L'extrema dreta governarà a Ripoll després que Junts hagi deixat via lliure a l'alcaldia d'Orriols

La candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, s'ha proclamat aquest dissabte alcaldessa de Ripoll perquè Junts no s'ha adherit al pacte entre ERC, el PSC i la CUP que servia de cordó sanitari davant l'amenaça de l'extrema dreta. L'entesa, que sumava 7 suports i que volia investir a la candidata republicana, Chantal Pérez, no ha estat suficient perquè no assoleix la majoria absoluta de 9 vots.

Així doncs, amb el vot de Junts a la seva candidata, Manoli Vega, Orriols s'ha valgut de ser la força més votada a les eleccions del 28M i governarà en minoria amb 6 dels 17 regidors del ple. L'únic regidor de Som-hi Ripoll s'ha abstingut.

Davant aquest fet, l'executiva nacional de Junts ha fet pública la seva posició en un comunicat que diu que "no comparteix la decisió dels regidors de no impedir l'accés a l'alcaldia de la candidata d'Aliança Catalana, perquè transcendeix Ripoll". Han afegit, també, que pensen que "la situació és reconduïble" i emplacen la resta de forces polítiques "a començar les negociacions des d'avui mateix per pactar un nou govern municipal".



Orriols, per la seva part, ha fet una crida a la calma, ha assegurat que no governarà "contra ningú" i ha subratllat que la seva prioritat és tancar la mesquita de la ciutat.

Un escenari inesperat

Els resultats de les eleccions municipals van fer saltar les alarmes arreu de Catalunya. La formació d'ultradreta Aliança Catalana va ser el partit més votat amb 6 representants, seguit de Junts i ERC, cadascun amb 3 regidors. La clau de la qüestió és que aquell diumenge Junts va caure en picat i en va perdre 5 respecte al 2019, mentre que els republicans van mantenir la xifra.

El PSC també va perdre un regidor respecte al mandat passat i se n'ha quedat amb dos, els mateixos que la CUP. Som-hi Ripoll va obtenir un sol representant.

L'única manera d'aturar l'extrema dreta d'Orriols era fer un pacte que sumés els vots dels quatre partits, un acord que finalment no s'ha fet realitat per la decisió de Junts per Ripoll.

Pancarta de la protesta a Ripoll contra Sílvia Orriols. — Gerard Vilà / Lourdes Casademont / ACN

Una protesta antifeixista

Unes 120 persones han escridassat aquest matí als sis regidors d'Aliança Catalana a l'entrada de l'Ajuntament de Ripoll. Durant el ple, han abandonat la plaça per recórrer els carrers de la zona amb pancartes.

Un cop finalitzada l'investidura, Orriols ha marxat del consistori i s'ha dirigit cap a la seva seu, al casc antic de la ciutat. A la sortida s'ha generat tensió i els Mossos d'Esquadra han escortat la nova alcaldessa entre més d'un centenar de manifestants.