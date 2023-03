Santos Cerdán: "Al PSOE nos gustaría un entendimiento entre Podemos y Sumar"

¿Cómo afecta la moción de censura de Vox y Ramón Tamames para la recta final de la legislatura? ¿Significa un nuevo capítulo político y puede beneficiar al Gobierno?

No me gusta hablar de beneficio ni de perjudicar, porque como es todo tan efímero, muchas veces pasa muy rápido. Pero lo que sí nos ha servido es para ver a qué se dedica la derecha y la ultraderecha de este país, a intentar inflar un globo que es el antisanchismo. Hemos visto cómo se ha pinchado estos días. Una moción de censura que no está contra un Gobierno por haber hecho algo que ellos consideren que estamos arruinando España. Por mucho que digan, los datos son los que son. Pero lo que sí vemos es que en España, dentro de la crisis mundial que estamos viviendo, con una guerra en Ucrania a las puertas de Europa, se están haciendo las cosas bien. Pero es que no lo decimos nosotros, lo dicen en el exterior, que fue la economía que más creció en el 2022 y la economía que más va a crecer en 2023. Tenemos un problema de inflación que estamos poniendo los medios a su alcance para intentar reducirla. Y luego, nos guste o no, el Foro de Davos. Cada uno puede tener su opinión, pero cuando fue el presidente al Foro de Davos, el resto de líderes políticos le preguntaron sobre las medidas que estaba aplicando España para conseguir lo que estaba consiguiendo.

"En la moción de censura se ha podido ver es dos formas de hacer política, la política útil y la de tierra quemada"

Yo creo que en la moción de censura se han podido ver dos formas de hacer política, lo que es la política útil y la política de tierra quemada, que es la que aplican la derecha y la ultraderecha de este país. Una política útil donde estamos viendo las grandes reformas que se han hecho en esta legislatura, como la reforma laboral o la reforma de las pensiones que aprobaremos en breve. Creo que nos ha servido para poder confrontar esos dos modelos. De una España que piensa en progreso, que piensa en el futuro y otra España que es la del PP con Vox, que mira al pasado y a cómo aplicar recortes. Podemos comparar los gobiernos de la derecha de Rajoy y sus consejos de ministros, donde había que esperar a ver qué hachazo y qué recorte nos esperaba en cada uno de ellos. Hoy lo que estamos viendo son nuevos derechos, avances y ayudas directas a la gente que más lo necesita.

Se ha incidido mucho desde el PSOE, también durante la moción, en que Feijóo tiene un liderazgo débil. Usted mismo ha señalado en alguna entrevista que igual no llega como candidato a las generales de diciembre. ¿De verdad lo siguen viendo así? ¿Lo siguen viendo como un candidato débil pese a las encuestas que le dan como principal vencedor?

Bueno, eso depende qué tipo de encuestas. Hemos visto el CIS, donde el vencedor es el PSOE. Estamos viendo todos los lunes encuestas que son para intentar generar opinión. Pero en las que de verdad vemos las tripas de las encuestas, pues dicen lo que dicen. Y lo que dicen es que el PSOE está bien valorado, que las políticas que está aplicando el Gobierno de progreso de PSOE y Unidas Podemos están siendo bien valoradas por los ciudadanos. Pero más allá de eso, nosotros nos vamos a ir a esta campaña con con un liderazgo fuerte que es evidente. Lo vemos también a nivel internacional y es evidente que el liderazgo de Feijóo lo estamos viendo. Ni ha acudido a la moción de censura, se ha ido a hacer un viaje por Europa. Espero que esta vez no haya sido para hablar mal de España, que es lo que suele hacer cada vez que sale de aquí. En castellano, evidentemente, porque en inglés ya dijo que no iba a estudiarlo.

