IU no decide si acepta la propuesta de Sumar para las europeas y la someterá a debate con sus federaciones territoriales

No habrá acuerdo esta semana entre Sumar y todos los partidos de la coalición del 23J para confeccionar una lista de cara a las elecciones europeas. Y, seguramente, si llega, no lo habrá hasta la última semana de abril. La Colegiada Federal ampliada de Izquierda Unida (en la que han participado los coordinadores de las federaciones del partido) no ha decidido si acepta la última propuesta de Movimiento Sumar en este sentido.

Según informan desde la organización, el órgano considera que la propuesta es "incompleta dado que habla de los primeros puestos,

pero se siguen sin concretar elementos importantes a nivel político y

organizativo".

Por lo tanto, "es necesario concretar el resto de elementos para poder tomar una decisión definitiva", añaden en un comunicado que recoge las conclusiones de la reunión celebrada por la Colegiada Federal este viernes.

Izquierda Unida había acordado tener este cónclave para analizar la propuesta de Sumar después de que el jueves se conociera que Yolanda Díaz había cerrado acuerdos para la lista de las europeas con Catalunya en Comú, Compromís y Más Madrid.

De momento, la número uno de la lista a este proceso electoral será Estrella Galán (Sumar), el número dos, Jaume Asens (comunes), el número tres recaerá en Compromís y el número cinco, en Más Madrid. Según ha podido saber Público, la idea era que el cuarto puesto recayera en Izquierda Unida, cuyo candidato es el eurodiputado Manu Pineda.

Debate en los territorios

Desde IU trasladan que, tras rechazar la última propuesta de Sumar, la dirección federal remitirá al conjunto de federaciones territoriales de

la información de la propuesta de acuerdo para que se debata. "Tras

el debate en los territorios se convocará una Coordinadora Federal la

semana del 25 de abril para votar la decisión definitiva".

"Mientras que se organizan los debates, se seguirá concretando los detalles del acuerdo para que el conjunto de la militancia disponga de toda la información necesaria para tomar la mejor decisión", informan desde el partido.

Las peticiones de IU al partido liderado por la vicepresidenta segunda eran, básicamente, dos respecto a la lista (sin entrar en negociaciones que tengan que ver con el programa político o con cuestiones de recursos y reparto de dinero): situar a su candidato en un puesto de salida, e incluir en la candidatura a varias personas, también en puestos de salida, que se adhirieran posteriormente al grupo parlamentario de la izquierda europea.

"La importancia de las elecciones europeas para el pueblo español y

para contraponer un proyecto que conquiste derechos en vez de

retroceder a tiempos de austeridad y recortes, hace imprescindible la

presencia de la izquierda transformadora en el Parlamento Europeo y la articulación más solida en nuestro país", concluyen en el partido.