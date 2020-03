ERC i Bildu registren una llei perquè el Tribunal de Comptes fiscalitzi el pressupost assignat a la Casa Reial

El grup parlamentari que aglutina ERC i a Bildu al Senat ha registrat aquest dimarts a la cambra alta una proposició de llei perquè el Tribunal de Comptes fiscalitzi tant les partides dels pressupostos generals de l'Estat assignades a la Corona com els moviments i variacions que es produeixen en el patrimoni de la família reial. Els republicans catalans ja havien advertit fa unes setmanes, després dels escàndols de la monarquia apuntats per algunes informacions, sobre la necessitat que l'organisme fiscalitzés d'alguna manera l'activitat econòmica i financera de la monarquia, atès que es nodreix de fons públics.



Les formacions catalana i basca materialitzen ara aquesta petició en una proposició de llei que, de ser acceptada per la Mesa de la Cambra, forçarà un debat sobre les finances de la Corona, en entredit en les últimes setmanes després d'apuntar alguns mitjans de comunicació que Joan Carles I tindria una societat offshore de la qual Felip VI seria beneficiari.



"La transparència i el control en l'ús de diners públics per part dels

poders que el gestionen és un pilar essencial de la democràcia. La ciutadania

té el dret a saber com es gasten els diners que aporta com a contribució

al bé comú i la gestió dels assumptes públics", arrenca l'exposició de motius de el text registrat per ERC i Bildu al Senat.

En aquest sentit, prossegueix el document, "els poders públics encarregats d'aquesta gestió tenen l'obligació d'informar a la ciutadania sobre com són utilitzats els diners recaptats, de manera que aquesta confiï en els poders públics, es realitzi una tasca pedagògica pel que fa a la necessitat de contribuir al sosteniment dels despeses públiques i es redueixi o s'elimini el risc d'una gestió perversa dels mateixos".



Les formacions catalana i basca consideren "incomprensible" que "la institució més alta de l'Estat estigui exempta d'aquesta transparència i control". "Aquesta excepcionalitat, que no té empara constitucional, manté en l'opacitat dels ingressos i despeses de qui ocupa la Prefectura d'Estat i la seva família, qüestionant així no només un dels principis essencials de la democràcia, sinó l'ètica i la pròpia legitimitat democràtica de la més alta institució de l'Estat", diu el document.



El fet que la Corona rebi diners dels pressupostos generals de l'Estat, "ja que la quantitat rebuda no és un simple salari per a la seva supervivència", obliga la institució, segons el parer d'aquests partits, a "eliminar l'opacitat" dels seus comptes, "de manera que la ciutadania no tingui cap tipus de dubtes sobre la gestió responsable i ètica de diners públics".

Control de les Corts amb informes del Tribunal de Comptes

"Els diners distribuïts per les Corts Generals, mitjançant la Llei anual

de pressupostos generals de l'Estat, han de ser controlat per les pròpies

Corts Generals, mitjançant els oportuns informes rebuts del Tribunal de

Comptes al respecte", proposen des del grup parlamentari. Per a això, la proposició de llei proposa una reforma de la llei del Tribunal de Comptes perquè la Casa Reial sigui objecte de fiscalització d'aquest organisme. D'aquesta manera, la Corona estaria obligada a atorgar tota la informació que el Tribunal de Comptes consideri pertinent "per al desenvolupament efectiu de la seva tasca fiscalitzadora".



La iniciativa proposa que l'organisme assumeixi les funcions de fiscalitzar "externa i permanentment l'activitat econòmico-financera de la Casa Reial, així com de les partides dels pressupostos generals de l'Estat assignades a la Família Real, a la Prefectura de l'Estat o de Suport a la Direcció de l'Estat". En aquesta fiscalització també s'inclourien "la situació i les variacions de patrimoni de la família reial".