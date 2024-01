ERC expulsarà els seus regidors que intentin negociar amb l'extrema dreta catalana

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha avisat que expulsarà del partit els seus regidors que intentin negociar amb l'extrema dreta. Ho ha dit en un comunicat després de fer-se públic que els representants dels republicans a Ribera d'Ondara, un poble de la Segarra de 500 habitants, estan negociant una moció de censura amb Aliança Catalana, el partit de Silvia Orriols, per tal de fer fora de l'alcaldia el PSC.

Tot i que ha negat que hi hagi cap pacte, la direcció dels republicans ha reiterat que si es formalitza "posaria en marxa els mecanismes interns per depurar responsabilitats entre les persones que vinculades a la llista d'Esquerra Republicana haguessin entrat en cap mena de negociació amb Aliança Catalana". En aquest sentit, el partit afirma que pactar amb l'extrema dreta "contravé els estatuts i els principis ideològics d'ERC".

"És una falta molt greu que podria desembocar amb l'expulsió d'aquells que tinguessin una relació de militància amb el partit", ha conclòs en el comunicat.



El PSC governa en minoria

En les eleccions municipals del passat 28 de maig, el PSC (sota la marca Primer Ribera d'Ondara) i ERC (sota la marca Acord per Ribera d'Ondara) van empatar a tres regidors amb 149 i 119 vots, respectivament. Actualment, Francesc Sabanés Serra (PSC) és l'aclalde i govern en minoria.

En una publicació a Facebook, Acord per Ribera d'Ondara va obrir la porta al canvi de govern. "Per respecte a tots els nostres votants i tots els veïns hem de parlar els quatre regidors que no estem al govern, i prendre'ns seriosament la possibilitat d'arribar a un acord per fer un canvi de govern. El nostre municipi no pot seguir ni un minut més amb aquesta mala gestió i amb un govern en minoria", deia l'escrit.



Cal treballar per un canvi de govern! Fa unes setmanes es publicava en un mitjà comarcal un escrit per part de... Publicada por Acord Ribera d'Ondara en Lunes, 15 de enero de 2024 placeholder

Ripoll és l'únic municipi català on l'extrema dreta d'Aliança Catalana, representada per Sílvia Orriols, ha aconseguit arribar a l'alcaldia gràcies a l'abstenció de Junts, que no va voler arribar a un pacte amb ERC, el PSC i la CUP malgrat haver signat el pacte antifeixista impulsat pel Parlament per excloure l'extrema dreta de Vox de l'elecció de senadors autonòmics.