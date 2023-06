ERC nega que negociï amb Podem una llista conjunta per a les generals, com afirmen els Comuns

La direcció estatal de Podem ha traslladat als Comuns que està negociant amb ERC per presentar-se en coalició a les eleccions generals convocades per al proper 23 de juliol. Així ho comuniquen fonts oficials de Catalunya En Comú a Público. ERC, però, desmenteix rotundament l'existència de les negociacions.

Aquest anunci arriba en plenes negociacions per construir una llista unitària de les esquerres al voltant de Sumar. Aquest divendres, dia 9, finalitza el termini per registrar les coalicions. "A Catalunya, Podem i els Comuns ja funcionen com un espai unitari, presentant-se conjuntament a totes les eleccions com En Comú Podem i treballant de manera fluida", recorden els Comuns, que afegeixen: "És per això que els Comuns han rebut amb sorpresa que des de Podem se'ls hagi traslladat que, paral·lelament a la negociació amb Sumar, també estan negociant amb ERC per presentar-se amb els independentistes a les eleccions generals".

"Apujar el preu de la negociació entre Podem i Sumar"

Fonts de la direcció d'Esquerra desmenteixen rotundament que s'estigui negociant una llista conjunta entre els republicans i Podem Catalunya per a les eleccions generals. Segons aquestes fonts del màxim nivell, "no estem negociant res amb Podem". Les mateixes fonts atribueixen la informació difosa sobre aquesta qüestió a una intoxicació fruit de les converses internes d'aquest espai i apunten al possible objectiu d'"apujar el preu de la negociació entre Podem i Sumar".

La informació sobre aquesta eventual negociació a dues bandes de Podem a Catalunya arriba després que Pablo Iglesias avancés a la Cadena Ser que si el pacte entre Podem i Sumar no havia arribat encara era perquè a Madrid, Catalunya i el País Valencià, Més Madrid, els Comuns i Compromís, respectivament, estaven posant sobre la taula de la negociació que volien acudir sols, sense la formació morada, a les eleccions del 23-J.

Joan Baldoví, candidat de Compromís a les eleccions autonòmiques valencianes, va desmentir aquesta afirmació i va rebutjar que la seva formació estigués posant vetos. El cap de setmana passat també va comentar-se que alguns partits estaven vetant la presència de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a les llistes a les generals.

Tot i això, fonts de la negociació asseguren que el nom de Montero no havia estat sobre la taula, almenys de moment, i que en tot cas ningú estava vetant cap candidat en les converses, més enllà de les crítiques cap al suposat "perfil cremat" de la ministra, que s'atribueixen a "soroll extern". La direcció de Podem tampoc no ha traslladat l'existència d'aquest rebuig a Montero, encara que dilluns els seus portaveus Pablo Fernández i Isa Serra van enviar un missatge preventiu sobre que els vetos són contraproduents per a la unitat.

En els darrers dies, les negociacions havien augmentat la seva intensitat amb reunions maratonianes (al voltant de 16 hores en alguns casos) amb l'objectiu de tancar un acord abans de demà, dimecres. Tot i que el termini legal per al registre de coalicions expira el dia 9, l'objectiu de Sumar i de la resta de partits és tancar l'acord amb el temps suficient perquè pugui ser sotmès a la consulta de les militàncies de les organitzacions. A Podem, per exemple, aquesta consulta està compromesa per estatuts i és ineludible.

La informació traslladada pels Comuns i els retrets creuats sobre acusacions de vetos i desmentits d'aquest dilluns i dimarts podrien fer descarrilar una negociació que, en termes generals, havia mantingut la discreció fins a aquesta setmana. La unitat de l'esquerra transformadora per al 23-J està a l'aire.