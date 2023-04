Dos espectacles de circ inauguraran la 47a edició del festival Grec aquest estiu

La 47a edició del festival Grec 2023 de Barcelona tindrà una doble inauguració, amb el circ com a principal protagonista. Per una banda, el proper 29 de juny, el Teatre Grec acollirà el tradicional espectacle inaugural, que enguany serà un muntatge conjunt de la companyia australiana de circ Gravity & Other Myths i les 36 cantaires del Cor de Noies de l'Orfeó Català, sota el nom The Pulse.

Per altra banda, tres dies després, el diumenge 2 de juliol, hi haurà un espectacle gratuït al passeig de Gràcia amb el funambulista Nathan Paulin per celebrar els 200 anys d'aquesta emblemàtica via barcelonina.



El Grec 2023, que tindrà lloc del 29 de juny al 30 de juliol, oferirà un total de 88 espectacles de totes les disciplines, amb un lloc destacat per a les expressions artístiques col·lectives, com ara el circ o les agrupacions corals. Un 55% dels espectacles tenen presència femenina amb rol d'autoria i direcció. Combinant les coproduccions amb el teixit local i les propostes internacionals, els convidats més especials seran Ivo van Hove, Sasha Waltz, Dimitris Papaioannou i Robert Wilson.

Una norantena de propostes

El certamen coprodueix enguany fins a 35 dels espectacles dels 88 programats, la majoria amb companyies i artistes locals. El pressupost d'enguany torna a les xifres habituals i es queda en 3,3 milions. "Hem construït el festival per estar junts, per enamorar-nos i meravellar-nos; un Grec alegre, visual i impactant", ha dit el seu director, Cesc Casadesús, des de l'escenari del Teatre Grec en una roda de premsa celebrada aquest dijous.

Precisament, Casadesús s'ha referit al moment actual i a la sensació d'alliberament que diu haver sentit enguany després de tres edicions "remant endavant" contra la pandèmia. "Aquest any m'he tret aquesta motxilla i per això estic tan content i il·lusionat; volia fer un festival per gaudir i crec que ho he aconseguit", ha vaticinat.

Entre la norantena de propostes, el mateix festival recomana apuntar una sèrie de noms en la llista "d'imperdibles" d'aquesta edició. En l'apartat d'internacionals destaca la visita d'Ivo van Hove, director de l'Internationaal Theater Amsterdam, amb Who killed my father, adaptació d'un text d'Édouard Louis; i l'estrena mundial que Sasha Waltz farà amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu al Teatre Grec a partir de la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven, entre d'altres.

També passaran pel Grec els nous espectacles d'Aina Alegre, Eu Manzanares, Carlota Subirós, Sergi Belbel i de les companyies com Agrupación Señor Serrano, La Veronal o La Conquesta del pol Sud, entre altres.

Nous espais del festival

El Grec també incorpora nous escenaris, en espais singulars de la ciutat. És el cas del Dipòsit del Rei Martí, l'Hospital de Sant Pau, que acollirà Rèquiem de la llum, de Marina Mascarell i l'Orfeó Catal, La Model, on la Cia Roberto G. Alonso interpretarà Jo, travesti o el bar de la Muriel, on Sixto Paz presentarà un text de Monica Dolan.

El Grec també ha programat quatre espectacles al Paral·lel 62, entre els quals destaquen el concert de Luísa Sobral amb Rita Payés i Lucia Fumero. I encara en l'apartat musical, per primer cop participaran alhora les orquestres OBC i la del Liceu. Al Palau de la Música s'hi programaran dos concerts amb cor: Wagnerisme amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu & Josep Pons, i Cor i cobla de la Coral Cantiga i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

A més, al Teatre Grec s'hi faran concerts d'artistes inèdits al festival: Joan Dausà, la Ludwig Band, Rufus Wainwright, o també les que mantenen ja una relació estable amb el Grec com Mayte Martín Quartet i Sílvia Pérez Cruz amb l'argentina Liliana Herrero i la brasilera Maria Gadú.