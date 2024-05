Estabilitzat l'incendi forestal al barranc del coll de l'Alba de Tortosa

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a les 17.38 hores l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dimarts en un barranc de la zona del coll de l'Alba, al terme municipal de Tortosa (Baix Ebre). Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que hauria començat per la crema de restes vegetals en una finca propera que s'està desermant. Es tracta del primer gran incendi de la temporada.

Declarat cap a un quart d'onze del matí, el foc afecta massa forestal i una zona envoltada per camps de conreus erms, al barranc del Racó de l'Ermita a la serra de Cardó-Boix. L'incendi ostenta aproximadament un perímetre de 5,5 quilòmetres i els efectius treballen sobre una superfície de 90 hectàrees, si bé els Agents Rurals estimen que les flames n'han afectat unes 75. Gran part pertanyen a l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Cardó-Boix.

L'operatiu és de 56 dotacions terrestres i quatre aèries. S'han evacuat sis persones de dues masies i els bombers han demanat als responsables de la central eòlica del coll de l'Alba l'aturada dels aerogeneradors i l'evacuació dels treballadors que hi havia a la zona. L'incendi ha estat visible des de diferents punts de les Terres de l'Ebre, amb una gran columna de fum.

Segons han apuntat els bombers, les tasques d'extinció han estat "complexes" perquè l'incendi ha propagat molt ràpidament un cop ha creuat el barranc on s'ha originat, una àrea d'antics conreus als quals s'accedeix per una zona propera al polígon Catalunya Sud de Tortosa. Els accessos han presentat dificultats als vehicles pesants i l'extinció s'ha hagut de plantejar des de la zona superior de l'incendi, "cosa que no era l'estratègia òptima".



Inicialment, els Bombers han desplaçat una desena de dotacions terrestres, però ràpidament han activat els mitjans aeris per sufocar les flames, així com augmentar les dotacions terrestres. Els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya també han desplaçat diverses dotacions.

La crema de branques d'olivera, possible causa

Els Agents Rurals, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes del foc, han trobat a la zona d'inici "evidències d'una possible activitat humana". Concretament, ha apuntat el cap d'àrea regional del cos a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Garcia, treballen amb la hipòtesi que l'incendi s'hauria originat per la crema de branques d'olivera d'una finca erma que s'estava posant en activitat.

"El dia permetia fer-les però les mesures de precaució obligatòries no les han complert. Això, segurament, ha estat la causa", ha apuntat Garcia, tot recordant la necessitat i obligació d'aplicar-les estrictament per evitar aquest tipus d'episodis i incórrer en possibles responsabilitats administratives i judicials. Els Agents Rurals admeten que el titular de l'activitat hauria comunicat i tindria permís per fer aquesta crema, i que la investigació es pot acabar centrant en el possible incompliment de les condicions.