"No es sólo una foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, son numerosos viajes sobre los que no ha dado explicaciones"

Por lo tanto, yo creo que la debilidad de Feijóo es evidente. El no acudir a una moción de censura a explicar el por qué han pasado del no a la abstención. La explicación la tenemos bien cerca en el acuerdo del Gobierno en Castilla y León. Es lo que ya tienen acordado la derecha con la ultraderecha si los números le dan, que afortunadamente no le darán, para hacer gobiernos de coalición. Pero es que precisamente cuando a Feijóo se le ha sacado alguna de las cosas que tiene pendientes de dar explicaciones, es cuando se ha escondido y no aparece. Se le preguntó por esos viajes que hace y esas relaciones que tenía con Marcial Dorado, conocido narcotraficante de Galicia, cuando él se iba a viajar con él. No es sólo una foto en un yate, son numerosos viajes que no ha justificado ni ha dado explicaciones ninguna. ¿Os imagináis que en cualquier otro país, un líder que aspira a presidir un país, tuviera viajes, fotos con un narcotraficante y que no dé explicaciones?

Pues eso está pasando aquí. Le está pasando al señor Feijoo. O cómo no da explicaciones tampoco de ese enriquecimiento que ha tenido en dos años de 600.000 euros con un sueldo de presidente del Gobierno en Galicia y todavía no ha explicado cómo ha visto incrementado su su patrimonio. Si no tiene nada que ocultar, que lo explique y lo diga. No nos explica si cobra, no cobra o cuánto cobra del PP. Son datos que cuando se le pregunta lo que hace es dar la callada por respuesta o la huida. Y lo hemos visto desde que se le recordaron sus fotos, sus viajes y sus relaciones con Marcial Dorado, conocido narcotraficante que lo conocía todo Galicia. Parece ser que Feijóo no lo conocía o se hacía el huidizo. Y son numerosos los viajes y también numerosos los contratos que tenía la Xunta de Galicia con las empresas del narcotraficante Marcial Dorado. Cuando se han pedido nos dicen que como la ley no les obliga a tener documentos de más de diez años los han destruido. Esa es la realidad de Feijóo. Y con estas cosas entendemos algunos por qué está escondido y las dudas que nos da el que pueda ser el candidato de aquí a las generales.

Estamos a escasos dos meses de las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cuál es la principal batalla del PSOE? Hay más de 8.000 municipios y 12 comunidades autónomas. ¿Cuál es la principal batalla del PSOE en mayo?

Ganar las elecciones municipales y autonómicas. Creo que estamos en disposición de hacerlo y lo vamos a hacer. Nosotros hemos lanzado un lema de

campaña que es Defiende lo que piensas. Y volviendo un poco a lo que dicen las encuestas, cuando tú preguntas a los ciudadanos de nuestro país de que si apoyan los ERTEs, si apoyan una sanidad pública, si apoyan una educación

pública, si apoyan los 2.520 millones de euros para pensiones, si apoyan una reforma laboral que ha conseguido pasar de que uno de cada diez trabajadores fueran fijos y ahora sean uno de cada dos, que se aprueba la subida del SMI a 1.080 euros en 14 pagas, etc. La gran mayoría, los españoles, dicen que sí lo apoyan. Y esas medidas son las que hace el Gobierno de España, las que ha

hecho el Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. Por eso hablamos de Defiende lo que piensas. Porque si tú piensas en que todo esto que estamos haciendo es lo que de verdad crees y por lo que apuestas, hay que recordar que a todo esto qué ha dicho el PP y que la derecha votó no.

"Tenemos una campaña en la que salimos a ganar las elecciones municipales y autonómicas"

Por lo tanto, si defiendes lo que piensas te tocará apoyar a gobiernos que trabajen en lo que piensas, en lo que tú defiendes. Y eso lo defiende la gran mayoría de españoles. En cualquier encuesta que se pregunta sobre las acciones

del Gobierno ves la evaluación por encima del 70, 80, incluso el 90% de gente que apoyan estas medidas. Por lo tanto, yo creo que tenemos una campaña en la que salimos a ganar las elecciones municipales y autonómicas. Y no hay ninguna plaza especial. Evidentemente tenemos ahí el Ayuntamiento de Sevilla, que lo tenemos y que apostamos por mantenerlo. Pero optamos a conseguir el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de València y otros grandes ayuntamientos, como Las Palmas. Yo creo que tenemos un bagaje importante, tenemos candidatos en toda España, en todos los municipios de España. Tenemos ya más de 7.500 candidatos. Por lo tanto, el PSOE, como siempre, tiene una estructura muy potente y salimos a ganar las elecciones

municipales y autonómicas.

Cerdán, durante la entrevista en la redacción de 'Público'. — Alfredo Langa

¿Ve entonces factible no solo mantener, sino aumentar los gobiernos autonómicos para la izquierda?

