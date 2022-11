ERC manté l'objectiu de reformar la malversació però ho deslliga de l'aprovació dels pressupostos generals

La reforma sobre el delicte de malversació que negocia Esquerra amb el Govern espanyol no serà un obstacle per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Això no vol dir que els republicans renunciïn a aquest objectiu, encara que reconeixen que en aquests moments resulta difícil afrontar amb celeritat un tema que defineixen com a "delicat". Aquesta seria la conclusió que apunten fonts de la direcció nacional d'Esquerra, que encara que no donen per tancat un acord definitiu per aprovar els pressupostos generals de l'Estat sí que admeten que les converses estan madures per donar llum verda durant les properes hores. Encara que preveuen que s'esgotin al màxim els terminis de cara a aquest dijous.

Fonts dels republicans admeten que l'acord sobre la derogació de la sedició dóna prou marge als republicans per poder negociar els pressupostos generals amb el Govern del PSOE i UP i arribar a un acord que es basarà més en aspectes com ara les inversions per a Catalunya i especialment en els mecanismes de supervisió de l'execució pressupostària i altres temes de l'àmbit de la gestió i les polítiques socials. Amb això, sense renunciar-hi, la reforma del delicte de malversació quedaria per més endavant i no seria un impediment per a l'aprovació pressupostària.

Una reforma que requereix molt de bisturí

Des d'Esquerra són conscients que reformar un delicte lligat a la corrupció és complicat. "Cal fer molt bisturí. A Esquerra tenim un compromís històric de lluita contra la corrupció i no permetrem que la necessària reforma del delicte pugui beneficiar cap corrupte. Però hem de fer possible que aquest delicte no es pugui imputar a actes com el referèndum de l'1-O, perquè l'1-O va ser un acte de democràcia, en cap cas de corrupció", assegura la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.

Els republicans són conscients que la pressió sobre el PSOE després de l'acord per derogar la sedició ha fet efecte en els socialistes. I encara que diversos membres del Govern espanyol es van mostrar favorables a emprendre la reforma de la malversació inicialment, ara han frenat com a mínim en el ritme de les negociacions. Tot i així, consideren un èxit important l'acord per a la derogació del delicte de sedició en la reforma del Codi Penal que es tramita paral·lelament als pressupostos generals. I fonts d'Esquerra admeten que es manté la intenció de convocar la taula de diàleg els propers dies per certificar l'acord i fixar nous objectius, malgrat que el delicte de malversació no estigui acordat. "Serà en uns dies, potser alguna setmana però no gaire més", apunten.

Sobre la possibilitat que un cop els pressupostos tirin endavant, el PSOE no es presti a la reforma de la malversació, des d'Esquerra recorden que "durant el tràmit parlamentari poden passar moltes coses", i fan gala de la seva força fins i tot al Senat. "Tenim prou força al Senat per donar molts problemes al Govern si no es compleix amb els compromisos".

Pel que fa a la negociació dels pressupostos, fonts d'Esquerra la donen per molt avançada. I també Bildu ja tindria un principi d'acord, de manera que la majoria de la investidura pren cos per a l'aprovació dels comptes estatals. Esquerra admet que l'acord sobre la supervisió de l'execució pressupostària ja és sobre la taula però que encara falten concrecions. "Cal aterrar aquest acord i veure com es materialitza per assegurar que sigui efectiu", afirmen des de la direcció republicana. El conjunt de les inversions per a Catalunya també tindran un pes considerable a l'acord. "El nostre objectiu és millorar el pressupost en conjunt i que sigui el més favorable per a Catalunya que es pugui", afirma Vilalta.

Transferència de 900 milions per trens i carreteres

En aquest sentit, Esquerra Republicana ha fet un gest avui a favor de la negociació pressupostària amb la incorporació de diverses esmenes transaccionals de la formació republicana en la tramitació de la llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Entre elles, l'establiment de l'esmentat mecanisme per garantir que s'executen les inversions de l'Estat a Catalunya. Segons l'esmena transaccional signada amb el PSOE i Unidas Podemos, l'Estat transferirà a la Generalitat els fons per a realitzar obres en infraestructures claus a Catalunya en l'àmbit ferroviari i de carreteres, per un valor total de prop de 900 milions d'euros.

"L'establiment d'aquest mecanisme per garantir les inversions de l'Estat a Catalunya és una gran conquesta per corregir la desinversió històrica que pateixen els catalans i les catalanes", assegura el portaveu de Pressupostos dels republicans al Congrés, Joan Margall. "Volem més eines com a país per ajudar la gent, per a fer-li la vida més fàcil. Qualsevol espai de sobirania que conquerim és un pas endavant", explica.



Entre els convenis signats es troben l'execució de les actuacions al Maresme derivades de la cessió de la N-II, amb una aportació plurianual de l'Estat de 384 milions d'euros. També un conveni per actuacions de millora de la connectivitat de l'AP2 i l'AP7, amb una aportació plurianual que arriba fins als 250 milions d'euros. D'igual manera, es farà efectiu un conveni per a l'execució de l'Eix Pirinenc amb una partida plurianual de 260 milions d'euros. Finalment, s'ha signat també un acord per a l'execució d'intercanviadors entre la xarxa ferroviària de titularitat estatal i la de la Generalitat.

Múltiples inversions territorials

El Grup Republicà al Congrés també ha acordat altres partides, com l'aportació estatal de 40 milions d'euros a l'Autoritat de Transport Metropolità per finançar el transport de viatgers, 60 milions d'euros per al Catalunya Media City, 7 milions d'euros per a la investigació científica, o 43 milions d'euros per actuacions de transició energètica en edificis dels Mossos d'Esquadra i la renovació de la flota de vehicles.



A més, l'Estat transferirà a la Generalitat el deute de 273.000 euros pel suplement català del BOE, i s'ha tancat un acord polític per al traspàs de la gestió del Delta de l'Ebre, on s'impulsarà una comissió bipartita i una taula de treball per a l'estudi de les inversions necessàries per a la conservació del Delta. També s'han afegit 24 milions d'euros per a les Comunitats Autònomes per garantir el finançament necessari a la Generalitat per a desenvolupar el pla bucodental incorporat a la cartera del sistema nacional de salut.

A tot això, s'hi afegeixen acords que desencallen projectes molt necessaris i reivindicats al territori, com son els 7 milions d'euros per garantir la viabilitat del parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida, 1 milió d'euros per l'equipament de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona, o 2 milions per al projecte de construcció del pont al polígon Entrevies de Tarragona. A més s'incorporaran esmenes transaccionals que beneficiaran ciutats com Figueres, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, entre d'altres.