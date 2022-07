PSC, ERC, CUP i comuns exigeixen a Borràs que investigui si Dalmases ha vulnerat el codi de conducta dels diputats

Els grups parlamentaris de PSC-Units, ERC, CUP-NCG i En Comú Podem han exigit en una carta conjunta a la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, que iniciï un procediment per determinar si el diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha "vulnerat el codi de conducta" del Parlament, després de la polèmica per l'esbroncada a la sotsdirectora del 'FAQS' i de les pressions a periodistes de diferents mitjans.

"És la nostra responsabilitat i també la nostra obligació garantir el lliure exercici del dret a la informació i la llibertat de premsa"

Els grups insten Borràs a "emprendre les accions pertinents" en cas que es confirmi la vulneració del codi. "És la nostra responsabilitat i també la nostra obligació garantir el lliure exercici del dret a la informació i la llibertat de premsa", afirmen els quatre grups.

Finalment, els grups signants de la carta volen ratificar el "compromís amb la llibertat de premsa, un dels pilars fonamentals de les societats democràtiques i plurals". Alhora mostren el suport als professionals de la informació "en el lliure exercici de la seva tasca".

Dalmases admet els fets però els hi treu ferro

"Fa tres dies que visc en un circ que cada cop evoluciona més a un linxament difícil de justificar"

"Fa tres dies que visc en un circ que cada cop evoluciona més a un linxament difícil de justificar". Així s'ha expressat, per primer cop, el diputat de JxCat Francesc de Dalmases després que transcendís l'esbroncada a una periodista del 'FAQS' de TV3 arran d'una entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.



Dalmases ho ha fet des del faristol de la cambra després que diputats de Cs i PPC s'hi hagin referit durant el debat d'una moció que defensava. El diputat ha admès que va tenir una "discussió encesa" amb la treballadora: "Valoro el periodisme que fa des de fa més de deu anys". D'altra banda, ha precisat que continuarà participant a la comissió de la CCMA, tot i que deixarà de ser-ne el portaveu.

Dalmases també s'ha queixat que ha patit "difamacions" i ha assegurat que "ni tan sols" ha pogut oferir "als espais on toca" explicacions sobre el que va passar. "Vaig demanar disculpes a tothom que s'hagués pogut sentir ofès", ha dit el diputat, que va fer una piulada en aquesta línia després que es fes públic el cas. "Si alguna passió he tingut a la meva vida és per la llibertat de premsa i pel bon periodisme", ha dit.

D'altra banda, ha concretat que continuarà participant a la comissió de la CCMA, de la qual fins ara n'era el portaveu. El mateix Dalmases va proposar la "suspensió temporal" de la seva tasca com a portaveu en aquest espai, segons un comunicat de dimecres del grup, "fins que es resolgui l'expedient" encarregat a l'executiva del partit. Aquest dijous ha precisat que ho fa "per no generar distorsions" però que seguirà sent-hi perquè no té res a amagar.

El diputat de JxCat n'ha fet referència després que, en el marc d'una moció de suport al referèndum a Escòcia per al 2023, el diputat de Cs Nacho Martín Blanco i la diputada del PPC, Lorena Roldán, n'hagin parlat. Concretament, Martín Blanco ha acusat el diputat d'actuar "amb una actitud pròpia d'organitzacions mafioses" i Roldán ha criticat Dalmases per "acoquinar" periodistes.

El diputat va demanar a l'executiva de JxCat que obri un expedient informatiu per "aclarir i poder rebatre i defensar-se" de les "acusacions" dels darrers dies en mitjans de comunicació i xarxes socials. Nació Digital i elDiario.es va fer pública una esbroncada "intimidatòria" i "coaccions" de Dalmases a una periodista del 'FAQS' de TV3 arran de l'entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Segons el comunicat de Junts, el mateix Dalmases també ha proposat la "suspensió temporal" de la seva tasca com a portaveu a la comissió parlamentària de la CCMA "fins que es resolgui aquest expedient" ja que "el que s'està analitzant és de la mateixa temàtica que la comissió".

La CUP-NCG va demanar la compareixença de Dalmases i Borràs davant la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el marc de la polèmica per les suposades "agressions" del primer a periodistes de diferents mitjans, segons la lectura que en fa la CUP. I és que la publicació d'aquest cas al 'FAQS' ha fet aflorar altres interaccions controvertides del diputat amb periodistes de diferents mitjans com Catalunya Ràdio o l'ACN. Precisament, la CUP demana també que compareguin els directors de TV3, de Catalunya Ràdio i de l'ACN, a més del director del 'FAQS'. Els anticapitalistes també van demanar la dimissió "immediata" de Dalmases.

Per la seva banda, ERC va instar la Mesa a aplicar a Dalmases, portaveu adjunt de Junts, el codi de conducta del Parlament. El PSC també preguntarà per aquests mateixos fets a la Comissió de la CCMA. La portaveu dels socialistes, Alícia Romero, va lamentar que l'actitud "avergonyia" i també recordava que els diputats tenen un codi de conducta que cal complir.