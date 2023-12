Un ERO a l'Editorial Vicens Vives afectarà 82 treballadors, un 25% de la plantilla

Situació delicada al sector editorial català: la direcció de l'Editorial Vicens Vives ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per causes econòmiques. La notícia arriba després que una vintena d'editorials catalanes hagin demandat Àgora per la crisi de distribució de llibres, que també estaria ultimant un ERO a la seva plantilla.

El moviment empresarial fectaria 82 treballadors, el 25% de la plantilla actual dels nou centres que l'Editorial Vicens Vives té a tot Espanya. El que tindria més impacte és el de Barcelona, amb 52 persones que podrien perdre la feina, segons ha detallat el comitè d'empresa.

La direcció de l'editorial atribueixen la decisió al "context incert" derivat del calendari d'implantació de la LOMLOE -la llei Celaá d'educació- i l'aprovació tardana dels currículums. Segons un comunicat publicat aquest divendres, situació se suma a un "descens de la demanda, una elevada competència i el retrocés del sector".

En concret, el calendari per implantar la nova llei i l'aprovació amb retard dels currículums adaptats ha generat "inestabilitat en el mercat" i una "caiguda contínua de les vendes" respecte a les anteriors reformes educatives, apunten. "Això ha derivat en una situació econòmica complicada per a la nostra companyia en els últims anys", esgrimeixen des de la direcció.

La direcció de Vicenç Vives defensa que la situació els aboca a "optimitzar" l'estructura de personal, adaptant-la al nou context econòmic i del mateix mercat. Sostenen que l'objectiu de tot plegat és "salvaguardar el projecte empresarial i preservar el màxim nombre possible de llocs de treball". La mesura també s'adopta per possibilitar la viabilitat de la companyia i afrontar els reptes de futur per a continuar sent "una de les empreses de referència del sector".

CCOO diu que s'ha complert el creixement previst

El sindicat CCOO apunta que els objectius comercials d'aquest any "s'han complert amb escreix, amb previsions de creixement respecte a l'any passat del 30%". En aquest sentit, els representants dels treballadors qualifiquen l'ERO "d'injustificat i desproporcionat". Creuen que ni s'acredita la causa adduïda, "ni es justifica la procedència dels acomiadaments, ni es garanteix la viabilitat de la companyia".

CCOO també critica que la documentació entregada inicialment per part de l'empresa ha estat "escassa", el que creuen que constata "l'absència de voluntat de la direcció de facilitar un diàleg de bona fe". Esperen una proposta "constructiva" en la pròxima reunió negociadora, que es farà el pròxim dilluns.

Situació delicada a Grup Enciclopèdia

La notícia ha arribat poques jornades després de conèixer que el Grup Enciclopèdia havia rebut una demanda de 23 segells arran de problemes en la distribució de llibres i també d'impagaments de la seva filial logística Àgora. Reclamen 2,8 milions pels impagaments de les factures del darrer quadrimestre de 2022, l'import dels llibres no retornats i l'import de les comandes pendents de servir el desembre de 2022.

Segons va avançar el diari Ara, el Grup Enciclopèdia estaria ultimant aplicar un ERO a la plantilla. El Grup Bon Preu ha comprat l'edifici on hi ha la seu d'Enciclopèdia a Barcelona, on continuaran operant com a llogaters. El tracte s'hauria tractat per prop de 8 milions d'euros, segons Expansión.