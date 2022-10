Héctor Illueca: "Cuando aparecen las estructuras de poder, al PSOE le tiemblan las piernas"

Tenía que ser una presentación del libro La propuesta republicana, pero el anuncio, pocas horas antes, de la candidatura de Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a las primarias de Podem para encabezar sus listas autonómicas, lo ha convertido en un acto político de primera línea, con numerosa presencia mediática y un Teatre Micalet que ha sido incapaz de albergar el numerosísimo público. Como en las mejores citas electorales, Illueca ha tenido que salir a la calle, megáfono en mano, a avisar que el aforo estaba completo.

También es cierto que la presencia de Pablo Iglesias ha servido como reclamo. Recibido con fuertes aplausos y gritos de "Sí se puede", el ex vicepresidente ha demostrado el enorme tirón que tiene entre las bases moradas. En su intervención, Iglesias ha reivindicado el papel de Podemos en el Gobierno y ha recordado las enormes resistencias por parte de los "poderes fácticos" que hubo que vencer para conseguir este "hito histórico". "Reivindicad el orgullo de formar parte de este partido", ha pedido al público.

Por su parte, Illueca, ha centrado su intervención a la tesis planteada en el libro que presentaba, obviando su situación de virtual candidato a la Generalitat. En ella pide la apertura de "un proceso constituyente para abordar los problemas importantes del país" y así impedir que "se enquisten y se agraven". Una reforma de la Constitución que, a su parecer, es bloqueada por la derecha para "no abrir el melón de la monarquía". Una situación que conduce a lo que Illueca ha denominado "la paradoja monárquica": "Al frenar la modernización necesaria de las estructuras institucionales, la monarquía se convierte en el principal obstáculo al progreso y esta misma situación es la que la acabará destruyendo".



En su vídeo de presentación como candidato hace referencia a cambiar la correlación de fuerzas con el PSOE. ¿Cree que es un objetivo posible ahora mismo? ¿Cómo ve la fortaleza de Ximo Puig?

"Estas elecciones solo se podrán ganar por la izquierda, si no se perderán"

No solo creo que es posible, sino que es necesario para construir un gobierno progresista en la Comunitat Valenciana. Estoy convencido de que estas elecciones solo se podrán ganar por la izquierda, si no se perderán. El reto que tenemos como gobierno los próximos meses es movilizar un electorado desencantado y luchar contra el pesimismo. Si tenemos la capacidad de desplegar políticas públicas que sean percibidas como una señal por la ciudadanía, si conseguimos mandar un mensaje en los próximos presupuestos, en la política fiscal, podremos renovar un compromiso activo de la ciudadanía desencantada y hacer posible un nuevo pacto progresista en la Comunitat Valenciana.

Aunque la mayoría de encuestas aseguran la presencia parlamentaria de Unides Podem, hay una corriente de analistas y periodistas que siempre la ponen en duda. ¿Hay datos que no se saben o se busca el desgaste?



Todos los datos son conocidos, pero es que lo has planteado muy bien en la pregunta. Hay un intento, con el enfoque de la situación política, de dar a entender que Podem está de capa caída, que no sirve, que apela a una estrategia de voto útil… Pero que en realidad es una cosa más profunda. Desde hace siete años se está intentando implementar un marco en el cual la rebeldía no tiene futuro y que hay que conformarse con el statu quo, porque Podemos simboliza esta rebeldía. Y esto lo veremos más en el futuro, pero no será diferente a lo que hemos visto en el pasado, y han pasado siete años y estamos en la Vicepresidencia de la Generalitat, en la Vicepresidencia del Estado y aún nos queda mucha mecha para continuar.

Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. — Chencho Ruiz

Teniendo en cuenta que las elecciones autonómicas quedarán muy cerca de las estatales, el efecto que tendrán en estas será muy fuerte. ¿Cree que Yolanda Díaz y Sumar pueden ayudar? ¿Pueden confundir?



Yolanda Díaz ha dicho que su proyecto no llega para las elecciones autonómicas. Yo sí que llego. Y mi estrategia pasa por galvanizar nuestro electorado con políticas públicas que le comprometan activamente a votar.



¿El pacto con Esquerra Unida? ¿Se mantendrá?



Soy favorable a mantener la alianza, pero también muy respetuoso con los procesos internos y cuando llegue el momento se hablará de lo que se tenga que hablar, pero no estoy dispuesto a hacer de esto un sainete o un espectáculo público.