Nosotros gobernamos ahora nueve de los 12 gobiernos autonómicos que se presentan a las elecciones. Y eso también demuestra la estabilidad de los gobiernos socialistas frente a la inestabilidad de gobiernos del PP, donde han tenido que romper sus gobiernos y convocar elecciones como vimos en Castilla y León o en Madrid. La estabilidad de un Gobierno socialista ha quedado evidenciada en esta legislatura. Hemos aguantado la legislatura de cuatro años, a diferencia de gobiernos del PP, donde hay inestabilidad al convocarse elecciones y no conseguir ni aprobar presupuestos autonómicos, cosa que no pasa en ninguna de las comunidades gobernadas por el PSOE.

Si eso no fuera así, ¿lo asumirían como un fracaso para el PSOE?

Los éxitos y los fracasos se miden muchas veces de diferentes maneras. Yo creo que, insisto, aspiramos a ganar las elecciones municipales y autonómicas. Y cuando veamos los resultados del 28 de mayo analizaremos si ha habido algún error o no, o ha salido todo bien. Adelantarme a analizar si esto es un fracaso o es un éxito no sería justo. Yo creo que los ciudadanos lo que tienen que hacer es, y los invito a que el 28 de mayo no se queden en casa, vayan a votar y a apostar, como bien digo, defender lo que de verdad piensan. Si quieren alcaldes que protegen lo público o apuestan por alcaldes que no protegen lo público. Por presidentes que no apuestan por lo público, como estamos viendo aquí, por ejemplo en Madrid. Hoy es la comunidad que menos inversión por habitante tiene en Sanidad. Una comunidad como Madrid, donde los recursos económicos no son escasos, pues es la que menos apuesta por una sanidad pública. Es evidente que los ciudadanos tienen que elegir y lo que van a elegir es a los más cercanos al día a día, como son los alcaldes y alcaldesas o presidentes autonómicos.

Se ve como un todo el año electoral. Supongo que los partidos, dependiendo de los resultados de mayo, dirán si tienen algún vínculo en las generales o no. Por eso le pregunto antes de conocer los resultados, ¿para el PSOE, lo que ocurra en mayo, cómo influirá en lo que ocurra en las generales a final de año?¿Qué relación creen que tienen esas elecciones?

Son dos elecciones completamente diferentes. Evidentemente lo que vamos a ver es una muestra concreta de una encuesta que va a ser la del 28 de mayo. Y es

evidente que el PP crece. Claro que crece. Se come gran parte de votantes de Cs, que prácticamente desaparece o desaparecerá. Y es un voto que vuelve al PP en su gran mayoría. Otra parte viene al PSOE, especialmente en algunas zonas. A partir de ahí, lo vuelvo a decir, es una encuesta real de lo que han decidido los ciudadanos. Y vamos a ver si nosotros somos capaces de llegar a los ciudadanos con nuestra acción de Gobierno, tanto local como autonómica, que es lo que ahora están evaluando los ciudadanos. Pero de mayo a diciembre todavía hay meses muy importantes donde tendremos una agenda internacional del presidente importantísima, con la presidencia de la Unión Europea.

"El viaje a China demuestra la importancia del liderazgo de Pedro Sánchez a nivel internacional"

Lo estamos viendo ya con su agenda internacional, con los viajes que tiene a Iberoamérica, con el viaje que va a hacer a China después de que el presidente chino Xi Jinping venga de estar con Putin en Rusia y que se va a reunir ahora con el presidente de España para hablar de cómo podemos terminar con esta guerra injustificable. Eso muestra la importancia del liderazgo de España, en este caso el del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez a nivel internacional. Lo hemos visto cuando nos enfrentamos a la pandemia. Fue el primer presidente que dijo que había que enfrentarse a la crisis de la pandemia de una manera completamente diferente a las que Europa se había enfrentado a otras crisis y anunció que necesitábamos un gran Plan Marshall. Recuerdo lo que decía la derecha y la ultraderecha en este país, que se reían del presidente. Ese ataque que lo personalizan muchas veces con él. Creo que es evidente que consiguió lo que consiguió, esos 140.000 millones de euros para España destinados a cambiar el modelo productivo de este país para de verdad avanzar en derechos. Insisto, con esa reforma laboral o esta reforma de las pensiones, que son importantísimas de cara al futuro, también de los ciudadanos de nuestro país.

