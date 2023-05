Francina Armengol: "La derecha siempre usa la lengua propia como elemento de crispación y división en Illes Balears"

Las diferencias entre los bloques de izquierda y derecha en Illes Balears según las encuestas están muy ajustadas. ¿Va a ser así también el resultado?

Es verdad que hay encuestas varias y diversas. Cada una dice una cuestión diferente. Es cierto que la única encuesta válida es la del 28 de mayo. Como nosotros percibimos esta campaña electoral, los socialistas de Baleares, es una campaña donde estamos teniendo muchísima gente en los actos o colaboración con la ciudadanía. Por tanto, salimos a volver a ganar las elecciones como en 2019 y creemos que el bloque de izquierdas seguirá siendo mayoritario en esta comunidad autónoma.

En Illes Balears forman parte del Gobierno tres partidos. ¿Cómo ha sido la convivencia interna?

"El Govern de coalición en Illes Balears es garantía de estabilidad"

Nosotros hemos conformado un Govern con tres partidos durante ocho años con alianzas de pacto progresistas que han funcionado muy bien. Yo quiero agradecer la capacidad de trabajo de todos los partidos, de la capacidad de lealtad y de la capacidad de concentrarnos en aquello en lo que estábamos de acuerdo, dejando a un lado aquello en lo que no. Obviamente no pensamos todos lo mismo. Hemos sido un Govern sólido, riguroso y que ha hecho posible superar una pandemia sanitaria muy compleja. Teníamos una situación económica donde había caído el 21% el PIB y ahora lideramos el crecimiento económico. Los resultados son buenos y hemos garantizado estabilidad. En estos momentos sociales y económicos es fundamental. Cada año hemos aprobado el Presupuesto en tiempo y forma. Ocho presupuestos seguidos y a cada cual mejor. Somos garantía de estabilidad.

¿Falta cultura del Gobierno de coalición en nuestro país? En Illes Balears cuentan con una de las experiencias más duraderas. Lo pregunto sobre todo por el ruido que hay a veces en el Gobierno de PSOE y UP a nivel estatal.

Es verdad que en Balears el ruido de Madrid nos queda lejos. Y es verdad que tenemos una cultura del diálogo, del consenso y del pacto dentro de la izquierda más consolidada. Ha sido la primera experiencia a nivel nacional de un pacto de izquierdas. Es lógico que haya habido a veces esa exageración por parte de todos de donde está la diferencia y muy poco poner en valor dónde está el acuerdo. El trabajo que se ha hecho es muy intenso y muy interesante. De todas formas, es cierto que esto se dice mucho de la izquierda, pero quiero remarcar que donde gobierna la derecha con pactos es donde las cosas no funcionan. Porque Ayuso solo ha aprobado un presupuesto autonómico, Castilla y León ya sabemos cómo acabó, Andalucía también. Por tanto, creo que las izquierdas donde hemos gobernado hemos dado una imagen de solidez y compromiso. En Illes Balears llevamos años gobernando de esta manera.

"En Illes Balears tenemos consolidada una cultura del diálogo y del pacto dentro de la izquierda"

¿Qué balance hace de esta legislatura? ¿Qué medidas son las más importantes que ha tomado el Govern?

El balance es positivo, porque hemos protegido bien a la ciudadanía y hemos sido capaces de trabajar desde el diálogo y el consenso social. Porque quiero recordar que no hemos tomado ninguna medida que no haya pasado por Mesa de Diálogo Social. Hemos trabajado con la Universidad, con las entidades sociales, hemos hecho pactos donde estaban los partidos de la oposición a excepción de PP y Vox, que siempre se pusieron de perfil y no quisieron ayudar a solucionar los problemas cuando la situación era grave. Por tanto, la mejor medida es proteger bien. Gracias al Gobierno de España y los fondos europeos, sin ellos no hubiera sido igual, hemos ayudado a las empresas a sobrevivir. En Balears llegaron 855 millones de euros, que es una barbaridad, un cuarto de nuestro presupuesto no financiero. Y se repartieron íntegramente a todas las empresas. Creo que eso la gente lo sabe muy bien. Hemos protegido a empresarios y trabajadores.

