Una pregunta sobre economía desde diciembre y 20 sobre el 'caso Koldo': así usan PP y Vox las sesiones de control

Las sesiones de control al Gobierno son una de las herramientas parlamentarias para, como su propio nombre indica, controlar el día a día de la gestión del Gobierno. En ellas, tanto el presidente del Ejecutivo como sus ministros deben responder a las preguntas que les plantea la oposición y el resto de grupos de la Cámara —el control al Gobierno se desarrolla en el Congreso y también en el Senado—. Se celebran casi cada semana, en un pleno ordinario los miércoles.

Paradójicamente, en esta legislatura, el Gobierno —es decir, el fiscalizado— se queja de que no hay suficiente control sobre él. "Desde que soy ministro, hace ya unos cuatro meses, en el marco del Congreso y de las preguntas de la oposición en las sesiones de control, me han interpelado cero veces en cuestiones de economía", expresó el pasado 26 de abril el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señalando a PP y Vox. Lleva razón: la oposición no quiere hablar de economía.

Público ha analizado las preguntas registradas por ambos grupos para las nueve sesiones de control al Gobierno que se han celebrado desde diciembre: el 13 y el 20 de diciembre; el 7, 21 y 28 de febrero; el 13 y el 20 de marzo; y el 13 y 24 de abril, la última. La próxima será el 22 de mayo, después de las elecciones en Catalunya y antes de las europeas.

El grupo parlamentario del PP ha lanzado 85 cuestiones a los miembros del Gobierno en estos cinco meses. Solo una única vez se preguntó por asuntos puramente económicos y fue en la primera sesión de control de la legislatura. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, le preguntó a Nadia Calviño: "¿Qué balance hace de la política económica del Gobierno?".

Los populares sí han preguntado por datos de empleo — el 13 y el 20 de diciembre— y por pensiones e impuestos — el 20 de diciembre, el 10 de abril y el 24 de abril—, pero, en total, no llegan ni al 6% de las preguntas planteadas por el PP. El caso Koldo y la ley amnistía se llevan la palma.



Tan evidente y diáfana ha sido la estrategia de los conservadores de centrar su ofensiva al Ejecutivo en estos dos asuntos —el segundo ha sustituido al primera en las últimas semanas—, que ha dejado un rastro imborrable en los registros del Congreso.

Entre diciembre y abril, el PP ha planteado 16 preguntas sobre asuntos relaciones con la ley de amnistía, Catalunya o Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts. A partir del pleno del 28 de febrero, una semana después de la detención de Koldo García en el marco de la Operación Delorme, el caso Koldo tomó protagonismo en el Congreso.

Hasta 15 preguntas se han planteado desde la bancada del PP a los escaños azules del Gobierno. Si en las primeras formulaciones los protagonistas eran Koldo y José Luis Ábalos, los de Alberto Núñez Feijóo fueron ampliando las cuestiones —acompasándose a las noticias de medios de comunicación como El Mundo o El Confidencial— a, primero, "la trama corrupta del Ministerio de Transportes", luego la "trama del Gobierno" y más tarde la del "entorno de Sánchez", en referencia clara a su esposa.

La amnistía y el caso Koldo se llevan más del 36% de las preguntas que el PP ha hecho al Gobierno en las sesiones de control.



En cuanto a las preguntas del líder de la oposición al presidente del Gobierno, todas han sido planteadas en términos generales —por ejemplo, "¿cree usted que gobernar consiste en vivir en La Moncloa?" o "¿a quién escucha usted como presidente?"—, de modo que fuesen aprovechables para dirigir la intervención y la réplica a conveniencia.



Las preguntas de Vox

Por su parte, desde Vox han realizado un total de 18 preguntas al Gobierno en las sesiones de control desde que comenzó la legislatura al tener menos representación que el PP. Son dos por sesión. De todas ellas, cinco han tenido relación directa con el caso Koldo.



El líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, ha tenido la oportunidad de preguntarle a Sánchez en tres ocasiones: el 7 de febrero, el 13 de marzo y el 24 de abril. La primera de ellas fue sobre las medidas del Gobierno "para proteger a los agricultores y transportistas españoles". La segunda, sobre la supuesta vinculación entre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y un comisionista del caso Koldo. Y la última, sobre la "amenaza" que supone la "inmigración ilegal".

Del resto de preguntas destaca la diputada y portavoz Pepa Millán, que ha hecho nueve preguntas. Es decir, ha participado en todas las sesiones. Incluso llegó a preguntar a Sánchez el 20 de diciembre, en su caso sobre "las concesiones a los herederos de ETA".

Pero el gran objetivo de Millán ha sido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Le ha preguntado hasta en seis ocasiones sobre temas como Begoña Gómez, la corrupción en el PSOE, la "separación de poderes" o el "señalamiento" a jueces. Millán también ha preguntado en dos ocasiones al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre narcotráfico y, también, sobre el caso Koldo.

Otro de los protagonistas de Vox en las sesiones de control es José María Figaredo. Ha realizado cuatro preguntas, todas ellas a María Jesús Montero, vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda. Tres de ellas han tenido el hilo conductor de los impuestos, y la otra fue sobre "combatir la corrupción". En una de las últimas sesiones, Figaredo recibió una rectificación en directo sobre el IRPF.

Por último, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha preguntado también en un par de ocasiones a Marlaska (sobre criminalidad, uno de los temas que agita la ultraderecha) y Bolaños (sobre "qué vale la palabra" del Gobierno).

Desde el Gobierno, según destacan fuentes socialistas, estos datos reflejan a la perfección que la derecha y ultraderecha no tienen motivos para criticar los datos económicos del país. Y recuerdan que precisamente en sus inicios "Feijóo quería dar esta batalla pero se ha da cuenta de que la tiene perdida".

En Moncloa ponen como ejemplo reciente de la "solidez" de la economía las previsiones sobre el PIB conocidas esta última semana. "Son datos extraordinarios", resaltan desde el equipo de Sánchez. Los socialistas sacan pecho también de los datos de empleo, por los que tampoco han sido prácticamente cuestionados estos meses.