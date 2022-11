La izquierda afronta las municipales y autonómicas de 2023 con País Valencià y el asalto a Madrid como principales retos

El PSOE, como el resto de fuerzas políticas, está ya en modo electoral. En el mes de mayo tendrá lugar la primera vuelta de un año intenso en las urnas con las elecciones municipales y autonómicas. A finales de año llegarán las generales. Los socialistas ya tienen prácticamente despejadas al 100% sus principales cabezas de lista para los comicios que se celebran en primavera. Y las expectativas en Ferraz y la izquierda pasan por mantener todas las Comunidades Autónomas donde gobiernan actualmente e intentar un asalto en Madrid.

En las filas del PSOE, falta conocer el cartel electoral para Madrid capital, al menos para la militancia y la ciudadanía. El nombre, según fuentes consultadas por este medio, se tiene ya. Pero lo conocen muy pocas personas, según las mismas fuentes. Las quinielas y especulaciones se han sucedido durante los últimos meses para un Ayuntamiento donde no gobiernan los socialistas desde hace más de tres décadas. El candidato o candidata se conocerá a principios del mes de noviembre.

En la cúpula del PSOE destacan que si en la izquierda son capaces de ganar la ciudad de Madrid a José Luis Martínez Almeida ganarán seguro las elecciones generales previstas para diciembre del próximo año. Se pretende dar un golpe de efecto con la nueva candidatura, todavía por desvelar, y poder sumar con Más Madrid, que fueron la fuerza más votada en 2019.

Unas aspiraciones que contrastan con lo que señalan en la dirección socialista sobre la competición electoral a nivel autonómico con Isabel Díaz Ayuso. Aquí consideran que el liderazgo de Juan Lobato, secretario general socialista y ya ratificado como candidato en 2023, debe consolidarse y que se trata de una apuesta a medio plazo. El objetivo más realista es que puedan recuperar la hegemonía de la izquierda superando a Más Madrid.

Las expectativas autonómicas donde ya gobiernan son buenas para el PSOE. Hay algunos territorios clave para comprobar la salud de las fuerzas progresistas por la actual composición de sus Gobiernos. Destacan el País Valencià y las Illes Balears. Ambos Gobiernos autonómicos son multicolor pero con un presidente socialista, Ximo Puig y Francina Armengol, respectivamente.

Los dos presidentes repetirán como candidatos a revalidar sus puestos. En el caso de Puig tendrá que contar con sus socios del actual Pacto del Botanic. Es decir, Compromís y Unidas Podem. Los dos cambiarán de caras. En el caso de la fuerza valenciana, revuelta tras la dimisión de Mónica Oltra, está por ver si será Joan Baldoví el candidato. En el caso de Podem parece que será Héctor Illueca el cabeza de cartel mientras que Pilar Lima lo fue en 2019.

La mayoría de encuestas aquí todavía sitúan la suma de las tres fuerzas progresistas en cabeza pero con un PP al alza y que figura en primera posición en algunos de estos sondeos. De hecho, uno reciente publicado en El Español sí que otorga la capacidad de formar Gobierno a los populares y Vox. La capacidad de resistencia de las tres fuerzas en conjunto será clave para un resultado electoral que puede ser ajustado.

De hecho, una encuesta interna de los socialistas deja fuera a UP del parlamento valenciano pero da continuidad a un Gobierno progresista. Perder el Govern puede suponer un golpe duro para la izquierda, especialmente por lo simbólico de un territorio asolado durante décadas por la corrupción de los populares.

Aquí se espera también conservar el Ayuntamiento de la capital valenciana, actualmente en manos de Joan Ribó (Compromís) junto a los socialistas. La candidata del PSOE será la actual vicealcaldesa, Sandra Gómez. También es clave conservar un Gobierno municipal que se ha planteado en muchas ocasiones como modelo alternativo al de Almeida en Madrid.

