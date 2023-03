La imposición de Génova del candidato de La Rioja hace un roto al PP regional

Un dirigente territorial del PP define así la forma de gobernar el PP de Feijóo: "No impone, pero insinúa". En La Rioja discrepan: "Impone". El último congreso que celebró el Partido Popular de La Rioja fue en el año 2017 y en ese momento el PP gobernaba tanto la comunidad autónoma como su capital, Logroño. Dos años después, en 2019, el PSOE se hizo con los dos. En medio, una batalla por el control del partido regional que los populares arrastran hasta hoy y que la dirección de Alberto Núñez Feijóo ha tapado con la imposición a dedo de su candidato a las elecciones: Gonzalo Capellán.

En esa última oportunidad que tuvieron los afiliados del PP riojano para elegir a la presidencia del partido, hace cinco años, se enfrentaron quienes entonces eran sus principales activos políticos: el presidente autonómico, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. Gamarra era la apuesta de Génova —dónde media década después resistiría como mandamás— pero se quedó a las puertas de la victoria. Tuvo el aparato a favor pero obtuvo 109 votos menos.

Lo cierto es que el éxito le duró poco a Ceniceros y tras perder el gobierno autonómico en los comicios del 27 de mayo de 2019 anunció "una reflexión orgánica dentro del partido" que pocos meses después se traduciría en el anuncio de su intención de apartarse de la política y no presentarse a la reelección como presidente del PP riojano. Así, aunque su dimisión oficial no llegó hasta hace cinco meses (el 13 de octubre de 2022), la sucesión se preveía desde enero de 2020 y había candidatos para ella.

Pero hace un año todo se paró en seco. Fuentes populares en La Rioja explican a Público que la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que dinamitó el PP en febrero de 2022 también dejó en stand by los planes de la formación a nivel regional. No solo los paralizó sino que dio al traste con las dos candidaturas ya anunciadas: la de Alberto Bretón —ex delegado del Gobierno— y la de Alfonso Domínguez —diputado regional—. Sobrevoló también el nombre de otro aspirante, Carlos Cuevas —diputado regional—, pero no llegó a postularse en firme.

Con la llegada de Feijóo y la construcción de una nueva dirección, los afiliados riojanos aceptaron dar un tiempo al partido para poner en marcha su renovación, pero en octubre la situación explotó porque Génova descubrió sus cartas: no iba a convocar el congreso antes de las elecciones autonómicas y nombraría a dedo a Gonzalo Capellán (ex consejero de la comunidad) como candidato.

armas contra la dirección nacional exigiendo la celebración de un congreso y denunciando la imposición de Capellán. Se reunieron con Cuca Gamarra en Génova, que escuchó sus quejas y recogió sus firmas, pero las guardó en el cajón. La otra persona de la cúpula de Feijóo implicada es Miguel Tellado, vicesecretario de Acción Territorial. Tellado, según fuentes populares en La Rioja, estaba inicialmente por la labor de celebrar en congreso. "Nadie sabe qué pasó para que ahora se nieguen", apunta un exmiembro del PP riojano que abandonó recientemente el partido por "la falta de democracia interna" que, según él, se puso en evidencia

Un nuevo partido: Por La Rioja

Fuentes de la dirección nacional, en cambio, defienden la designación de candidato en La Rioja como "el mejor" ejercicio de "fontanería política" posible. Creen que era necesario priorizar sus objetivos electorales de cara al 28M y que Capellán es "un grandísimo" candidato.



Pero este movimiento de Génova ha provocado una consecuencia inesperada: la aparición de un nuevo competidor electoral. Los afiliados del PP cabreados con la dirección han promovido un nuevo partido, Por La Rioja, que se presentará a las próximas elecciones. Uno de los impulsores es Alberto Bretón, que aspiraba a presentarse al congreso del PP de haberse celebrado.