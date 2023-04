Concha Andreu: "El PP de La Rioja habla de Sánchez porque no puede hablar de otra cosa"

¿Qué expectativas electorales tiene el PSOE en La Rioja? ¿Se fía de las encuestas? Muchas de ellas no aseguran la victoria socialista aunque en todo caso parece que los resultados entre bloques estarán ajustados.

Las expectativas son muy buenas. Ganamos seguro, eso está clarísimo. Decir que el gobierno está asegurado es mucho decir en una previa porque el 28 de mayo es la encuesta perfecta. Lo que sí tengo claro es que estamos viendo que, no sé si los lunes o los jueves, las encuestas que van publicándose hay que analizarlas en detalle. Cómo se han tomado los datos, porque hay encuestas que son creadoras de opinión. No es que estén manipuladas, sino que están orientadas hacia crear una opinión. Eso lo hemos visto, no hay más que analizar el detalle de cómo se ha hecho la encuesta. Tenemos nuestros datos y encuestas y lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo en el PSOE de La Rioja. Es decir, ir a cada rincón, hablar con las personas y palpar. Toda la experiencia que tengo ya y la que tiene mi equipo es que hay un ambiente muy positivo e ilusionante.

Esta semana nos acompañaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la presentación de la candidatura de Haro. Por supuesto, luego nos fuimos a la calle La Herradura, donde se toman unos vinos extraordinarios de la zona. Pues ella dijo cuando nos despedíamos que eso sí era la encuesta cualitativa del buen ambiente. No necesariamente todas las personas que te sonríen o hablan cariñoso te van a votar. Pero hay un ambiente de agradecimiento por el trabajo bien hecho, de cariño, de cercanía para decirte las cosas que no les gustan y que se podrían mejorar. Esa es la mejor encuesta y lo que a mí me hace tener la ilusión, día a día, repleta de energía.

Podemos e IU, que apoyaron su investidura en 2019, se presentan de nuevo en coalición. ¿Podrían contar con esta coalición para gobernar si fuera necesario? Teniendo en cuenta la experiencia del propio gobierno de coalición u otros gobiernos autonómicos.

Yo estoy trabajando para tener una mayoría lo suficientemente importante para llevar a cabo todo el programa electoral nuevo y todos los proyectos que tenemos y que están en marcha. Para que ese cambio que ya comenzó en 2019 se consolide. Aspiro a eso. No obstante, ante la pregunta, al igual que mantuvimos conversaciones a lo largo de todo el verano de 2019, estoy completamente abierta a cualquier conversación ahora. Pero la cuestión es que el trabajo que estamos haciendo es para conseguir esa mayoría holgada.

En La Rioja, a la consejera [Raquel Romero] que era de Podemos la sacaron. Y su coalición, casi al día siguiente de las elecciones, se rompió. No me meto en el funcionamiento de las coaliciones de otros partidos. Yo lo que sé es cómo estamos trabajando, cómo estamos presentando a la ciudadanía nuestro trabajo. Y aspiro a tener una mayoría importante para poder llevar a cabo las medidas.

Tras 24 años de gobiernos del PP en La Rioja, usted se convirtió en 2019 en presidenta autonómica. ¿Cómo se encontró la región al llegar?

Es una pregunta muy importante e interesante. Me encontré una comunidad autónoma sin proyectos estratégicos. No tuvimos la oportunidad ni de criticarlos o alabarlos. No había proyectos, no había ilusión en la Administración. No había un objetivo que conseguir. No había relación con las empresas para esa colaboración público-privada de inversión y poner facilidades. No había nada. No había relación con los ministerios. Cuando empecé a ir a cada uno de los ministerios o secretarías de Estado, que he ido a todas en Madrid, no tenían ni idea de La Rioja. Ah, en La Rioja hay vino, decían. Y ya. Me encontré con una deuda importantísima que hemos reducido a más de la mitad. Y, además, seguimos trabajando para poner proyectos en marcha.

Ya tenemos esos proyectos presentados. Tres que están absolutamente basados en nuestras potencialidades: la etnoregión, el valle de la lengua y el embalse y embalaje por nuestra industria agroalimentaria. Somos una región muy industrial y ahora sí que sí estamos con proyectos de inversión con empresas. La cifra es enorme. Tenemos más de 1.000 millones de euros en inversión privada en empresas que tienen que ver con envase y embalaje. Pero también con las energías renovables. Es una barbaridad esa relación directa de colaboración. Acabamos de poner en marcha un puerto seco con una empresa. Es como si hubiéramos traído Barcelona a La Rioja. Para todo el ir y venir de mercancías. En fin, de la nada ahora tenemos una pasada.

