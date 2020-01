ERC es manté en l'acord amb el PSOE després de la inhabilitació de facto de Quim Torra i el bloqueig a Oriol Junqueras perquè reculli la seva credencial com a eurodiputat. Els republicans centren el focus de la resposta al que consideren "una nova operació de les clavegueres de l'Estat" en el Parlament de Catalunya, que aquesta tarda celebrà un ple extraordinari per decidir si Torra ha de ser destituït o no. Per aquest motiu, insten a totes les forces del "socialisme catalanista" i en concret al PSC i a Catalunya En Comú a mostrar el seu suport a Torra.



El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat als partits "de tradició catalanista" que defensin Torra i la institució de la presidència de Catalunya: "Avui ataquen Quim Torra, però també ataquen la presidència. Estiguin d'acord o no amb la persona, estem convençuts que el socialisme català, el PSC i el món dels comuns, defensaran les institucions catalanes, l'autogovern i que avui es posicionaran clarament contra aquesta ingerència", ha dit Aragonès. El vicepresident s'ha mostrat confiat que el partit de Miquel Iceta votarà en aquest sentit: "Estic convençut que el PSC defensarà la presidència de Catalunya i les seves institucions".

Aragonès també s'ha reafirmat en el pacte per permetre la investidura de Pedro Sánchez i ha confirmat que ERC mantindrà l'abstenció: "Nosaltres persistim en l'aposta per la via política davant les clavegueres de l'Estat". A més, el republicà ha afirmat que confia que sigui Torra qui formi part de la taula de diàleg amb el Govern espanyol: "Estem convençuts que, a finals de mes, serà Quim Torra qui encapçalarà la delegació catalana a la mesa de negociació".



Després que Torra interposés un recurs al Tribunal Suprem contra la seva inhabilitació, Aragonès ha insistit que no són els tribunals els que han d'escollir els presidents, sinó la ciutadania de Catalunya. A més, insisteix que, en cas d'inhabilitació, és el Parlament qui haurà de decidir qui el substitueix: "Més enllà de les funcions interines, aquí no hi ha president fins que el Parlament no en posi un altre".

Sobre l'anul·lació de facto de la immunitat d'Oriol Junqueras, Aragonès ha anunciat que ERC impulsarà iniciatives perquè el Parlament Europeu reconegui "allò que la Junta Electoral Central (JEC) li vol retirar".



Per acabar, Aragonès ha volgut advertir al PSOE sobre les "estratègies de la dreta i l'extrema dreta" per tombar la mesa de diàleg: "La dreta i l'extrema dreta, que es troben al Congrés, però també a la judicatura, a la Fiscalia i a altres institucions, intentaran rebentar el diàleg dia rere dia. Els diem al PSOE que ara no s'hi val mirar cap una altra banda".



Albert Batet (JxCat): "Està en joc la democràcia"

El portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, Albert Batet, també ha comparegut davant la premsa després del la reunió del seu grup per manifestar el seu rebuig a la resolució de la JEC. "És l'Estat. Ens defensarem. JxCat ens hem plantat", ha assegurat. "L'hora és greu", "està en joc la democràcia". "el Parlament s'ha de plantar", ha afegit.



Batet ha insistit en què la cambra legislativa catalana no ha de reconèixer en cap cas els efectes de la decisió de la JEC. La JEC no pot treure diputats ni presidents, ha dit després de recordar decisions de la justícia contra presidents o ex-presidents de la Generalitat com Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, o candidats a ser-ho com Jordi Sànchez o Jordi Turull. "Plantarem cara fins el final" ha insistit.