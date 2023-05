Sánchez anuncia la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions estatals anticipades pel 23 de juliol

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la dissolució de les Corts Generals i la convocatòria d'eleccions generals per al proper 23 de juliol. El líder de l'Executiu ha comparegut des del Palau de la Moncloa en una declaració institucional sense preguntes després dels mals resultats electorals d'aquest diumenge.

"Seré breu i intentaré ser molt clar. Acabo de mantenir un despatx amb Sa Majestat el Rei en què he comunicat al Cap de l'Estat la convocatòria d'un Consell de Ministres Extraordinari aquesta mateixa tarda per dissoldre les Corts i procedir a la convocatòria de les eleccions generals", ha destacat Sánchez.

La convocatòria formal de les eleccions apareixerà publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual cosa d'acord amb els terminis legals les eleccions generals, que estaven previstes per al desembre, seran el 23 de juliol.

"He pres aquesta decisió a la vista dels resultats de les eleccions celebrades ahir. La primera conseqüència que tindran aquests resultats serà que magnífics presidents, alcaldes i alcaldesses socialistes es veuran desplaçats amb una magnífica gestió impecable. Tot i que molts i elles han vist incrementat el seu suport", ha continuat el president.

La segona conseqüència, ha destacat Sánchez, "serà que nombroses institucions passaran a ser administrades per noves majories conformades per PP i Vox". Per al president, "tot i que les votacions tenien un abast municipal i autonòmic, el sentit del vot trasllada un missatge que va més enllà".

"Per això, assumeixo en primera persona els resultats. Crec necessari donar una resposta i sotmetre el nostre mandat democràtic a la voluntat popular", ha afegit el president. Sánchez ha recordat que l'Estat "està a punt" de superar una etapa de crisi derivada de l'emergència de la Covid-19 i de la guerra a Ucraïna.

"Encarem un camí de creixement econòmic, de creació d'ocupació i cohesió social. Hem tirat endavant les grans reformes del pacte d'investidura i l'acord de Govern", ha afegit. Sánchez també ha incidit en la "responsabilitat molt important en aquest context geopolític" que suposa la presidència de torn de la UE, que comença l'1 de juliol.



"Totes aquestes raons aconsellen una clarificació sobre la voluntat de la ciutadania, sobre les polítiques i sobre les forces que han de liderar aquesta fase. Només hi ha un mètode infal·lible per resoldre aquests dubtes, aquest mètode és la democràcia. El millor és que els espanyols prenguin la paraula, es pronunciïn sense demora per definir el rumb polític del país", ha conclòs Sánchez.