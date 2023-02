La competición entre las izquierdas en municipales y autonómicas ralentiza la coalición de Yolanda Díaz

La izquierda española ya ha entrado de lleno en la fase de construcción orgánica de una candidatura de unidad para las elecciones generales. En el plan de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este era uno de los últimos pasos de un camino que comenzó con el lanzamiento de su proceso de escucha y que seguirá después de los comicios para conformar un proyecto de país. Sin embargo, la insistencia de algunas formaciones, como Podemos, para que despejara las dudas y comenzara a configurar la coalición cuanto antes ha provocado que la ministra de Trabajo inicie ya este procedimiento.

Desde el mes de enero, Díaz mantiene reuniones con partidos como Podemos, Izquierda Unida, Más País o Compromís, entre otros, para definir y negociar la candidatura que concurrirá a las elecciones generales. Algunas voces de Unidas Podemos apuntan a que las conversaciones con los de Ione Belarra han sido pocas y han servido, sobre todo, para una primera toma de contacto.

Otras voces, sin embargo, aseguran que los encuentros han tenido contenido político real y que se ha llegado a hablar, incluso, de cómo deberían ser los procesos de primarias para avalar las candidaturas (aunque, todavía, de una manera incipiente).

También se ha apreciado en las últimas semanas un acercamiento entre la vicepresidenta segunda y la formación morada, y una rebaja de la tensión que se había creado durante 2022, sobre todo después de las elecciones celebradas en junio en Andalucía. Con todo, pese a haberse iniciado la fase de construcción de la coalición para las generales, este proceso está destinado a ser interrumpido en los próximos meses por las elecciones municipales y autonómicas de mayo. De hecho, ya hay algunas claves que condicionan a día de hoy las negociaciones en varios sentidos.

Aunque las conversaciones ya están en marcha, no está previsto que haya un acuerdo, en principio, hasta junio, después de que se celebren los comicios. Díaz no solo mantiene un diálogo con Podemos e Izquierda Unida, sino también con partidos como Más País, que competirá electoralmente en mayo contra candidaturas unitarias de estos dos partidos en algunos territorios. Ser competidor electoral en autonómicas y municipales a la vez que se trabaja en un proceso de unidad para las generales es un escenario que algunos actores no terminan de ver.

En Podemos insisten en que respetan los plazos que marca la vicepresidenta segunda del Gobierno para definir una coalición, aunque en el partido se considera que fijar junio como fecha para cerrar un acuerdo es aplazarlo mucho. Los de Ione Belarra le piden a la titular de Trabajo desde hace tiempo que se involucre en las municipales y autonómicas de mayo y, desde hace algunas semanas, le piden que haga campaña por los candidatos de Podemos e Izquierda Unida, partidos que han cerrado candidaturas unitarias en más comunidades autónomas que nunca.

Díaz tiene claro que participará en la campaña electoral, pero todavía no ha decidido cómo ni dónde lo hará, y tampoco ha recibido, de momento, ninguna invitación por parte de las formaciones para hacerlo (la campaña no ha empezado ni hay a día de hoy calendarios definidos). En Podemos creen que cerrar el acuerdo para las elecciones generales antes de los comicios de mayo sería una señal muy positiva que despejaría el ruido sobre el proceso orgánico y mandaría un mensaje de unidad muy claro al electorado.

El factor de competencia electoral en municipales y autonómicas con formaciones que aspiran a formar parte de una gran coalición de cara a las generales (o, al menos, intentarlo) aleja, entre otros factores, la posibilidad de que se pueda cerrar un acuerdo antes de mayo. Los acuerdos alcanzados entre Podemos e Izquierda Unida y el acercamiento de Díaz con los de Ione Belarra han permitido, no obstante, abrir una negociación sobre cuestiones orgánicas que la vicepresidenta tenía pensado abordar al final de su proceso.

En el espacio cuentan con que la vicepresidenta anuncie su candidatura para las elecciones generales en marzo y que, a partir de ahí, se pueda seguir avanzando en las reuniones que mantiene con los partidos. De momento, parece que las municipales y autonómicas serán un punto y aparte en la construcción de la coalición, pero también servirán como el escenario en el que se pueda vislumbrar hasta qué punto llega el acercamiento entre todos los actores y cómo de cerca está la unidad de la izquierda.