Evolució crítica de la pandèmia: la velocitat de propagació, el risc de rebrot i els ingressos als hospitals, disparats

Els pronòstics d'epidemiòlegs i experts en estadística s'estan complint i l'evolució de la pandèmia a Catalunya és pèssima, amb unes dades cada vegada més crítiques. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, s'han disparat la velocitat de propagació de l'epidèmia, el risc de rebrot i els ingressos als hospitals, assolint xifres que feia setmanes que no teníem. En concret, la velocitat de propagació o taxa Rt ha passat d'1,11 a 1,27, un nivell que no tenia des de feia 15 dies. Ara mateix només sis comarques (el Priorat, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Berguedà) estan per sota de l'1, el llindar que indica que el nombre de contagis pot començar a descendir.



El risc de rebrot augmenta 78 punts en només 24 hores i arriba als 500, una fita que no es donava des del 10 de novembre. Únicament els dos Pallars estan per sota dels 100 punts, el nivell que indica que el risc de rebrot és elevat, mentre que el gruix de Catalunya es troba en un nivell "molt elevat".



L'altra dada destacada és el creixement de la pressió assistencial, amb una acceleració dels ingressats als hospitals amb la Covid. Ara mateix hi ha 2.084 pacients Covid als centres sanitaris. Són 144 més que el dia anterior i la dada més elevada des del 22 de novembre. El dia Nadal, per exemple, hi havia 1.520 pacients Covid als hospitals catalans, de manera que en només deu dies la xifra s'ha disparat un 37%. Les UCI també presenten una evolució negativa, amb 392 ingressats, vuit més que ahir. En aquest cas, des del 6 de desembre no s'assolia aquesta cota. En els darrers 10 dies, la xifra ha crescut un 16% i progressivament s'allunya dels 300 pacients crítics que vol assolir el Departament de Salut.

Paral·lelament, incidència de casos a 14 dies per 100.000 habitants puja de 394,87 a 409,14, i en les darreres 24 hores s'han declarat 1.314 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA). La dada és més baixa que la de fa uns dies, però s'atribueix al retard en el trasllat de les dades que es produeix els festius i els caps de setmana. El realment preocupant és que el 9,51% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, quan l'OMS adverteix que l'epidèmia està fora de control quan se supera el 5% de positivitat. Finalment, s'ha informat de 32 noves morts i el total és de 17.223. En contrast, el total de vacunats és de 8.293, molt per sota dels 60.000 previstos en la primera setmana de vacunació.