¿Y es posible aún una confluencia con Compromís?



Yo soy favorable a esta confluencia desde el primer día y, además, lo he sido siempre en los últimos años. A quien hay que hacer esta pregunta es a quien muestra reticencias. Yo trabajo para construir una alternativa programática en una situación que será muy compleja. ¿Qué pasará con el tejido industrial cuando los altos precios energéticos se conviertan en permanentes? Hay un riesgo de desindustrialización muy elevado, la gente está preocupada. Esta es la política que me interesa y el resto es palacio, maniobras y cosas que interesan a los políticos pero no a la gente. No nos podemos pasar este año decisivo hablando de cosas que no interesan.



Una última pregunta sobre alianzas. ¿Piensa que el perfil de Joan Baldoví, más valencianista, es más complementario con Podem, más social, que el que podía tener con Mónica Oltra, que quizás se competía por un electorado más similar?



Sobre este tema quiero ser muy prudente y no quiero opinar sobre procesos abiertos con otras fuerzas políticas porque tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí. En todo caso, las tres fuerzas que conformamos el Govern hemos de avanzar en paralelo y con un objetivo muy claro: que este no sea un año electoral normal. Si este año, las fuerzas del Botànic lo enfocan vendiendo las cosas que se han hecho e ir al tran-tran hasta que llegue la campaña, perderemos las elecciones. Es imprescindible que se desplieguen políticas públicas que envíen un mensaje a la ciudadanía que el Govern está con ellos, que es consciente que estamos en medio de un conflicto social y que tiene la mano está extendida a los sectores populares.



Una de las principales preocupaciones sociales, sobre todo para la gente más joven es el acceso a la vivienda, precisamente su departamento. El trabajo de la Conselleria ha sido reseñable, pero ¿cree que la gente percibe lo que se ha ganado?



No sé si lo percibe, pero tenemos que intentarlo. A lo largo de esta legislatura tenemos ciertos resultados objetivos: ampliación del parque público en más de mil viviendas tras décadas de cero adquisiciones, movilización de los pisos vacíos, políticas de promoción pública que ya están en marcha… Hemos hechos cosas bien, aunque seguramente insuficientes, porque es una materia donde las necesidades son tan perentorias que todo lo que se haga será insuficiente.



Y también porque, a pesar de los esfuerzos el precio de la vivienda sigue subiendo.



"No entiendo cómo el PSOE puede mantener bloqueada en el Congreso la ley de vivienda"

Estamos en un momento muy complicado. El Banco Central Europeo ha subido el tipo de interés un 0,75% y ha anunciado otra subida igual para el 27 de octubre. Esto significa que, según el Banco de España, un quinto de las familias hipotecadas han cruzado la línea roja del endeudamiento y están en riesgo de insolvencia y desahucio. Y son millones de personas. En este contexto, no entiendo cómo el Partido Socialista puede mantener bloqueada en el Congreso la ley de vivienda.



Estamos planteando regular el precio del alquiler, dar una salida a los desahucios y ver qué hacemos con las viviendas de la SAREB, que son resultado de una estafa gigantesca. Te digo que no lo puedo entender, pero en realidad sí, lo entiendo, porque cuando aparecen las estructuras de poder, al PSOE le tiemblan las piernas. Joan Clos, antiguo ministro socialista, es el presidente de la asociación de propietarios de pisos en alquiler. Cuando empiezan a funcionar estos lobbies, empiezan los problemas y se bloquean las leyes, la necesidad de las cuales es perentoria.



¿Usted defiende que con la ley de vivienda, se frenaría su aumento de precio?



Sin ningún tipo de duda. Hay experiencias en derecho comparado absolutamente concluyentes. Y es más, el Govern valenciano está preparado para intervenir el precio del alquiler cuando se apruebe la ley. Tenemos listo un decreto-ley para regular la actividad de los fondos buitre, obligar a los grandes tenedores a ofrecer pisos en alquiler social, adoptar medidas de emergencia habitacional para afrontar una situación que empieza a ser dramática, incluso con expropiaciones temporales de uso, renovaciones de contratos, sacar al mercado pisos retirados por interés especulativo, etc. Hemos hecho los deberes y estamos preparados, solo necesitamos la habilitación legal. Tenemos un diagnóstico muy preciso de las zonas tensionadas. 83 municipios de la Comunitat Valenciana necesitan que el poder público intervenga porque hay sectores vulnerables excluidos del mercado de alquiler.