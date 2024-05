El madrileño Míchel celebra en catalán la temporada del Girona en plena guerra de PP y Vox contra las lenguas cooficiales

El Girona está de celebración. Los jugadores del conjunto catalán han pasado en dos años de estar en Segunda División a clasificarse para la Champions y subirse al podio de la Liga, solo por detrás del Real Madrid. La culpa la tiene precisamente el madrileño Míchel Sánchez. El entrenador del equipo gerundense se ha convertido en todo un referente no solo a nivel deportivo, sino también en la batalla cultural. Míchel, conocido popularmente como el niño de Vallecas, ha utilizado el catalán para festejar la temporada del Girona y el segundo puesto en la tabla.

El técnico ha concedido una entrevista a RAC1 utilizando íntegramente el catalán. Míchel había dejado entrever su interés por el idioma en alguna otra ocasión, pero nunca había respondido a todas las preguntas de la prensa en otra lengua que no fuese el castellano. Las declaraciones del entrenador madrileño han cobrado especial relevancia por el momento político y social en el que se producen, con la derecha y la extrema derecha tratando de silenciar las culturas periféricas en Illes Balears y País Valencià.

Este domingo, cerca de 5.000 personas han salido a las calles de Palma para defender el uso del catalán ante la ofensiva del Gobierno de Marga Prohens (PP) y Vox, socio necesario y prioritario. En noviembre, los populares acordaron con la extrema derecha eliminar el catalán como única lengua en la educación para tramitar los presupuestos del archipiélago. El PP y Vox lanzaron una propuesta similar en País Valencià, donde piden que el valenciano deje de ser obligatorio en la enseñanza. El gallego también ha sufrido el azote de la imposición y sobrevive minorizado en su propia casa.

"Lo tuve claro desde el primer día"

Míchel Sánchez tiene 47 años y pisó por primera vez el césped como interior izquierdo del Rayo Vallecano, donde le llamaban el niño de Vallecas. Hace casi 15 años que colgó las botas, pero sigue en el foco del debate público por ser uno de los mejores técnicos de la Primera División. El madrileño llevó al Girona de vuelta a la máxima categoría y ha situado al conjunto por segunda temporada consecutiva entre la élite del fútbol español. Además, defiende como técnico unos valores que pocas estrellas respaldan en los estadios de la Liga.

La primera vez que habló catalán ante los micrófonos de la prensa, los compañeros reaccionaron con cierta sorpresa. "Tuve claro desde el primer día que tenía que aprender el idioma, porque así me educaron mis padres y así somos en Vallecas", recuerda el entrenador en su entrevista con El món a RAC1. Las redes sociales han viralizado su intervención y han aplaudido el posicionamiento del exjugador.

"Es difícil expresar tus sensaciones en una rueda de prensa en un idioma que no controlas, pero prefiero cagarla que no hacerlo. Tenemos que aprender la cultura y las tradiciones del lugar en el que vivimos. Creo que soy mejor persona ahora que hace tres años [cuando se mudó a Girona]. No me cabe duda de que lo mejor es hablar catalán en un lugar donde todo el mundo lo habla", ha añadido.

Míchel Sánchez se ha mostrado dispuesto a aprender el idioma desde que aterrizó en Catalunya, del mismo modo que hizo público su interés por las costumbres y la cultura de los pueblos gerundenses. "Lo haríamos todos. Si fuésemos a Inglaterra intentaríamos aprender inglés lo más rápido posible", explicaba el vallecano en una entrevista con el mismo medio, pero hace dos años. Durante la última temporada, Míchel utilizó en varias ocasiones el catalán para atender a los medios en sus comparecencias.