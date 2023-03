ERC enarbora la bandera de la Renda Bàsica Universal i Maragall garanteix que la tirarà endavant si és alcalde

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, s'ha compromès a tirar endavant el pla pilot de la Renda Bàsica Universal a la capital catalana si surt escollit en les pròximes eleccions. Així ho ha dit en una trobada municipalista dels republicans, on ha assegurat que destinarà 10 milions d'euros a la mesura.

Maragall ha lamentat que aquest divendres Junts, PSC i PP votessin en contra d'incloure el pla pilot a la Llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat del 2023 i ha opinat que es demostra "l'aliança de poder conservador de sempre". L'alcaldable ha demanat "revoltar-se" contra aquests partits a les municipals. I el president del partit, Oriol Junqueras i la secretària general, Marta Rovira -en un missatge gravat en video- també han carregat contra "els de sempre" en referència als partits que han tombat la via pressupostària per desplegar el pla pilot de la Renda Bàsica Universal.



D'altra banda, sobre els cartells despectius sobre l'Alzheimer del seu germà, Maragall ha dit que el fan "més fort".



