"Espanya s'acosta més a Polònia i Hongria, han creat la mateixa cortina de fum amb Pegasus"

Diana Riba i Giner és eurodiputada del grup dels Verds i és també una de les víctimes del programari espia Pegasus, comercialitzat per l'empresa israeliana NOS. La política d'ERC adverteix de que la inacció del Govern de Pedro Sánchez acaba amb la confiança dels republicans. "Ara mateix, la relació amb ERC està en mans dels socialistes", assenyala. La vicepresidenta de la comissió de Recerca de l'Eurocambra, assegura que Carles Puigdemont, també membre d'aquest equip que té per objectiu arribar al fons de l'escàndol Pegasus, podria visitar l'Estat espanyol com a membre d'aquesta missió europarlamentària.

Vostè és una de les eurodiputades víctimes de Pegasus. Expliqui'ns com va ser la seva experiència, com se'n va adonar.



No és gens una bona experiència saber que has estat espiada. Però és cert que ja feia molts anys que en teníem la sospita. El 28 d'octubre del 2019 estava fent una trucada parlant amb un assistent del Parlament Europeu. Quan pengem, ell va rebre una trucada i era tota la nostra conversa gravada. En aquell moment vam saber que alguna cosa estava passant. Ara hem descobert que ha estat amb aquest programa, Pegasus, que no només t'escolta sinó que és un espionatge indiscriminat i massiu que arriba a tots els racons de la teva intimitat.

El 'Catalangate' és un dels casos més grans de macroespionatge d'Europa. Qui hi ha darrere, quines intuïcions tenen al respecte?



Més que intuïció és gairebé una certesa. El 99% és que l'Estat espanyol és qui ha estat. No m'imagino cap altre Estat que tingui interès pel que passa en aquests 65 mòbils, que tenen un denominador comú: que som independentistes. No hi ha cap altre Govern a Europa que tingui aquest interès per nosaltres.

Com definiria Pegasus? Què suposa per a la democràcia i per als drets fonamentals?



"Pegasus és una arma de guerra. És un tipus d'espionatge indiscriminat. Poden tenir accés a tot"

Pegasus és una arma de guerra. És un tipus d'espionatge indiscriminat. Poden tenir accés a tot, però també utilitzar la teva càmera i micro per suplantar-te i enviar missatges a qui vulguin. És una intromissió molt gran. De moment és el que sabem, però no ho sabem tot sobre Pegasus. És un perill per a la democràcia i per a aquest territori de drets i llibertats que és la UE.

Vostè és la vicepresidenta de la comissió de Recerca sobre Pegasus aquí, al Parlament Europeu. Quin és el vostre objectiu? Tem que governs com Polònia o Hongria els posin traves per investigar?



És important subratllar l'èxit que suposa tenir aquesta comissió. Se'n fan molt poques. En els darrers 20 anys només n'hi ha hagut 5 de comissions de Recerca al Parlament Europeu. És un èxit que tinguem una majoria a l'Eurocambra. Espero que aclareixi moltes coses sobre aquest espionatge. El doble objectiu és saber més dels casos que coneixem, que potser només són la punta de l'iceberg. A la UE ja tenim Hongria, Polònia, l'Estat espanyol i algun cas a Grècia. Hi haurà missions, però encara estem debatent quantes i on. També a Israel, seu de l'empresa on es ven Pegasus. Perquè és clau saber com funcionen aquests contractes, la venda als Governs, com opera Israel, quina informació es té i qui la té. L'altre objectiu és de cara al futur: establir mesures com posar Pegasus en una llista negra perquè no pugui operar a la UE o establir un marc legal perquè no torni a passar. Tenim un any per aconseguir tota aquesta feina. Espero que per la credibilitat d'aquestes comissions, els Estats membres ho facin fàcil.

Hi ha aquestes missions per establir, però és més que probable que algunes visites es facin a Espanya. Podrà en aquest escenari Carles Puigdemont, també membre d'aquesta comissió, visitar l'Estat espanyol?



Podria. Les missions oficials del Parlament Europeu a un Estat membre normalment la conformen eurodiputats que no siguin d'aquest Estat membre i els poden acompanyar eurodiputats de l'Estat membre. És a dir, els titulars no poden ser de l'Estat membre, però sí que els acompanyants. Per tant, Carles Puigdemont podria entrar com a eurodiputat a qualsevol d'aquestes missions.

La Comissió Europea evita prendre mesures al·legant que no té competències perquè és una qüestió de seguretat nacional. Tot i que ja al febrer, el supervisor de protecció de dades europeu va advocar per prohibir programes com Pegasus. Què es pot fer a nivell europeu per frenar aquestes ciberamenaces en el futur?



