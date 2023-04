Guillermo Fernández Vara: "El único proyecto político territorial del PP es enfrentar unas regiones con otras"

¿Cómo afronta la campaña electoral del próximo 28 de mayo?

Con mucha ilusión, pero también con serenidad. La experiencia en esto también cuenta.

En una entrevista con 'Público', el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, señaló que tenían encuestas internas que daban mayoría absoluta a su partido. ¿Se fía de las encuestas en general?

Después de muchos años manejando encuestas, no son nada definitivas. Son fotos de momentos, un retrato que se va haciendo periódicamente. Tienes que compararlo con el retrato anterior y con el siguiente cuando llegue. Lo que vienen marcando las encuestas es que vamos a ganar las elecciones con claridad. ¿Que eso llegue al punto de que podamos tener mayoría absoluta o no? Pues depende de muchos factores, entre ellos de que seamos capaces de hacer las cosas bien e ilusionar con nuestro proyecto político. Así de claro. Lo que no hacen las encuestas es regalar nada. Hacen una foto del momento. Hace cuatro años nadie daba un duro porque ganáramos por mayoría absoluta, no lo daba ninguna encuesta. Luego ocurrió.

Nosotros vamos a hacer una campaña, como estamos haciendo, muy limpia. Yo no hablo de nadie, de otras fuerzas políticas. Nos dedicamos a hablar de los problemas de la gente, a ilusionarlos con las oportunidades que están llegando a Extremadura, con el cambio de modelo productivo que nos está cambiando la vida. Pensar que íbamos a tener aquí las industrias más modernas del país era algo absolutamente impensable hace apenas cuatro años. Vamos a trabajar para hacerlo posible.

Si no se lograra esa mayoría del PSOE en solitario, ¿sería posible que recibiera los apoyos de Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición como sucede en otros territorios o en el Gobierno estatal?

Todo lo que hablemos de eso ahora no sirve de nada. Son especulaciones de lo que pudo haber sido y no fue. Primero que hablen los ciudadanos. Cuando hayan hablado, hablamos los partidos. Los ciudadanos no solo dan mayorías o no. Porque no es lo mismo quedarte a uno de la mayoría absoluta que quedarte a seis. Todo depende, a ver qué resultados tienen también el resto de partidos, no solo nosotros. En 2015 les ofrecimos entrar en el gobierno y fueron ellos quienes no quisieron. Hay que esperar a que sean las elecciones, porque si no te puedes pasar un mes hablando de lo que puede ocurrir y que luego no ocurra nada que haga posible eso.

Parece también que puede que Vox entre por primera vez en la Asamblea de Extremadura. ¿Le preocupa especialmente que este partido esté en las instituciones extremeñas?

Lo que me preocupa es que pudiera gobernar. Que entre o no en las instituciones será el voto de los ciudadanos quien decida. Nos guste más o menos, todos los votos tienen que ser igual de respetables. Otra cosa distinta es que intentemos con la fortaleza de otros votos que no lleguen a gobernar.

A tenor de la experiencia que hemos visto en Castilla y León, supongo que la preocupación por Vox en un Gobierno es mayor

Obviamente. Nosotros, además, lo tenemos bastante cerca.

¿Qué balance hace de esta legislatura?¿Qué medidas concretas han mejorado la vida de los ciudadanos extremeños?



Es un balance lleno de contrastes. Ha sido la legislatura más difícil. Llevo algún tiempo en política y nunca tuve una legislatura tan difícil como esta. Nunca había ocurrido algo parecido, que llegara un virus y nos confinaran a todos en casa. Y que la economía, la convivencia y tantas cosas se tuvieran que parar. Que muriera tanta gente y toda la que hubiera podido morir más sino llegan a aparecer las vacunas. La situación ha sido extremadamente difícil. Pero en la postpandemia hubo una reacción de la UE y del Gobierno de España y las comunidades autónomas. Eso va a permitir un tiempo de muchas oportunidades para nuestro país.

En concreto, para Extremadura también. El cambio de modelo productivo que se está generando como consecuencia de la lucha contra el cambio climático, la revolución industrial verde y la conversión digital, a nosotros nos sitúa en las mismas condiciones que los demás. Cosa que no había ocurrido nunca. Somos tierra de emigrantes, aquí se fue la mitad de la población a trabajar en las industrias del norte. Pues que ahora vayamos a tener nuestras propias industrias (muchas de ellas hubieran ido hace 40 años al norte) es motivo de ilusión y esperanza en el futuro.

"Extremadura está bendecida para las energías renovables", dijo precisamente hace unos días en un acto en Cáceres el presidente Pedro Sánchez.