En el momento de la guerra de Rusia contra Ucrania, en Balears hemos hecho un escudo social muy importante. Hemos devuelto las matrículas universitarias, hemos hecho una paga extraordinaria para los parados de 300 a 600 euros. En definitiva, hemos protegido otra vez bien, como hicimos durante la covid-19. Pero lo más importante es que hemos sido capaces de utilizar este tiempo para plantear el futuro.

Precisamente le iba a preguntar sobre esto, ¿en qué va a hacer hincapié la próxima legislatura si se repite el Govern?

Hemo pactado con toda la sociedad un plan de inversiones 2030. Tenemos marcados qué proyectos tienen que hacerse en cada isla y la financiación la buscaremos con el régimen especial fiscal, que hemos conseguido aprobar en esta legislatura en el Congreso. Tenemos un factor de insularidad, que son 600 millones de euros pactados para los próximos cinco años. O bien con fondos europeos, que somos la comunidad que más ha conseguido. En estos momentos tenemos 1.072 millones adjudicados. Y también tenemos el presupuesto autonómico. Tenemos dirigido hacia dónde tenemos que hacer la inversión pública y eso va ligado a la economía verde, economía circular, economía del conocimiento y mayor calidad en el turismo.

En materia de vivienda ahora contamos ya con la nueva ley de vivienda. Usted ha dicho que la aplicará enseguida. ¿Qué se ha podido hacer desde el Govern y que queda pendiente? Han prometido implantar una empresa pública para gestionar vivienda pública, por ejemplo.

La vivienda es un problema no solo de nuestra comunidad ni de algunas regiones. Es un problema a nivel mundial y europeo. Sucede donde las economías son más boyantes, y en Balears le añadimos un clima maravilloso, un paisaje extraordinario. Hay una tensión enorme de mucha gente que quiere venir a vivir aquí. En estos ocho años hemos puesto encima de la mesa, como política transversal y prioritaria, la vivienda. Hicimos la primera ley de vivienda ya en la primera legislatura. Están funcionando muy bien dos cuestiones. Una, que quitamos que a los 30 años las viviendas dejaban de ser de protección y pasaban a la especulación inmobiliaria. Ahora todo lo que estamos haciendo es para siempre vivienda de protección, pública o privada. Todas las hacemos en alquiler social, ninguna para venta. Son medidas que están cambiando nuestro parque inmobiliario público. Como máximo la gente paga el 30% de su renta para poder alquilar. Hemos crecido mucho, un 73%, en vivienda pública construida desde que empezamos a gobernar.

Pero todo esto no aplica a la mayoría de la clase media y trabajadora. Para esa otra situación lo que hemos hecho es un acuerdo con los promotores privados para hacer vivienda de protección privada a precio tasado. Y hemos actualizado los módulos para que les sea rentable. Están poniéndose en marcha más de 14.000 viviendas para que sean privadas pero a precio tasado. Porque es necesario que la parte privada también colabore en este tipo de promociones. Nosotros hemos hecho otra cosa, que a las viviendas de menos de 270.000 euros les hemos bajado el impuesto de transmisiones patrimoniales al 4%. Y estamos avalando ya el 20% de las hipotecas si es para primera compra y de menos de 270.000 euros. Esto es gente joven que empieza su proyecto de vida. Hemos multiplicado por siete los beneficiarios de las ayudas al alquiler.

"Los Ayuntamientos de derechas no nos han cedido suelo para hacer vivienda de protección pública"

Para el futuro nos queda plantear esa empresa pública de suelo. Porque hemos tenido un problema. Donde gobierna la derecha, en los ayuntamientos, no nos han cedido suelo para hacer vivienda de protección pública. Tenemos que tener un instrumento para hacer posible disponer de suelo más rápido y de manera más fácil. Luego queremos lanzar mucho la idea del cohousing, promociones tanto públicas como privadas de carácter colaborativo. Y con planteamientos de viviendas intergeneracionales. Hemos hecho ya una promoción pública en Mahón. La comparten, cada uno en su vivienda, personas mayores y personas jóvenes. Las jóvenes cogen un compromiso de dinamizar la comunidad y además hay espacios comunes.

En el PSOE ponen como ejemplo de lucha contra los pisos turísticos lo que se ha hecho en Palma de Mallorca, en este caso a nivel municipal.