"Hem de crear un marc legal per prohibir aquest espionatge amb aquests programes"

En primer lloc, la voluntat política de les tres institucions europees. El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha estat molt clar assenyalant que hem de crear un marc legal per prohibir aquest espionatge amb aquests programes. Des del Parlament Europeu farem tot el possible per empènyer cap a la creació d'aquest marc legal. També es parla de demanar una moratòria als estats membres perquè es comprometin a no utilitzar aquests programes. La tecnologia va molt més ràpidament que les nostres accions polítiques. Pegasus va començar enviant un SMS per entrar a un mòbil i ara ja és molt més sigil·lós.

Com valora que el PSOE hagi donat suport per a aquesta comissió d'investigació al Parlament Europeu però l'hagi rebutjat al Congrés dels Diputats?



Incomprensible. I encara menys quan hi ha un cas d'espionatge tan gran dins de l'Estat espanyol. Si volem aclarir què està passant, necessitem saber qui ha espiat i per què. No té cap sentit que PSOE, PP o Vox hagin aturat aquesta comissió al Congrés. Ens allunya de l'objectiu final comú: saber i aclarir què ha passat per teixir un sistema més democràtic i menys invasiu.

¿Ha trencat Pegasus la confiança entre ERC i el Govern de Sánchez? Podria suposar això la fi de la legislatura?



"En aquests moments, la relació del Govern espanyol amb ERC és a les mans dels socialistes"

Confiança plena mai no n'hi ha hagut perquè portem molts anys amb una repressió molt gran a Catalunya. Jo fins fa uns mesos visitava el meu marit a la presó cada mes [l'exconseller Raül Romeva]. El Tribunal de Comptes demana al meu marit, i en conseqüència a la meva família, dos milions d'euros. I ara sóc un cas de Pegasus. El que sí que hi havia era una entesa sobre que hi ha un conflicte polític i que calia negociar. Les negociacions són importants. Però és cert que la confiança s'acaba amb aquestes setmanes marcades per Pegasus i per la reacció gairebé mínima de l'Estat espanyol. En aquests moments, la relació amb ERC és a les mans dels socialistes. Són els únics responsables polítics per fer que hi hagi transparència política en el cas Pegasus i per prendre mesures. ERC seguirà el camí de la negociació allà on hi hagi voluntat de negociar, aclarir i acabar amb la repressió a Catalunya.

Pedro Sánchez i Margarita Robles van anunciar pocs dies després del 'Catalangate' que els seus telèfons també havien estat infectats. 'Públic' va avançar que la ministra de Defensa coneixia aquesta informació des de feia temps. Com interpreteu que l'anunci s'hagi fet públic ara?



És clar que no saps que has estat espiat d'un dia per l'altre. El que intenten és fer una cortina de fum. Mira què van fer a El Salvador: coincideixen els tempos i què han dit. L'Estat espanyol ha fet exactament el mateix que a El Salvador: primer negar-ho, després dir que són secrets oficials i, finalment, informar que ells també tenen Pegasus. No és un bon camí per resoldre un problema tan gran com aquest. És una cortina de fum encara que sempre estarem al costat de qualsevol persona que hagi estat espiada i per saber qui està darrere i amb quina finalitat. Érem 65 fa tres dies, ara en som 67. L'únic que canvia és el número.

Aquesta macrocausa d'espionatge pot afectar la imatge d'Espanya dins de la UE?



"La imatge d'Espanya serà més o menys bona depenent de la seva reacció"

La imatge d'Espanya serà més o menys bona depenent de la seva reacció. En aquests moments està afectant moltíssim. És incomprensible que un Estat de la UE que es diu democràtic no obri una comissió d'investigació al seu Parlament, és a dir al Congrés, per investigar els casos. És incomprensible que no faci cap acció per aclarir els fets. A través del meu mòbil s'ha espiat al Parlament Europeu. Els meus companys eurodiputats són víctimes d'aquest espionatge. Al final s'acosta més a Polònia i Hongria, que ha fet la mateixa cortina de fum, que a Estats democràtics que el que hi posen és tot el seu poder i recursos per aclarir casos d'espionatge com aquests.

Les agències d'intel·ligència estan molt blindades i serà difícil arribar fins al fons. És optimista sobre que es faci llum a l'afer?



Optimista ho sóc perquè en cas contrari aquests quatre anys no m'hauria pogut aixecar cada dia. Però serà molt difícil. Pressionarem amb totes les opcions que tinguem: des de la via política a la judicial o la de la pressió ciutadana. Nosaltres ara començarem un procés judicial molt complex que ja veurem com transcorre i on s'acaba. Serà complicat i arribarà a diferents països. Serà complex però no impossible. Pels noms que hi ha a la llista és impossible pensar que això s'hagi fet de manera legal com alguns ens volen fer creure.