Mencionaba antes Madrid. Es un territorio donde el PSOE no gobierna desde hace décadas, ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad. ¿Qué ha hecho mal el PSOE? ¿Confían en poder desbancar a Ayuso o Almeida? Las encuestas no reflejan que estén cerca de esa opción.

Es evidente que algo habremos hecho mal cuando llevamos tantos años sin gobernar Madrid tanto el Ayuntamiento como la Comunidad. Podemos recordar también cómo llegó la derecha al Ayuntamiento de Madrid, ahora que hemos visto estos días las imágenes de Ramón Tamames, que se ha presentado para presidente del Gobierno español con la moción de censura de Vox, cómo le dio ya entonces el Gobierno a la derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos unos grandes candidatos en Madrid, tanto Juan Lobato como Reyes en el Ayuntamiento, Reyes Maroto son candidatos de presente y de futuro. Nuestra apuesta en Madrid es consolidar los liderazgos que tenemos hoy en día de Juan y de Reyes y aspirar a sacar el mejor resultado. Tenemos una campaña por delante. Estoy seguro de que van a hacer una gran campaña y los ciudadanos de Madrid tienen que elegir. Hace poco vimos a 600.000 personas manifestándose por una sanidad pública y de calidad en Madrid. Yo creo que que si los madrileños quieren defender lo que salieron a defender en esa manifestación y si quieren defender lo que piensan, tienen que elegir no votar, en este caso a la derecha ni a la ultraderecha, sino a partidos progresistas. En ese caso el PSOE.

¿Qué datos manejan en el PSOE de territorios como Castilla-La Mancha, donde se logró la mayoría absoluta en 2019 y que las encuestas dicen que los bloques están ahora mucho más empatados? Es un feudo histórico del PSOE y no sé si manejan

datos de que se puede conservar esa mayoría absoluta que en tiempos de tanta fragmentación parlamentaria, desde luego no es algo habitual. También en Extremadura.

"Las encuestas que manejamos es que mantenemos la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y en Extremadura"

Las encuestas que nosotros manejamos es que mantenemos la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y también en Extremadura. Son datos buenos donde los liderazgos tanto de Emiliano García-Page como de Guillermo Fernández Vara son evidentes. Estamos viendo además las

inversiones que están consiguiendo para sus territorios, viendo el desarrollo de Extremadura, con Guillermo Fernández Vara, donde los ciudadanos van a tener la ocasión de de valorar gestiones bien recientes del PP y esta gestión de un Gobierno del PSOE.

Hablaba antes de la aspiración a conseguir el Ayuntamiento de Barcelona para para los socialistas. Las encuestas dibujan un escenario realmente interesante. Hay casi un cuádruple, un

cuádruple empate. Si no consiguieran el objetivo, pongámonos en el caso de que el PSC de Collboni no fuera la fuerza más votada, ¿se ve al PSOE facilitando un Gobierno de la derecha de Xavier Trias con los votos del PSC?

Insisto que la verdadera encuesta será el 28 de mayo y hablar de pactos yo creo que puede ser una falta de respeto de cara a los ciudadanos. Lo hay que hacer es que cada uno vote por lo que piensa, por lo que quiere defender y luego ya veremos qué es lo que sucede y qué mayorías o minorías le da a cada partido político. Lo que sí es evidente es que nosotros vamos a mejorar los resultados

en Catalunya, vamos a mejorar resultados en Barcelona y Collboni tendrá mejor resultado y un buen resultado. A partir de ahí, nosotros aspiramos a liderar el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. No nos presentamos para dar el Gobierno municipal a otros. Nosotros somos el PSOE y estamos acostumbrados a liderar gobiernos. Lo que vamos a hacer es trabajar para que la fuerza más

votada sea la del PSC, la de Jaume Collboni y que podamos aspirar a liderar el Ayuntamiento de Barcelona, no a apoyar a otros partidos para que lideren.

En ese caso, ¿le gustaría recibir los apoyos para un Gobierno de

izquierdas en Barcelona o se ven pactando con la antigua

Convergencia?

Creo que es más que manifiesto que la actual dirección del PSOE apuesta por

gobiernos progresistas, por gobiernos de partidos de izquierdas, donde es más fácil un entendimiento.

Usted coordina también el Comité Electoral de cara a las elecciones de mayo. Le pediríamos un resumen breve de cuáles son los ejes principales de la campaña electoral para que los lectores con un vistazo puedan hacerse una idea de por dónde van a ir los tiros dentro de unas semanas.

Las campañas municipales y autonómicas no son campañas generales. Nosotros desde el Comité Electoral en Ferraz, lo que hacemos es apoyo a los candidatos municipales. Los candidatos autonómicos tienen sus convenciones autonómicas, las que los tienen y tienen su campaña específica donde nosotros no participamos y lo que hacemos es apoyo a los candidatos municipales. Lo he dicho antes, el lema de precampaña es Defiende los que piensas, y es un lema que se adapta tanto a un alcalde o alcaldesa que quiere repetir como a un candidato que aspira a conseguir la alcaldía. Porque puede volcar en ese lema lo que han hecho en sus ayuntamientos durante esta legislatura y lo que

quieren proponer los aspirantes a sus ayuntamientos. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es poner al servicio de todos los candidatos y candidatas, de esos más de 7.000 candidatos y candidatas, al PSOE, ayudarles con lo que es la campaña. Desde banderolas, furgonetas, todo lo que es la organización de las campañas. Y a partir de ahí, cada uno en su Ayuntamiento tiene su propio programa, cada candidato tiene su propio programa.

Hay un marco general que es evidente que son los Gobiernos progresistas, de izquierdas. Apostamos por lo que es evidente que estamos trabajando durante toda esta legislatura. Insisto, una reforma laboral donde hemos conseguido estabilidad en muchos de los contratos que antes no tenían, donde hemos conseguido que por primera vez se superen los 20 millones de trabajadores

afiliados a la Seguridad Social. Hemos conseguido una subida del SMI que no se había producido nunca con 1.080 euros al mes en 14 pagas. O esta reforma de las pensiones. Hay que recordarle a los ciudadanos lo que significa esta reforma. Estamos dando sostenibilidad, equidad y garantizando las pensiones del futuro pidiendo más a quien más tiene y más esfuerzo puede hacer. Recordamos la reforma de 2013 del PP, donde estaba la congelación de las pensiones con ese 0,25% y donde a la generación del baby boom, como puede ser la mía, lo que nos esperaba era una pensión recortada al 50%. Eso lo hemos parado con esta reforma de las pensiones que está a punto de aprobar el Gobierno de España. Desde el diálogo, además con los sindicatos y desde la paz social, podemos compararnos con Francia. Lo que vamos a conseguir es que después del baby boom, toda esa generación tenga garantizadas sus pensiones con un incremento del 50% a lo que hubieran estado en el 2013 con la reforma del PP, que su apuesta era porque invirtiéramos en pensiones privadas y que cada uno se buscara la vida.

El secretario de organización socialista, durante la entrevista. — Alfredo Langa

Como va todo tan rápido y al efecto de lo que hay para mí mañana, nadie está pensando en lo que sucederá en el 2040, por ejemplo, donde la hucha de las pensiones tenemos establecido que tendrán 120.000 millones de euros. Podemos recordar que cuando estaba de presidente Zapatero la hucha de las pensiones tenía 70.000 millones de euros y el PP la dilapidó, la dejó a cero. Este año en los Presupuestos Generales del Estado ya metemos 3.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Por lo tanto, nosotros estamos pensando en el hoy, en el presente, pero también pensando en el futuro. Por eso ese cambio de modelo productivo de nuestro país, que es importantísimo. Por eso esta reforma laboral que lo que ha hecho es incrementar los contratos fijos y esa estabilidad laboral. Y también esta reforma de las pensiones que muchas veces en otras legislaturas hubieran justificado de forma completa con reformas tan importantes como la reforma laboral y esta. Y no nos olvidemos que se ha conseguido en una legislatura donde hemos tenido dos años de pandemia con todo lo que ha sucedido, más los desastres que hemos podido tener naturales como el volcán y con una guerra como la que tenemos de Ucrania.

"El PSOE está más unido que nunca". Lo dijo el presidente hace unos meses. ¿No les preocupan o les afectan declaraciones periódicas críticas con algunas políticas del Gobierno que suelen hacer barones territoriales como García Page o Lambán?

El partido está más unido que nunca, es evidente. Tuvimos el Comité Federal la semana pasada y se aprobó por unanimidad todo lo que se presentó allí, con todas las listas, fue un Comité Federal de transición más. Otras veces han sido más convulsos y con votos en contra. En este caso ha sido todo apoyado por unanimidad y no hay más que ver. Es evidente que hay en ocasiones declaraciones que no comparto y que así se lo hago saber como secretario de organización a las personas que realizan este tipo de declaraciones. Pero lo bueno de todo es que el diálogo es fluido también con los presidentes autonómicos como Javier Lambán o como Emiliano García Page. Y es fluido. Hasta en la discrepancia lo bueno es mantener el diálogo y el respeto. Eso lo estamos consiguiendo aunque en ocasiones no compartamos las cosas que digan.

Durante las últimas semanas, el PSOE se ha visto envuelto en el llamado 'caso Mediador'. Dos cuestiones sobre este asunto. Por un lado, ¿les puede pasar factura a nivel electoral? Por otro, ¿temen que salgan más implicados?



"No nos va a salir ningún otro caso relacionado con el caso Mediador de diputados o diputadas del PSOE"

Ningún partido se puede librar de que le salga un caso de corrupción o de tener un garbanzo negro en una olla como nos ha pasado con Juan Bernardo y el 'caso Mediador'. La diferencia está en cómo actuamos frente a estos casos. Nosotros

lo expulsamos del partido, conseguimos que dejara el acta de diputado en ocho horas. Conocemos toda la Operación Kitchen, donde a un exministro de Interior como Jorge Fernández Díaz se le piden 15 años de prisión y sigue siendo militante del PP. Hemos visto ya no investigar a adversarios políticos, sino a los propios periodistas para intentar averiguar sus fuentes e intentar destruir una operación policial contra la corrupción del PP. Sabemos cómo destruían los discos duros a martillazos. Eso no pasa en el PSOE. Nadie está libre de que le pueda suceder. La diferencia está en cómo actuar. Nosotros actuamos, insisto, en ocho horas. Y no nos va a salir ningún otro caso relacionado con el caso Mediador de diputados o diputadas del PSOE. Se habla mucho, se ha escrito mucho. Los diputados que han sido nombrados han puesto denuncias y algún medio ha tenido que rectificar sobre la injurias que se lanzaron sobre ellos. Lo que sucede, desgraciadamente, que cuando a alguien se le señala por algo supuestamente corrupto, se hace en primera página, se le da

foco y muchos medios. Pero cuando se le exige una rectificación, suele aparecer en los apartados que no lo ve nadie.

Ya son varios los medios que han tenido que rectificar sobre lo que han dicho de compañeros y compañeras socialistas, donde no hay ni ha habido nada más. Y ahí están los abogados, personados por los compañeros de Canarias donde nos dicen que no hay nada en el sumario que implique no sólo a ningún diputado o diputada sino tampoco a ningún cargo del Gobierno de Canarias.

Mencionaba antes la Operación Kitchen. El PP tiene muchos casos abiertos pendientes en la justicia. En algunos de ellos o la mayoría también el PSOE actúa como acusación particular. ¿Cuáles son los otros casos que considera más graves? Y también, ¿por qué es tan grave esta Operación Kitchen?

Conocemos numerosos casos de corrupción de PP, como Púnica o Tándem. Pero luego tienen todos una relación que es la Operación Kitchen, que se crea para tapar e intentar influir en las investigaciones, para tapar el resto de casos de corrupción del PP. Por lo tanto, yo creo que que es evidente que hay una trama corrupta dentro del PP que sale desde su sede de Génova y que se trasladaba por el Ministerio de Interior a todos los órganos de un Gobierno, A todos. Lo que se intentaba era tapar las investigaciones. Esto de que intentamos influir en la justicia por la puerta de atrás o este bloqueo que estamos viendo ya de cuatro años y cuatro meses del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué el PP está bloqueando la Justicia? Porque tiene miedo que se le investigue, porque sabe que hay corrupción y no lo han atacado como hemos hecho el PSOE en este caso (Mediador), que nada tiene que ver en su magnitud con la Operación Kitchen.

"¿Qué relación tiene el PP con el narcotráfico cuando oculta tantas cosas?"

Es que estamos viendo además de cómo está actuando el PP con Jorge Fernández Díaz, cómo lo hace con la alcaldesa de Marbella y senadora. Porque le han aflorado 12 millones de euros, tiene una vivienda que no había registrado como suya valorada en ocho millones de euros, se le acusa de narcotráfico a la familia. Te preguntas, ¿qué relación tiene el PP con el narcotráfico cuando oculta tantas cosas? Oculta la relación de Feijóo con un narcotraficante como Marcial Dorado. ¿Se imaginan que Juan Bernardo, diputado del 'caso Mediador', nos obliga a nosotros ponernos una foto al lado de

él en toda esta operación en vez de expulsarlo? Algo estaríamos tapando nosotros o algo sabría que nos podría hacernos callar. Esto sucede en el PP y esto sucede con la alcaldesa de Marbella. ¿Qué es lo que sabe la alcaldesa de Marbella que les obliga a los dos presidentes del PP de Andalucía, Moreno Bonilla y el presidente a nivel nacional, Feijóo, a hacerse una foto con ella? Con un caso con un presunto carácter de contrabando en la Costa del Sol. Esto sucede. Y cuando hemos hablado de Marcial Dorado, la callada por respuesta de Feijóo y la huida. No hemos conocido nada de él durante estos días, más allá de que el martes estaba con el embajador sueco, nunca mejor dicho, haciéndose el sueco con una moción de censura que teníamos y donde no apareció.

Cambiamos de tema. Parece el PSOE entusiasmado con Yolanda Díaz y su proyecto.

Yolanda Díaz es una muy buena vicepresidenta. Lo estamos viendo. Yo creo que lo conseguido en este Gobierno de coalición es importantísimo, más de 200 iniciativas legislativas y leyes aprobadas en una legislatura. En un Gobierno que quiero recordar que no tiene mayoría absoluta con el PSOE y Unidas Podemos, donde hemos conseguido tres PGE en tiempo y forma. Esto no se conseguía con los gobiernos anteriores del PP. Me gusta poner en valor lo que se ha hecho en un Gobierno de coalición, que es el primer Gobierno de coalición en democracia en España y algunos desde el primer momento lo querían dinamitar muchos medios económicos, muchos medios de prensa y algunos poderosos entre comillas, intentando deslegitimar desde el primer día a un Gobierno de coalición. Hemos conseguido grandes cosas como he ido enumerando y nos quedan grandes cosas por hacer. Poner en marcha toda la agenda que tenemos por delante nos obliga a tener otra legislatura para que seamos capaces de valorar la amplitud de lo conseguido en momentos dificilísimos. Insisto, con una pandemia, con todos los desastres naturales que estamos teniendo, con la guerra de Ucrania y ser capaces de hacer lo que hemos hecho. Lo dice muchas veces el presidente Pedro Sánchez, y a mí me gusta repetir en alguno de los actos que que tengo a lo largo y ancho de nuestro país. Si todo esto lo hemos hecho con el viento en contra, qué no haríamos con el viento a favor.

¿Cómo vive el PSOE las turbulencias, la falta de definición que hay a su izquierda de cara a la conformación de un proyecto unitario, cuando parece que es necesario para ese Gobierno de coalición del que hablaba?

Pues lo vemos desde la distancia y el respeto que en este caso nos tenemos que dirigir a nuestro propio partido socio de Gobierno en el que tienen que arreglar sus diferencias. Pero lo que sí nos gustaría es que sean capaces de llegar a un entendimiento, porque no es bueno que se pierdan votos progresistas en las urnas. Y ese entendimiento entre Unidas Podemos, o Podemos y Sumar lo que deseamos es que lo solucionen y que puedan aglutinar ese voto de izquierda que no es del PSOE. Ese voto a nuestra izquierda, que no quiere decir que sea más de izquierdas. Que puedan ir en torno al proyecto que sea y que sean capaces de cerrar las heridas que vemos que tienen y presentar un proyecto sólido donde nos sirva para poder mantener esa mayoría progresista y liderar un Gobierno progresista nuevamente en la próxima legislatura.