Según ha ido publicando eldiario.es, durante el gobierno de Pedro Sanz la comunidad se convirtió en una especie de agencia de colocación para afines.

Es algo que lamento enormemente. La Rioja está en los medios de comunicación de nuevo por culpa del PP y su mala praxis. Por esa forma de gobernar que tuvo durante esos 24 años. A mí lo que me sorprende realmente es que el PP de La Rioja no dé explicaciones. O el PP a nivel nacional a través de Cuca Gamarra. Es la práctica habitual y en el hipotético caso de que volvieran a gobernar en cualquier lugar, menos en La Rioja que no va a ocurrir, tendrían otra vez las mismas prácticas. Es vergonzoso que en los años peores de la crisis se ocuparan solo de colocar a sus amigos y no como ahora de crear empleo para todo el mundo independientemente del color político. Hay que dar explicaciones de estas cuestiones que publica un medio digital. Y si no son ciertas, que tomen medidas. Cierto es que aquí en La Rioja era vox populi, pero, claro, hasta que no se tienen pruebas de este calibre, no han salido. Además de explicaciones, tendrían que asumir responsabilidades.

Además, el PP en La Rioja ha tenido una fuerte crisis interna, incluso hemos visto a militantes manifestarse a las puertas de Génova. No parece que eso sea un signo de fortaleza de los populares.

Parece que solo saben estar fuertes cuando gobiernan y pueden manejar a su antojo y para los suyos el poder. En cuanto pierden el poder parece que se debilitan. Resulta que tenían preparados dos candidatos para primarias y les imponen desde Madrid, Feijóo y Gamarra de la mano, un candidato. Entonces, la libertad y la opinión de los militantes ha desaparecido. Uno de los candidatos a primarias ha montado un partido. Esa es la realidad que tenemos. Ante un candidato impuesto hay personas que no se sienten representadas y hay mucho movimiento. Esta semana presentaron su lista al Parlamento riojano. Es como si cogiera las juventudes del PP de hace 10 o 15 años y las metieran ahora. Da la sensación de que el PP en La Rioja no ha entendido nada, no entiende que hay que adaptarse, transformar y modernizar. Hay que pensar en perfiles que vean La Rioja como una región próspera del futuro. Son los mismos, pero un poquito más envejecidos.

La presidenta riojana Concha Andreu. — Público

Vox no tiene actualmente representación autonómica en La Rioja. Las encuestas sí le otorgan ahora esa capacidad de entrar. ¿Le preocupa esto en concreto?

Es absolutamente preocupante que una formación política antidemocrática, legal pero antidemocrática por las palabras que dice y medidas que propone, entrara en el Parlamento. En La Rioja solo hay ahora una concejalía de Vox. Está claro que el PP la única muleta que tiene es la ultraderecha. Es algo muy preocupante. Cuando hablo con los riojanos y riojanas les digo si quieren que sigamos cambiando las cosas a mejor, consolidando el cambio, con esta forma de gobernar progresista, pendiente de los problemas de la ciudadanía, de crear empleo, o si quieren que vengan los tiempos de antes. Ese tiempo oscuro de gobernanza de Pedro Sanz, aquel presidente que se ocupaba solo de los suyos. Se preocupaba de privatizar la sanidad, de darle más fondos a la educación privada. La cuestión aquí está clara: Vox está dentro del PP en La Rioja, porque si no han tenido representación es por eso. Le diría a la ciudadanía que valoren hacia dónde quieren ir. Hacia un Gobierno progresista o uno dirigido por la ultraderecha.

Me apuntaba antes alguno de los principales proyectos que se han emprendido estos cuatro años. Si tuviera que elegir dos o tres medidas concretas que hayan supuesto mejoras reales para la ciudadanía riojana, ¿cuáles serían?

