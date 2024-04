Vox lidera el bloqueo a la transparencia en la UE: solo un partido de los casi 200 del Parlamento Europeo le supera

METODOLOGÍA

Esta información forma parte de la investigación MEP Misconduct Investigation, liderada por Follow The Money y en la que participan distintos medios de comunicación de los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Público.



Para esta pieza se han analizado los resultados de las votaciones a las enmiendas para la modificación del reglamento interno del Parlamento Europeo de cada uno de los partidos políticos con representación en la Eurocámara. Los datos se han obtenido de MEP Watch, una iniciativa protransparencia que recopila los resultados de las votaciones de los europarlamentarios.

En concreto, se han analizado los resultados de las votaciones a las siguientes enmiendas promovidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO) para la modificación del reglamento interno:

- Anexo I, artículo 4, § 2, punto c - Am 10PC1/1

- Anexo I, artículo 4, § 2, punto c - Am 10PC1/2

- Anexo I, artículo 5 - Am 13/1

- Anexo I, artículo 5 - Am 13/2

- Anexo I, artículo 5 - Am 13/3

- Anexo I, artículo 4, § 2, punto c - Am 30

​- Anexo I, artículo 2, § 1, punto c - Am 22

Estas enmiendas han sido identificadas por Follow The Money, junto a Transparencia Internacional y dos expertas en derecho internacional de la UE, Maaike Geuens, profesora de la Universidad de Tilburg (Países Bajos), y Emilia Korkea-aho, docente de la Universidad de Finlandia Oriental (Finalndia), como las más relevantes en materia de transparencia de toda la reforma del reglamento del Parlamento Europeo.

En seis de las siete enmiendas, votar a favor era sinónimo de un voto protransparencia, mientras que el voto en contra tenía el sentido opuesto. Solo en una de las siete —Am 10PC1/2— el voto a favor era contrario a la transparencia. Tanto en este caso como en las otras seis enmiendas se han categorizado los resultados de los votos según su sentido (protransparencia o contrario a la transparencia), y no en "a favor" o "en contra", de manera que se han podido analizar los resultados de las siete votaciones de manera conjunta.

En el análisis del comportamiento de voto se han tenido en cuenta las abstenciones de los eurodiputados de cada grupo. Esta es una de las tres opciones que los políticos pueden escoger al votar. En las votaciones los eurodiputados deben pulsar uno de los tres botones que representan las siguientes opciones: a favor, en contra o abstención. También se han incluido en los cálculos aquellos casos en los que los eurodiputados no han acudido al pleno a votar o han acudido pero no han pulsado ningún botón.

En otras enmiendas directamente no se ha podido conseguir información sobre el sentido del voto del conjunto de eurodiputados, ya que las votaciones se han realizado a mano alzada y no por vía electrónica o nominal. Estas votaciones son conocidas como "voto invisible". En estos casos queda registro del resultado general de la votación pero no cuáles eurodiputados la apoyan y cuáles no. Por ello, las enmiendas para mejorar la transparencia y el control de los eurodiputados sometidas a este tipo de votación no se han podido incluir en esta investigación.

Para facilitar el análisis de las votaciones de los partidos políticos españoles, se han agrupado como Unidas Podemos los siguientes partidos: Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Podemos y Anticapitalistas. Todos ellos se presentaron de forma conjunta en las últimas elecciones europeas como Unidas Podemos. Se ha realizado el mismo ejercicio con las formaciones francesas que se presentaron de forma conjunta como Liste Renaissance.

En el caso de Ciudadanos se ha incluido dentro del partido a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, que se presentó como independiente pero forma parte de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Además, hay dos eurodiputados españoles independientes que no se han contabilizado en ningún partido: Javier Nart y Mónica Silvana. Se presentaron dentro de Ciudadanos y PSOE, respectivamente, pero abandonaron la delegación. Sí se les ha contabilizado en sus grupos parlamentarios, ya que siguen formando parte de los mismos. Se trata de Renew y S&D, respectivamente.

Si tienes cualquier duda sobre esta información, puedes contactarnos en investigacionydatos@publico.es.