Él conoce muy bien todo lo que aquí se está fraguando. Todo lo que se está impulsando. Vamos a ser la primera comunidad autónoma en tener al mismo tiempo una fábrica de baterías, una fábrica de semiconductores y una fábrica de condensadores de litio. Eso hace 40 años era impensable. Y no es un sueño, se están empezando ya a construir. En un par de años o tres estarán fabricando. Se van a generar miles de puestos de trabajo del sector industrial que van a permitir que Extremadura dentro de un tiempo no sea una región que tenga las rentas más bajas ni las pensiones más bajas. Todo esto ha sido consecuencia del modelo de economía que había. En este nuevo modelo productivo donde vamos a estar a la vanguardia del desarrollo industrial, nuestras condiciones van a cambiar. Eso es obvio.

Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las comunidades autónomas con mejores servicios sanitarios, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. ¿A qué cree que se debe?

Sí, pero de todas maneras, yo que he sido consejero de Sanidad 12 años y sé la importancia que la sanidad tiene, la pandemia ha dejado a la sanidad española muy tocada en general. Porque se han acumulado las necesidades. Cuando después de la pandemia se empezó a intentar recuperar la normalidad, las necesidades que había se multiplicaron por cinco. Porque había habido un tiempo en el que casi solo nos dedicamos a salvar la vida por la covid-19. Eso hace que el sistema se haya resentido. Durante algunos años va a haber que hacer un esfuerzo presupuestario importante para ponernos al día con las necesidades. Y para poder incorporar toda la innovación tecnológica y terapéutica que se está produciendo. Solo con lo que hay en el Ministerio de Sanidad ahora pendiente de aprobarse de nuevos tratamientos, solo con eso vamos a necesitar unos presupuestos por encima de lo que crece el PIB de nuestro país. Porque son tratamientos individualizados, que corresponden a la medicina genómica o personalizada. Van a ser de un precio muy alto.

Por tanto, aunque haya un estudio que te coloca en buen nivel, mi preocupación es que seamos capaces de recuperar la sanidad pre-covid y de estar los próximos años incorporando los nuevos medicamentos que nos haga salvar muchas vidas, pero para lo que se necesita un presupuesto importante. Por eso, antes de hablar de bajadas de impuestos, hay que hablar de las necesidades de este país en el futuro y cómo las vamos a poder pagar. Y luego hablamos de los impuestos.

A nivel estatal -o mejor dicho, madrileño-, tiene mucho eco la situación del tren hacia Extremadura.

Ha estado prácticamente parado hasta hace cinco años. Nadie hacía nada. Llegaron incluso a caducar los informes ambientales de un tramo como es el de Madrid-Talavera de la Reina. Cuando hubo el cambio de gobierno se empezó a meter mucho dinero en esto. Se han invertido casi 1.700 millones de euros. Algo que ha permitido un avance importantísimo y hay dos tercios del trazado que van sobre plataforma AVE. Pero todavía quedan 1.200 millones por gastar. Por tanto queda mucho tiempo para seguir invirtiendo cantidades importantes en Extremadura. Lo importante es que ahora se está invirtiendo. Hubo 10 años que estuvo todo parado. Con las culpas repartidas. No solo fue el Gobierno del PP; anteriores gobiernos nuestros tampoco se habían tomado en serio el tren de Extremadura.

La derecha y otros sectores hacen mucha crítica con el funcionamiento o sobre si se ha vendido humo con el tren.

Creo que las cosas no hay que defenderlas, sino hacerlas. Probablemente no debería haberse hecho ninguna inauguración de nada hasta que no estuviera terminado del todo. Las críticas de la ciudadanía las entiendo. La del PP me parece una desfachatez, porque gran parte de la situación que tenemos fue la nula inversión que hicieron en los años que gobernaron.

¿Qué queda por hacer en Extremadura? ¿En qué va a hacer hincapié si es reelegido presidente?

La educación. Seguir invirtiendo en educación. Bajar las ratios, que haya menos niños por profesor para que puedan dedicarse a una educación mucho más de nivel, a usar toda la tecnología que está entrando con los fondos Next Generation en las escuelas. Invertir en Formación Profesional, que es muy importante. El objetivo que nos marcamos es que el 75% de toda la FP sea dual, que se haga en las empresas. Tenemos que meter el sistema educativo en las empresas y a las empresas en el sistema educativo. Esa es una ecuación perfecta. Aparte, hay que seguir dotándonos de suelo industrial porque es lo que nos está permitiendo que vengan tantas industrias. No es que Extremadura vaya a ser líder en la producción de energías renovables. Es que va a ser líder en la producción de los componentes para las energías renovables. Los transformadores, torretas eléctricas, placas fotovoltaicas, etc, se están fabricando o se van a fabricar aquí. Vamos a ser una parte muy importante para que le vaya bien a Europa y España. Era algo impensable hace un tiempo.

Fernández Vara, en otra imagen. — Público

Todo esto, como comentaba antes, se traduce también en empleos directos para Extremadura. Supongo que también la atracción personas que migraron del territorio y que puedan volver.

