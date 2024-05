Feijóo abre la puerta a pactar con Meloni y Sumar apela al colectivo LGTBI+ en el primer día de campaña de las europeas

Apenas han pasado 24 horas desde que el jueves a las 00.00 horas se iniciara de manera legal la campaña de las elecciones europeas que se celebrarán en España el próximo 9 de junio, y ya hay un enfrentamiento directo entre las diferentes candidaturas que ha desembocado en una guerra de lonas en Madrid.

Los hechos comenzaron a última hora del jueves durante un coloquio que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó en el Cercle d´Economía de Barcelona. En este foro, el dirigente conservador aseguró que, aunque en el congreso del PP Europeo celebrado en Bucarest (Rumanía) el planteamiento aprobado "no es una alianza con la extrema derecha tal como la hemos conocido en la anterior legislatura europea", la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, no se encasillaría, a su juicio, en este espacio.

"En Italia yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa", aseguró Feijóo, que no descartó la posibilidad de abrirse a pactos con la dirigente ultra, cuando fue preguntado por esta cuestión.

Las reacciones no se han hecho esperar, y este viernes los partidos progresistas han criticado las palabras del líder del PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este viernes a la clausura de este mismo foro y calificó de "muy grave" la declaración del líder de la oposición (una postura a la que se sumaron otros ministros, como Félix Bolaños).

La polémica ha terminado derivando en un cruce de mensajes a través del despliegue de lonas en Madrid. El PSOE difundió en redes un vídeo realizado con inteligencia artificial que simulaba el despliegue de un enorme cartel de campaña de su candidata a las europeas, Teresa Ribera, justo enfrente de la sede del PP en Génova.

El PP respondió con el despliegue de una lona real en su sede, con su lema de campaña, "Tú respuesta" (escogido a raíz de la carta a la ciudadanía que Sánchez difundió hace unas semanas, en la que se preguntaba si merecía la pena continuar al frente del Gobierno tras los ataques a su esposa), y un fondo con imágenes de protestas contra la ley de amnistía.

Sumar ha desplegado la suya propia en el barrio de Chueca, bajo el lema "Nuestra respuesta" y con imágenes de movilizaciones del colectivo LGTBI+ con banderas arco iris. "Esta lona es un recordatorio y una celebración: le recordamos al Partido Popular y a la derecha europea, que estos días afirman querer pactar con los ultras, que en España hay mucha gente movilizada. Movilizada por los derechos LGTBIQ+, por la igualdad, por los derechos humanos, contra la censura, por los servicios públicos", han explicado desde la candidatura liderada por Estrella Galán.

Su objetivo, afirman, es doble: por un lado, responder a las palabras de Feijóo sobre Meloni, una primera ministra que ha arremetido contra los derechos del colectivo LGTBI+ en su país; y, por otro, activar a este colectivo, que en Sumar ven como esencial para obtener un buen resultado el nueve de junio.

Vox también ha desplegado una lona en Madrid en la que se afirma que "el 89% de las veces PP y PSOE votan juntos en Europa", seguido del lema de campaña de la formación ultraderechista a las europeas, "Nos van a oír".

La candidata de Podemos en estas elecciones, Irene Montero, ha iniciado la campaña con un acto en Murueta (Bizkaia), en el que ha asegurado que el PSOE también podría pactar con Meloni.

"La guerra (de Ucrania) va a ser la excusa para incorporar a la extrema derecha al centro de toma de decisiones de Europa y es el momento de que la sociedad haga una apuesta clara por la paz y la ruptura del consenso belicista, que está llevando hasta a la socialdemocracia a defender los pactos con una extrema derecha como la de Meloni", ha defendido.