Es verdad que muchas veces nosotros vamos un poco antes en los debates. Porque este tema lo debatimos mucho en la primera legislatura. Hicimos una ley autonómica de alquiler vacacional. Fuimos la primera comunidad en hacerlo, no nos la llevaron al Tribunal Constitucional, tuvimos suerte. En ella definimos dónde puede haber alquiler vacacional y dónde no. Por ejemplo, en Palma o Ibiza no se puede hacer en plurifamiliares y cada ciudad tiene sectorizado dónde no puede haber alquiler vacacional.

Armengol, presidenta de Illes Balears, en otra imagen. — PSIB-PSOE

Balears es conocida por ser un territorio muy turístico. Desde el Govern se ha dicho que se quiere incidir es en desterrar el llamado "turismo de excesos". Se han tomado muchas medidas al respecto. ¿Cómo está la situación ahora?

Somos unas islas muy turísticas, es nuestro motor económico. Tenemos 16 millones de turistas al año y somos 1,2 en población. El porcentaje de turismo de excesos es muy minoritario, pero es verdad que llena muchas páginas de medios de comunicación y eso nos perjudica notablemente porque Balears es un destino maravilloso, seguro y más familiar que otra cosa. Es un destino con valor añadido al sol y plaza, de gastronomía, cultura o deporte. Cuando entramos ya hicimos el decreto ley de excesos, definimos las zonas que tenían esa problemática, que son una parte de la playa de Palma, Magaluf y la zona de San Antonio en Ibiza. Hemos ido aplicando medidas muy duras. Durante la covid tuvimos otra situación porque desgraciadamente no había turistas. Y el año pasado aplicamos todo el decreto ley vimos cómo los accidentes con el llamado balconing se redujeron muchísimo.

"Hemos ido aplicando medidas muy duras contra el turismo de excesos"

Quiero agradecer mucho el trabajo con la Embajada del Reino Unido, con la que hemos trabajado codo a codo para hacer posible también la formación en origen con campañas específicas sobre qué tipo de turismo queremos y qué tipo no queremos en Balears. Ha sido clave para mejorar todas estas cifras en zonas muy concretas. Con los fondos europeos estamos planteando cuestiones que valen la pena explicar. Una es que estamos comprando plazas de hoteles de una o dos estrellas en estas zonas para eliminar estas plazas turísticas y hacer vivienda pública. Hacemos también planteamientos de reconversión de estas zonas.

¿Faltan médicos en Balears en general? ¿Faltan médicos por falta de vivienda? ¿Cómo está la sanidad?

Faltan médicos y profesionales sanitarios en toda España. Es una realidad objetiva. Porque cuando se tenían que hacer plazas MIR ya sabemos lo que pasó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Eso luego ha ido creando problemas en todas las comunidades autónomas durante estos años. Ahora se han aumentado las plazas y es una buena noticia. Dicho esto, nosotros en Balears cuando empezamos a gobernar se habían despedido 1.400 profesionales sanitarios. Porque veníamos de esa época de recortes en la sanidad pública. Desde que gobernamos hemos contratado más de 5.000 profesionales. Hemos invertido más que nunca en la sanidad pública.

"Balears es de las pocas comunidades donde no se ha convocado ni un solo día de huelga en sanidad"

Hemos acordado con todos los profesionales mejoras de las condiciones laborales. En Balears se está pagando ahora mismo la guardia más cara de toda España, precisamente para fidelizar profesionales sanitarios. Y porque nuestra comunidad tiene una carestía de vida evidente. La vivienda es la que marca la diferencia y lo tenemos claro, por eso estamos en esa inversión. Pero quiero recalcar que en Balears es de las pocas comunidades donde no se ha convocado ni un solo día de huelga en sanidad. Porque hemos ido de la mano de los profesionales sanitarios y a los que nunca les podré agradecer lo suficiente el magnífico trabajo que están haciendo. Hemos sido capaces de poner en marcha la facultad de Medicina, que no teníamos. Ya hemos tenido la primera promoción de médicos, hemos aumentado las plazas de enfermería tanto en Mallorca como Ibiza. Y seguimos en la línea de seguir formando, tenemos más médicos residentes que nunca en la historia. Tenemos proyectos innovadores en nuestros hospitales y una mejora de las condiciones para fidelizar profesionales.

La derecha suele criticar también que la exigencia del catalán es una barrera para que vayan médicos a Balears. "Ya está bien de que el catalán sea el problema de todo", dijo usted hace unos meses en el Parlament. La derecha ataca mucho con este asunto de la lengua, ¿es un elemento de fricción en la sociedad balear?

