ERC presenta una bateria d'iniciatives per acabar amb la inviolabilitat i "privilegis" de la monarquia

ERC ha registrat al Congrés i al Senat diverses iniciatives amb l'objectiu d'acabar amb la inviolabilitat del rei i "l'opacitat de la Casa Reial" així com dels alts tribunals de l’Estat espanyol. En concret, la formació independentista ha presentat una proposició no de llei al Congrés per eliminar la inviolabilitat i altres figures "d’especial protecció judicial" a membres de la Casa Reial i una proposició de llei orgànica al Senat per abolir els privilegis de la monarquia en l’àmbit de la justícia i la fiscalització de la seva activitat econòmica.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que es tracta de mesures "de mínims" que "ja s’haurien de complir en un estat democràtic". "Desgraciadament, estem convençuts que tornaran a posar en evidència el règim del 78, que empara la impunitat i utilitza tots les instruments que té a l’abast per atacar l’independentisme".

Una de les iniciatives demana l'abolició dels privilegis de la monarquia en l'àmbit de la justícia i de la fiscalització de la seva activitat econòmica

Amb relació a la proposició no de llei per acabar amb la inviolabilitat dels membres de la família reial, els republicans consideren que la figura que "blinda" el cap de l’Estat suposa un "greuge comparatiu" amb la resta dels ciutadans i que, a més, contravé el principi constitucional d’igualtat que recull la Constitució. En aquest sentit, els republicans volen que el Congrés insti el Govern espanyol a impulsar les modificacions necessàries per tal que "totes les persones siguin efectivament iguals davant de la llei". També reclamen derogar l’article 55 bis de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial introduïda per la Llei Orgànica 4/2014 que estenia l’aforament al rei emèrit i a altres membres de la família reial.



Pel que fa a la proposició de llei orgànica per abolir els privilegis de la monarquia, la iniciativa té com a objectiu la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, la del Tribunal de Comptes i la d’Enjudiciament Criminal. La formació vol que s’exclogui la condició d’aforats del rei o reina que hagi abdicat i al seu cònjuge així com la fiscalització per part del Tribunal de Comptes de l’activitat econòmica de la família reial "en els mateixos termes amb els que es fa amb la resta de comptes de l’Estat". D’altra banda, busca sotmetre al control jurisdiccional per part dels jutges i tribunals dels actes realitzats pel monarca que hagi abdicat i del seu cònjuge, "suprimint el seu aforament".