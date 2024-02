Los escándalos salpican a eurodiputados españoles, con Hermann Tertsch (Vox) a la cabeza

METODOLOGÍA

​

Para determinar de manera justa y equitativa qué eurodiputados debían ser incluidos en la base de datos de la investigación 'MEP Misconduct Investigation', Follow the Money y los medios colaboradores han aplicado una metodología desarrollada en los Países Bajos por dos científicos sociales y un periodista de investigación. Según este método, un escándalo o caso judicial debía ser incluido en tanto hubiese tenido repercusión mediática y/o ciertas consecuencias, como una sanción, una investigación por corrupción o una reprimenda.



Los criterios formales son los siguientes:



La investigación ha revisado e investigado los escándalos de integridad relacionados con cada eurodiputado. Estos escándalos hacen referencia a violaciones o presuntas violaciones de los valores morales, normas y reglas. Se considera un caso o escándalo cuando hay una implicación o posible implicación en una violación de la integridad por parte de un eurodiputado. No se han incluido otros tipos de casos, como los excesos presupuestarios o el incumplimiento de promesas electorales, ya que no reflejan necesariamente la integridad de una persona y, por tanto, no forman parte de la tipología de posibles violaciones de la integridad.



Los tipos de escándalos que se han tenido en cuenta en esta investigación han sido, concretamente:



- Corrupción (tanto casos de soborno como de nepotismo)

- Fraude y robo de recursos

- Conflictos de intereses (privados y públicos) a través de "regalos" o actividades paralelas

- Abuso de autoridad

- Uso indebido y manipulación de la información

- Despilfarro y abuso de recursos

- Comportamiento inadecuado, acoso o trato indecente (relacionado con el trabajo)

- Escándalos ocurridos en la esfera privada



Se ha valorado si la violación de la integridad por parte del político ha recibido atención mediática, ya que esto demuestra en parte que el hecho haya podido ocurrir. También se han tenido en cuenta las sanciones formales o informales, que demuestran en mayor medida la violación (por ejemplo, una admisión de culpabilidad, unas disculpas, un reembolso de recursos robados o malgastados o una dimisión).



Asimismo, se han contabilizado aquellos casos en los que los políticos han negado todas las acusaciones recibidas, siempre que hayan surgido indicios o pruebas de que el hecho realmente sí ha ocurrido y/o serias dudas sobre la integridad del político en cuestión en la opinión pública o en los medios de comunicación, por parte de fuentes creíbles y en relación con una conducta indebida grave.



Sobre los casos en los que un político ha sido acusado de una violación de la integridad y el asunto se judicializó: si el eurodiputado ha acabado siendo declarado inocente por la Justicia, se han excluido de la base de datos. A no ser que a raíz del proceso judicial hayan quedado dudas razonables o conductas indebidas demostradas aunque estas no hayan acarreado consecuencias judiciales.



Se ha limitado la investigación a los 704 miembros del Parlamento Europeo a fecha de 18 de enero de 2024. De esta manera, han quedado excluidos los europarlamentarios que abandonaron la cámara entre 2019 y esa fecha, aunque hayan podido estar involucrados en algún caso de conducta indebida. Tampoco han quedado registrados posibles casos posteriores al 18 de enero.



La investigación 'MEP Misconduct Investigation' ha sido capitaneada por la organización de periodismo de investigación holandesa Follow The Money junto a periodistas de investigación de medios de más de 20 Estados miembros: De Tijd (Bélgica), Apache (Bélgica), BIRD (Bulgaria), DEO (Dinamarca), Welt (Alemania), Delfi (Estonia), Iltahlehti (Finlandia), Le Monde (Francia), Reporters United (Grecia), Atlatszo (Hungría), Noteworth / The Journal (Irlanda), IRPImedia (Italia), Ostro Croatia (Croacia), Luxemburger Wort (Luxemburgo), Der Standard (Austria), OKO.Press (Polonia), Público (Portugal), Context (Rumanía), PRESShub (Rumanía), Ostro Slovenia (Eslovenia), ICJK (Eslovaquia), Denik Referendum (República Checa) y Público (España).