"La derecha está haciendo daño a nuestra sanidad pública diciendo cosas que no se corresponden en la realidad"

La derecha siempre utiliza la lengua propia de esta comunidad autónoma como elemento de crispación y división en la sociedad. Yo nunca he usado las lenguas como elemento de crispación o división. Hay dos lenguas cooficiales, es lo que marca nuestro Estatuto de Autonomía y aquí se vive con absoluta normalidad. De hecho, Balears es una sociedad totalmente acogedora y estamos orgullosos. En Palma tenemos gente que viene de 177 países diferentes. Esta es la realidad. Conflicto lingüístico no tenemos. La derecha está usando esto y está haciendo daño a nuestra sanidad pública diciendo cosas que no se corresponden en la realidad. Nadie se ha ido de Balears no ha dejado de tener una plaza en la sanidad pública por un tema lingüístico. Porque en las oposiciones damos dos años a los profesionales para que puedan acreditar su conocimiento del catalán. Y si son categorías deficitarias, entran sin ese requisito.

Por tanto nadie se ha ido de aquí por un tema de lengua, sí quizás por un tema de carestía de vida o vivienda. Y si fuera la lengua el problema, alguien me tendría que explicar qué pasa en Andalucía, Castilla y León o Madrid. Tenemos peticiones de profesionales sanitarios madrileños que quieren venirse. No será por un tema de lengua lo que les sucede allí. Usan la lengua para dividir a la población, eso a mí me parece lamentable. Porque estamos orgullosos de tener identidad propia y es una parte importantísima de nuestro patrimonio individual y colectivo. Que además es una lengua de todo el Estado español porque la marca como cooficial una ley orgánica española.

El pasado viernes participó en un acto con las asociaciones solidarias saharauis de Balears. "Balears está y estará con los derechos humanos y la libertad, está y estará con el pueblo saharaui", escribió entonces. Usted siempre ha mostrado su compromiso y ha dicho que es importante que se haga un debate en el PSOE tras el cambio de posición del Gobierno.

"Mi compromiso personal es muy claro con el pueblo saharaui"

En Balears somos una comunidad autónoma muy solidaria en términos muy amplios. Y muy comprometida con el pueblo saharaui. Nuestro parlamento tiene un intergrupo que funciona desde hace mucho tiempo. Hay dos asociaciones muy potentes en Balears con las que tenemos proyectos de ayuda sanitaria y de cooperación al pueblo saharaui. Hemos entendido siempre que el pueblo español le debe muchas cosas al pueblo saharaui porque ellos eran españoles. Por tanto, tenemos ese comportamiento de entender la situación injusta que tiene un pueblo desde hace casi 50 años viviendo en un desierto inhóspito sin garantías de nada. Ellos son también refugiados. Nosotros, y mi compromiso personal, es muy claro con este pueblo. Lo he manifestado siempre de la manera que creo más necesaria posible.

El PP está planteando estas elecciones en clave Sánchez vs Feijóo. ¿Las políticas del Gobierno y el propio Sánchez son activos electorales de cara a este 28M?

Lo del PP a mí no me extraña nada porque han creído siempre muy poco en el Estado autonómico y en la capacidad de que se pueda hablar de cuestiones claramente autonómicas. Las del 28 de mayo son elecciones autonómicas, insulares y municipales. La gente sabe perfectamente qué va a votar, sabe quién quiere que sea su alcalde, su presidente del Consell o su presidenta del Govern. En eso estamos, hay que ser respetuosos.

"Gracias al Gobierno las comunidades autónomas hemos podido hacer posible el crecimiento económico"

Dicho esto, para nosotros es un activo que venga el presidente y el secretario general del PSOE. Sobre todo, gracias al Gobierno y su forma de enfocar la crisis económica y la pandemia, las comunidades autónomas hemos podido hacer posible el crecimiento económico que está teniendo Balears. Sin esos 850 millones que dije antes, sin los ERTES, sin ayudas a fijos discontinuos o autónomos eso no hubiera sido posible. Por tanto, obviamente es un activo porque el Gobierno ha ayudado mucho. En esto, en el momento de la inflación o con al excepción ibérica, que todos los empresarios baleares saben lo que les está beneficiando.