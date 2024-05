Más de 80 candidatos europeos a las elecciones del 9J con opción a escaño tienen delitos o escándalos en su historial

METODOLOGÍA

Esta información forma parte de la investigación periodística 'EU Misconduct Investigation', liderada por Follow The Money y en la que participan distintos medios de comunicación de los Estados miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentra Público. En ella se han investigado los escándalos y casos de conducta indebida de gran parte de los candidatos a las elecciones europeas con opción de obtener escaño.



En esta entrega de la investigación se han analizado los candidatos al Parlamento Europeo de diez países: Alemania, Francia, España, Polonia, Rumanía, Países Bajos, Bélgica, Eslovaquia, Croacia y Eslovenia. Esta decena de países escoge casi el 60% de los escaños de la Eurocámara.



También han sido analizados varios candidatos italianos, pero no se han incluido en la base de datos de la investigación porque el sistema electoral de este país impide saber quién tiene más probabilidades de obtener un escaño. En total, se ha investigado a 472 políticos candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo.



Para el análisis se ha utilizado la base de datos con los candidatos creada por Europe Elects, en la que se han cruzado también las encuestas al Parlamento Europeo. Así, a cada candidato se le otorga un porcentaje de probabilidad de obtener escaño en la Eurocámara, que puede ir desde menos de un 1% a más de un 99%. Únicamente se han analizado los políticos con al menos un 2% de opciones de conseguir escaño a 23 de mayo de 2024. No se ha incluido a quienes han retirado su candidatura durante la campaña.



En el caso de España se han analizado 73 candidatos con opciones de obtener escaño. Son los siguientes:



- Los 28 primeros del Partido Popular

- Los 20 primeros del Partido Socialista Obrero Español

- Los ocho primeros de Vox

- Los cinco primeros de Sumar

- Los tres primeros de Ahora Repúblicas (coalición de ERC, EH Bildu y BNG)

- Los tres primeros de Podemos

- Los tres primeros de la agrupación Se acabó la fiesta

- Los dos primeros de Junts

- La primera de CEUS (coalición de PNV y Coalición Canaria)



Para determinar si un aspirante a eurodiputado ha sido condenado/a en algún proceso judicial, ha cometido alguna mala praxis o se ha visto envuelto en algún tipo de caso de conducta indebida o escándalo, se han hecho búsquedas idénticas en prensa, hemeroteca e internet para todos los candidatos, siguiendo una metodología desarrollada en Países Bajos por dos científicos sociales y un periodista de investigación.



Los tipos de escándalos que se han tenido en cuenta en esta investigación han sido, concretamente:



- Corrupción (tanto casos de soborno como de nepotismo)

- Fraude y robo de recursos

- Conflictos de intereses (privados y públicos) a través de regalos o actividades paralelas

- Abuso de autoridad

- Uso indebido y manipulación de información o difusión de desinformación

- Despilfarro y abuso de recursos

- Comportamiento inadecuado, acoso o trato indecente en el trabajo

- Escándalos ocurridos en la esfera privada



Tan solo se han recogido en la base de datos aquellos casos cubiertos mediáticamente y/o que tuvieron consecuencias judiciales, administrativas o políticas tales como sanciones, investigaciones o reprimendas. Asimismo, se han incluido los casos en los que los hechos han quedado demostrados sin lugar a dudas —por ejemplo, cuándo han sido reconocidos por los propios candidatos—, a pesar de que no hayan acabado en una investigación judicial o condena. También se han contabilizado aquellas causas judiciales que todavía no han desembocado en una resolución judicial formal.



Además, se han recopilado aquellos casos en los que los políticos han negado todas las acusaciones recibidas, siempre que hayan surgido indicios o pruebas de que el hecho realmente sí ha ocurrido y/o serias dudas sobre la integridad del político en cuestión en la opinión pública o en los medios de comunicación, por parte de fuentes creíbles y en relación con una conducta indebida grave.



'EU Misconduct Investigation' se ha centrado en los casos en los que la integridad de un político se ha puesto en tela de juicio debido a violaciones o presuntas violaciones de los valores morales, las normas y las reglas imperantes. Por el contrario, no se han incluido otro tipo de fracasos políticos como excesos presupuestarios o promesas electorales incumplidas. Tampoco los casos en los que el proceso judicial ha quedado desestimado o aquellos en los que el candidato/a haya quedado absuelto.



Debido a las limitaciones de la investigación, no se ha podido cuantificar el número completo de futuros eurodiputados cuya integridad ha sido cuestionada. Sin embargo, gracias a la aplicación de esta metodología replicable en unos años se podrá saber si los miembros del Parlamento Europeo han mejorado —o no— en términos de integridad.



Esta investigación, además, es la segunda parte de otra anterior: 'MEP Misconduct Investigation', en la que se investigó los casos de conducta indebida de los europarlamentarios de la presente legislatura.



Si tienes cualquier duda sobre esta información, puedes escribir a investigacionydatos@publico.es.