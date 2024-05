El juez llama "investigada" a Begoña Gómez, cuando no lo es, y se queja de que el fiscal se informe del caso en el juzgado

El juez que investiga la querella contra Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha pedido un informe sobre las "frecuentes e inusuales visitas" del fiscal del caso al juzgado y su "inhabitual" actitud procesal.

El juez ha dictado una serie de diligencias, entre ellas las de pedir al letrado del juzgado un informe sobre la frecuencia de esas visitas y "la insistencia" por parte del fiscal en conocer inmediatamente las resoluciones que se dictan o las que se van a dictar, según fuentes jurídicas consultadas por la Agencia EFE.

Al juez también le sorprende lo "singular" que fue que el fiscal recurriera de forma "casi automática" la apertura de la causa de la esposa del presidente del Gobierno, algo "totalmente inhabitual", y que quiera conocer las resoluciones que se dictan, "incluso antes de ser notificadas".

Sin embargo, fuentes fiscales consultadas por la agencia Europa Press señalan que si el Ministerio Público se interesa por la causa es porque el magistrado "no notifica nada a Fiscalía". De hecho, recuerdan que abrió diligencias y no fue notificada al respecto. Solo lo hizo cuando el fiscal preguntó.

Además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid emite notas de prensa informando de la causa y, en cambio, "no informa a la Fiscalía, que sí es parte", se quejan las fuentes fiscales. Estas ponen como ejemplo que este miércoles el juzgado citó a varios testigos y que la Fiscalía tuvo que preguntar a posteriori tras leerlo en medios.

"Lo normal es que se pida información cuando salen noticias públicamente", indican las fuentes consultadas por Europa Press, para subrayar que la paradoja es que se informa a los medios y no al Ministerio Público. "La Fiscalía es parte, le guste o no, y tiene que hacer su trabajo", añaden.

Petición del DNI de la "investigada" Begoña Gómez

El magistrado también ha solicitado a la Policía que le remita copia del DNI de Begoña Gómez, a quien menciona en la providencia como "investigada", según las fuentes consultadas por la Agencia EFE. Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han precisado que la mujer de Pedro Sánchez no tiene la condición de investigada, sino de querellada, y que no ha sido llamada a declarar.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press también inciden en el error en el que incurre el juez instructor, Juan Carlos Peinado, puesto que formalmente no cuenta con esa condición en la causa. Es decir, no puede ser considerada investigada porque no se ha dictado un auto en el que se le cite a declarar como imputada ni se han explicado los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen.

En la causa se han personado las acusaciones de Manos Limpias (que interpuso la querella), Vox y el denominado Movimiento de Regeneración Democrática de España. Sin embargo, la Guardia Civil ha emitido un informe en el que explica que no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez.