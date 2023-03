La izquierda tiene el reto de doblegar las encuestas en unas elecciones de mayo que condicionarán las generales

Hace meses que la mayoría de las encuestas muestran una serie de tendencias estables que consolidan las posiciones de partida de cada formación política en los estudios de opinión. En esta fotografía, las derechas aventajarían a las izquierdas y el PP podría formar gobierno tras unas elecciones generales, aunque dependería de Vox en cualquiera de los escenarios que se proyectan.

Sin embargo, la consolidación de estas tendencias es relativa. Si bien es cierto que se puede hablar de estabilidad porque las estimaciones se encuentran dentro de unas horquillas que apenas varían, hay muchos factores que apuntan a posibles cambios en los próximos meses. El primero es que todavía queda mucho tiempo para que se celebren unas elecciones generales que aún no tienen fecha prevista (aunque se esperan para diciembre) y en política un año es una eternidad.

El segundo, tan importante como el primero, es que en mayo se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, unos procesos electorales que tienen varias lecturas y que, coinciden los expertos consultados, tienen la capacidad de cambiar los escenarios demoscópicos y las tendencias.

Los expertos con los que ha hablado Público apuntan a un fenómeno que se da en aquellos años en los que hay varios procesos electorales, primero a niveles territoriales inferiores y después en la dimensión estatal. Se puede hablar de una suerte de ciclo continuado de elecciones en los que los comicios locales (y también autonómicos) serían una primera vuelta y las generales la segunda vuelta o elección definitiva.

Para Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, "una campaña electoral para las municipales, en las que todo el mundo va a ir a las urnas, todo el mundo tiene que tomar decisiones de voto, y de autonómicas en 12 circunscripciones, sometidos a una campaña y a mensajes... cuando hay una ola a favor de una opción (izquierda o derecha) en las municipales, las gana y luego gana las generales. Tú estás metido en una ola de opinión pública y la ola te lleva, y la ola son muchos votos que marcan la diferencia y van reforzando posiciones".

En este sentido, Álvarez recuerda que en el año 2011 el PP ganó municipales y generales, al igual que en 2015; mientras que en 2019 el PSOE (y el bloque de las izquierdas) ganó las elecciones generales de abril, las municipales de mayo y las generales de noviembre, tras la repetición electoral. Las expertas tienen claro que cada proceso es distinto y que unas elecciones locales no tienen los mismos factores ni claves que unas generales, pero los resultados de ambos procesos, en global, suelen coincidir por esa "ola" o "estado de ánimo" que se inicia en las municipales y se extiende, habitualmente, sin interrupción hasta las generales.

Las claves de cada bloque ideológico

Aida Vizcaíno, socióloga, politóloga y profesora en la Universitat de València, explica que esta relación entre procesos se da también de un modo performativo, es decir, que los propios actores y partidos políticos tratan de instaurar esa imagen y ese escenario: "Aunque haya tendencias propias del Estado y no de las autonomías y de los municipios, no soy capaz de decir nada sin mirar a mayo. La relación entre municipales y generales es una cuestión más mediática que técnica, pero es lo que se está codificando en el ámbito público. Están jugando a un plebiscito izquierda/derecha, Feijóo/Sánchez en las municipales y autonómicas".

"Hay una tendencia consolidada y que ahora mismo es bastante estable, y creo que va a estar consolidada por lo menos hasta mayo. El punto clave es a partir de mayo, cuando se celebren las elecciones autonómicas y municipales; ahí es donde yo creo que se van a repartir de nuevo cartas y cuando vamos a entrar en lo que sería la fase hacia las generales", opina Ignacio Jurado, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Más allá de la capacidad de las elecciones de mayo para influir o, incluso, definir los comicios en el ámbito estatal, los expertos ofrecen una serie de claves tanto del bloque de las derechas como del bloque de las izquierdas. En el primer caso, coinciden, será muy relevante la capacidad de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, para resultar una figura "presidenciable" y la relación de lo conservadores con la ultraderecha, ya que en muchas comunidades en las que tengan la posibilidad de gobernar van a tener que apoyarse en Vox para ello, al igual que pronostican las encuestas para las generales.

"En algunas autonomías que el PP pueda arrebatarle al PSOE el gobierno va a depender de Vox. Eso de cara a las generales es complicado de vender y es un discurso que el PP va a tener que armar porque les va a ocurrir. La gente no vota igual al PSOE de Felipe González que a un PSOE que pacta con Unidas Podemos; y la gente no vota igual a un PP con mayoría absoluta que puede hacer políticas más centradas que a un PP que tiene que pactar con Vox. Eso es parte del juego actual y la gente lo toma en cuenta", comenta Álvarez.

El efecto "carro ganador de la derecha" que el PP puede lograr en mayo sería muy relevante para las generales

También recuerda la directora técnica de Key Data que en las elecciones andaluzas del pasado año los conservadores apelaron al voto útil para eliminar a Vox de la ecuación y gobernar en solitario, una estrategia que funcionó y que permitió a Juan Manuel Moreno Bonilla gobernar en solitario. Aunque los expertos precisan que en las generales, de momento, ese escenario de mayoría reforzada del PP parece muy lejano.

Jurado comenta en este sentido que "lo lógico es que el PP compita mejor que Vox porque tiene más aparato autonómico y municipal, y la victoria del PP en estas elecciones puede suponer una reconfiguración que le dé un empujón a Feijóo a costa de Vox como efecto de situarlo como el carro ganador en el espacio de la derecha".

Las claves que los expertos dan sobre la izquierda son ya conocidas: la movilización, la fortaleza real del PSOE y la incógnita del Sumar de Yolanda Díaz y de su capacidad para aglutinar una gran candidatura de izquierdas. "Nos faltan elementos de abstención fundamentales para el análisis de la izquierda. La derecha parece que está bien activada", asegura Vizcaíno.

A su juicio, "Pedro Sánchez en los últimos meses está apropiándose de manera inteligente de posiciones, ideas y propuestas propias de Unidas Podemos que no son habituales en el PSOE; eso le puede hacer perder electorado del denominado centro, pero también puede activar a un elector que está más a la izquierda y que ve en Unidas Podemos o en el proyecto de Yolanda Díaz una posición distinta; o no, si ese proyecto no es capaz de conectar con ese elector, se puede ir a la abstención. En todo caso, esto no se recoge ahora en las encuestas porque este escenario, directamente, no existe".

Mayo podría suponer el reparto de las cartas con las que los partidos acudirán a las elecciones generales, más allá de las tendencias que proyectan las encuestas y los estudios demoscópicos en la actualidad.