Romper la atonía y ser una comunidad autónoma aislada para pasar a mantener relaciones con las comunidades vecinas, ministerios y poder ir recibiendo fondos para nuestros proyectos. Pero, concretamente, en salud pública hemos reinternalizado todo lo privatizado. Hemos creado una empresa pública de transporte sanitario. Vamos a renovar todas las ambulancias. Para que la atención a la ciudadanía sea como tiene que ser. Es decir, no estamos en una empresa para ganar dinero. Este es un servicio público. En los dos hospitales de La Rioja hemos invertido nueve millones de euros y hemos renovado 12 aparatos de alta tecnología que son punteros. También la inversión que hemos hecho en atención primaria, no hemos despedido a ninguno de los 400 profesionales sanitarios que contratamos en pandemia. En la atención a domicilio también hay inversión.

Destaco la relación que tenemos con Navarra. Unos vecinos que saben de la sanidad pública también. Tenemos convenios con ellos para cardiología, por lo que tenemos a los mejores cardiólogos, con los aparatos de última generación para atender a la ciudadanía navarra y riojana. Te diría lo mismo en educación. Nos hemos basado en las escuelas rurales, no hemos cerrado ni un aula y la estamos apoyando para que cualquier municipio tuviera servicio de madrugadores y comedor. Eso es la parte pública. Y en la parte de inversión, comentaba antes, ha habido un cambio radical. Ahora las empresas están invirtiendo aquí. No se van. En la época del PP se fueron empresas enormes como la tabacalera. Perdimos 500 empleos directos y más de 3.000 indirectos. Hemos actuado no solo en servicios públicos sino también en la inversión y motor económico, al que le hemos dado mucha vida.

Se destacó mucho, por novedosa, la primera ley de salud mental que tiene España. Fue aprobada en La Rioja recientemente y llama la atención porque la salud mental está ahora muy dentro del debate político.

Totalmente, la covid ha puesto en primera línea el problema de la salud mental. Con esta ley se aborda desde los servicios sociales, pasando por educación hasta el propio refuerzo en la atención hospitalaria y primaria. Tenemos la propuesta de contratar 18 psiquiatras, psicólogos, enfermeros y especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. Nos hemos puesto las pilas porque sabíamos que era importante. Venía de una propuesta de IU y la hemos trabajado entre todos. El PP va y se abstiene. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Iba a ser aprobada por unanimidad, pero hasta ese punto llegan de poco colaborar.

Hablando de más leyes, éramos la única comunidad autónoma que no tenía ley contra la violencia de género. Ahora tenemos la ley más vanguardista de toda España porque nos habíamos quedado los últimos. En cuestión de biodiversidad hemos aprobado la ley contra el cambio climático y la de protección de la biodiversidad. En esto nos parecemos un poco al Gobierno de España.

Precisamente sobre el Gobierno estatal le quería preguntar. ¿Afecta todo el ruido de la política estatal a lo que pasa en un territorio como La Rioja? O dicho de otra manera, ¿es Pedro Sánchez un activo electoral? ¿Entran en juego en estas elecciones lo que ha hecho el Gobierno de coalición?



A La Rioja nunca le ha ido mejor que ahora en la relación con el Gobierno de España. Nunca hemos recibido más atención, nunca habíamos recibido tantos fondos. Las visitas de ministros y ministras, no para pasearse sino para proponer cosas concretas, no había pasado nunca en la vida. Por supuesto que Pedro Sánchez será invitado. Aquí ya ha venido cuatro veces. Ha sido casi el padrino del proyecto tan precioso e interesante que es el Valle de la Lengua. Habla de esas primeras palabras escritas ene siglo XI que 1.000 años después se van a convertir en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, corpus orales y toda esa inversión que vamos a hacer en el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua aquí en La Rioja. Es un orgullo de Gobierno y maravillosa la relación que tenemos con el presidente.

En todo caso, el PP en muchos territorios está planteando las elecciones del 28M como un plebiscito a Sánchez. Entiendo que ustedes quieren poner el foco más en La Rioja.

Absolutamente. Estas elecciones son de riojanismos. Tengo la suerte de tener un territorio que es muy abarcable. En un momento determinado me dije que tenía que tomarme un vino con todos los mayores de 18 años para charlar. Ves las necesidades de La Rioja y su futuro, esa modernización para que todos los riojanos que se vayan a formar fuera tengan la oportunidad de volver. No vamos a otra cosa. Nos está pasando en los territorios y algunos compañeros lo comparten. Los pobres del PP que no tienen fuerza en el territorio hablan de eso porque no pueden hablar de otra cosa.