Así es. Y otras que no sean de aquí y puedan venir. Esto en tres o cuatro años va a pasar de ser una región de emigrantes a ser una región de inmigrantes. Tendrá que venir inmigración para poder cubrir una parte de esos 35.000 empleos que vamos a necesitar de aquí a 2025 o 2026.

¿Afecta en un territorio como Extremadura todo el ruido de la política estatal? Es decir, cuestiones como la ley del 'solo sí es sí', la reforma de los delitos de malversación, los pactos con ERC o EH Bildu.

Forma parte del guión cotidiano. Pero eso no forma parte de la vida de las personas. De la vida de las persona forma parte cuando reciben la pensión a final de mes y ha subido. Cuando tenías un contrato inestable y te hacen indefinido. Cuando de pronto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) crece un porcentaje importante y lo cobras. O cuando tienes una escasez de recursos y aparece el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esas son las cosas que afectan a las personas. O cuando funcionan bien la sanidad y la educación. Lo demás forma parte del ecosistema madrileño y catalán que siempre es que el parece que nos conduce en este país. Pero a la mayor parte de extremeños y extremeñas nos preocupa más nosotros que ese ecosistema que al final nada aporta positivo a nadie.

Entiendo por su respuesta que medidas que ha aprobado el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos también pueden beneficiar al PSOE de Extremadura a nivel electoral.

Obviamente. Pero es que son cosas de las que parece que nadie habla. De los 236.000 pensionistas que hay en Extremadura, el 70% con pensiones mínimas. Muchas de ellas han crecido hasta un 15%. Todas las demás, el 8%. Hay 60.000 personas que se han beneficiado del IMV. Hay 80.000 que se han beneficiado de la subida del SMI. Hay 140.000 que se han beneficiado de la reforma laboral. Son medidas que han impactado directamente en la vida de las personas. Pero esto, como no hace ruido y habla bien de la política, parece que no interesa. Parece que no está en el debate. Pero está en la vida de la gente.

¿Es Pedro Sánchez entonces un activo electoral para este 28M?

Que se lo pregunten a la gente que se ha beneficiado de las políticas públicas que ha llevado a cabo. Estoy convencido de que la respuesta será que sí.

En todo caso, son unas elecciones autonómicas (y municipales) que en el PP quieren convertir en una suerte de plebiscito contra Sánchez.

Cuando no tienes capacidad de ilusionar a los ciudadanos, los presentas como un plebiscito contra el rival. ¿Por qué el PP presenta las elecciones como un Sánchez sí o Sánchez no? Porque no ilusionan ni a los gatos. No tienen proyecto para este país. El único proyecto que tiene el PP es bajar impuestos. Y, claro, a los ciudadanos de este país les da mucho miedo que no se preocupen por quién va a pagar la sanidad, no vaya a ser que lo pague el que se la tenga que pagar. El que se la puede pagar, le da igual. Pero quien no tiene dinero para hacerlo les preocupa el resultado electoral. La realidad de todo esto es que el PP plantea todo esto en términos de plebiscito sencillamente porque no tiene un proyecto que ilusione a nadie, ni a los gatos.

Esta semana se ha aprobado la ley de vivienda. Usted ya ha dicho que la aplicará. Hay otros territorios que se han quejado porque invade competencias. ¿Cómo ve la ley?

No solo es que la vayamos a aplicar, es una ley y para eso se aprueba. El mensaje que da la derecha española a la ciudadanía, eso de que las leyes no hay que cumplirlas... Imagina que los ciudadanos dicen: si tú no la cumples, ¿por qué me obligáis a cumplirla a mí? La gente puede decir que no paga a Hacienda porque así hace como el PP, que no cumplen las leyes. Me parece escandaloso. Que un partido de gobierno, que ha gobernado España y que algún día lo volverá a hacer, diga que se pueden no cumplir las leyes me parece un disparate.

Como secretario de política autonómica del PSOE, ¿cómo ve al PSOE en el resto de territorios? Se gobierna en 9 de 12 de las comunidades autónomas. ¿Se conservarán todas las autonomías?

Confío en que sí. Lo deseo también. Las expectativas que el PP tenía en diciembre no se han cumplido. Llega el momento y se han dado cuenta de que la gente vota a aquellos que han hecho políticas públicas en defensa de lo que significan los intereses de la mayoría. La gente no vota en los territorios pensando en los titulares de algunos medios. La gente vota en sus territorios pensando en su vida, en su hogar, sus padres, hijos, pueblo, hospital, colegio o universidad. Eso es lo que se vota. Y creo que es donde está el error del PP, no haber sido capaz de presentar un proyecto alternativo para España nunca. Desde luego, en el ámbito territorial su proyecto político consiste en enfrentar regiones unas con otras. Eso al final se acaba pagando y estoy convencido de que así va a ser.