En Balears son también optimistas, tanto por las encuestas externas como por las encargadas por el propio PSOE, según las fuentes consultadas. Algunos sondeos publicados dejan, no obstante, a PP y Vox muy cerca de formar Gobierno. Armengol cuenta en su Gobierno con Més por Mallorca, partido que consideran que mantendrá sus actuales números. Y también con Podem, que cambiará de candidato. Juan Pedro Yllanes dejará la vida política y será Antonia Jover, actual diputada en el Congreso, la cara visible de la formación morada.

En las filas socialistas preocupa el papel que pueda jugar o no Yolanda Díaz y su plataforma Sumar. Consideran que la no implicación de la vicepresidenta segunda en los comicios autonómicos podría perjudicar el conjunto de las fuerzas progresistas si la fuerza morada y los aliados territoriales no se movilizan.

Las encuestas también les son favorables, aunque de manera ajustada, en otros feudos como Aragón. Javier Lambán también gobierna aquí con Podemos, aunque tienen una fuerza mucho menor que en el País Valencià y las Illes Balears. Y se le suman la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonesista (PAR). Este cuatripartito podría repetirse según las encuestas pese a un incremento innegable del PP. En la ecuación entraría también la aparición de Teruel Existe, por primera vez en unas autonómicas, y la casi desaparición de Cs. De nuevo la fuerza de los aliados del PSOE será clave para mantener el Gobierno.

Emiliano García Page, que obtuvo mayoría absoluta en 2019 en Castilla-La Mancha, confía en repetir resultados. En su caso, la ausencia de Podemos de las Cortes regionales hace que tenga un espacio solitario que cubrir. Las encuestan otorgan mucho crecimiento a los populares pero la mayoría de Page es amplia, a expensas también de lo que pueda crecer o no un Vox en clara caída. Una situación muy similar se da en la Extremadura de Guillermo Fernández Vara.

Muchas esperanzas también hay en el PSOE en un territorio como Navarra. Ahí ven que María Chivite cuenta con fuerzas para repetir y especialmente se destaca la solvencia a su izquierda. Podemos, IU y Batzarre ya han logrado un pacto territorial que en cierto modo se separa de las tensiones vividas en este espacio en el resto del Estado, donde no está claro todavía que vaya a haber confluencias en todos los lugares. Chivite gobierna actualmente junto a Geroa Bai y Podemos.



En La Rioja los socialistas reconocen que Concha Andreu podría tener complicado repetir su Gobierno, también actualmente con presencia de Podemos. Pero durante los últimos meses el PP ha implosionado internamente con una bronca entre la militancia y la dirección. Un hecho que podría dar esperanzas a mantener también este Gobierno.

Asturias o las Islas Canarias son considerados feudos importantes de los socialistas en los que no tendrían por qué tener problemas para que Adrián Barbón y Ángel Víctor Torres revalidaran sus Gobiernos. Distinta situación se produce en Cantabria, donde sí confían en todo caso en continuar como apoyo de Miguel Ángel Revilla. La Región de Murcia, donde será candidato José Vélez, parece también, como Madrid, un escenario complicado.

Las alcaldías de Barcelona y Sevilla

Por último, hay esperanzas también en dos alcaldías de relumbrón en territorios donde no se celebrarán elecciones autonómicas: Catalunya y Andalucía. En el primer sitio la joya de la corona es Barcelona. Jaume Collboni es el candidato de un PSC que se ve fuerte tras la descomposición del Govern de la Generalitat y las divisiones en el independentismo. La disputa por la hegemonía de la izquierda se prevé ajustada entre los comunes de Ada Colau y ERC. Las tres fuerzas aparecen muy cerca en las encuestas.

En las conversaciones con Ferraz suele aparecer también un nombre propio muy importante. Se trata de Antonio Muñoz, el alcalde de Sevilla. Llegó a su cargo en sustitución de Juan Espadas. Conservar el Ayuntamiento de un feudo tan histórico e importante como la capital sevillana se da por sentado en un PSOE donde destacan el carisma y la buena gestión que está haciendo Muñoz en el Consistorio.