la suspensión de los desahucios y el proyecto de ley de la Oficina de los Derechos de Autor y Conexos. Dos iniciativas legislativas importantes con las que el Gobierno coge aire tras varias semanas de vía crucis parlamentario en las que la única victoria se la dio la ley de amnistía. Esto no cambia nada para los populares, que siguen acusando la debilidad de la coalición en el Congreso bajo una lógica: "No hay mayoría progresista esta legislatura, no la hay", sostienen fuentes del PP.

Así, están convencidos de que pueden ser capaces de atraer a Vox, Junts y PNV con propuestas bien pensadas, sobre temas concretos en los que se saben coincidentes. Hablan de economía, vivienda y ocupación. "Vamos a buscar temas en común que puedan votar para poner en evidencia la minoría del Gobierno", aseguran fuentes de la dirección del PP. Se trata, por tanto, de forzar votaciones en la Cámara que puedan reunir a las fuerzas de derechas. Tellado lo explicaba así en el Congreso: "Tan legítima es la mayoría de su investidura como la mayoría que avala nuestras iniciativas legislativas. Y el gran problema de Sánchez es precisamente ese: que tuvo una mayoría para la investidura, pero no tiene una mayoría de gobierno que avale sus iniciativas".

En una estrategia de desgaste al Gobierno que llevan hasta el límite decidiendo su voto solo después de saber qué harán el resto de fuerzas, el PP quiere tener capacidad de influencia en la Cámara Baja y construir lo que fuentes del partido anunciaban ya hace meses: un contragobierno desde la oposición. Feijóo ha activado la maquinaria en sus grupos parlamentarios para asediar al PSOE y Sumar con iniciativas y se quejan de que la Mesa del Congreso las paraliza.

El PP ha conseguido que salga adelante la toma en consideración de 15 textos legales —bien es cierto que 11 de ellas han salido del Senado, donde tienen mayoría absoluta—y denuncian que su tramitación está siendo paralizada por la "minoría de bloqueo", ha dicho Tellado en referencia al Gobierno. En la pasada legislatura, socios del bloque de la investidura también criticaban la eternización del período de enmiendas que metía las iniciativas en un cajón.

Recado al PNV

Y en esta nueva ecuación alternativa a la de Sánchez que busca el PP por la vía de los hechos, hay otro actor relevante al que también mira el PP: el PNV. Feijóo no ceja en su empeño de romper la alianza entre la derecha nacionalista vasca y el PSOE. "Apoyar al señor Sánchez no les ha servido para nada porque baja el PSOE, baja Junts, baja Esquerra, baja el PNV y, por supuesto, Sumar (...) Le han comprado el discurso al PSOE en muchos temas y eso les ha llevado a un desgaste electoral".

Ni ERC ni Sumar son potenciales socios para los de Feijóo, pero sí Junts y el PNV, a quienes buscan atraer en cuestiones ideológicas. ¿La primera piedra para una hipotética moción de censura? Nadie quiere descartarlo porque nadie quiere sacar del radar toda posibilidad de sacar a Sánchez del Gobierno, pero tampoco nadie lo ve factible en el corto y medio plazo. La hoja de ruta es clara: ir cimentando un bloque alternativo al progresista en el Congreso. La ausencia de él fue precisamente lo que hizo que Feijóo no pudiera gobernar tras el 23 de julio.