ERC surt del govern de Terrassa i deixa Jordi Ballart en minoria

L'assemblea d'ERC a Terrassa (Vallès Occidental) ha validat la sortida del govern municipal, deixant l'Executiu de Jordi Ballart en minoria. La marxa dels dos regidors obtinguts l'any 2023 deixa l'Executiu terrassenc amb els 11 de Tot per Terrassa (TxT), la formació municipalista creada per l'alcalde, i els dos de Junts, a un de la majoria absoluta. Terrassa és la quarta ciutat més poblada de Catalunya.

La regidora republicana Ona Martínez, i fins ara tercera tinent d'alcaldia, ha assegurat en roda de premsa que la decisió es deriva de discrepàncies amb el model de ciutat, i que s'han manifestat en les darreres setmanes en plantejaments sobre com ha de ser l'àrea de vianants del centre. En concret, el Govern de Ballart ha decidit reobrir al trànsit dos eixos de l'illa de vianants, una decisió que ERC rebutjava frontalment i que finalment ha provocat la seva marxa de l'Executiu.



Martínez ha lamentat no poder mantenir l'acord de 2023 amb Tot per Terrassa i Junts, però ha assegurat que faran oposició des del ple i des del carrer amb la voluntat de trobar acords, entre d'altres per als pressupostos de l'any vinent.

Segon mandat

Ballart va revalidar l'alcaldia de la cocapital vallesana les passades eleccions municipals de la mà de les dues formacions sobiranistes, Junts i ERC. Una alcaldia que va aconseguir fa cinc anys contra tot pronòstic, trencant amb 40 anys d'hegemonia socialista. Ballart va dimitir el 2017 després de cinc anys com a alcalde i, abans, set més com a regidor del PSC, amb qui va trencar peres després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, arran de l'1-O.

Després de deixar el PSC, va muntar el seu propi partit, Tot per Terrassa, amb el que ja ha guanyat dues eleccions consecutives i que defineix com "un projecte sòlid, 100% local, 100% terrassenc, 100% municipalista". L'anterior mandat (2019-2023) només va governar amb ERC, però aquesta vegada va haver d'incorporar els dos regidors de Junts per arribar a la majoria absoluta i poder seguir al càrrec quatre més. Ara, però, ERC ha sortit del Govern.