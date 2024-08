Un excomandament de la Policia Nacional assassina la seva dona a Castellbisbal i una exparella a Rubí i després se suïcida

Un home ha assassinat a trets a la seva parella a Castellbisbal (Vallès Occidental) i una exparella a Rubí (Vallès Occidental) i després s'ha suïcidat. L'autor dels dos feminicidis era un agent policial jubilat, Juan Fortuny de Pedro, excap regional d'Operacions de la Policia Nacional a Catalunya. Els fets han tingut lloc aquest dimarts cap a dos quarts de 12. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen com un doble crim masclista.

Després de cometre el primer crim en un pis del carrer de la Música de Rubí, l'home s'ha dirigit cap al seu domicili, a Castellbisbal, on ha matat a la seva actual parella i després s'ha suïcidat. L'assassí feia almenys mig any que s'havia jubilat.

Agents del cos s'han desplaçat a ambdues localitats, i la investigació està en marxa. A Rubí, els agents han creat un cordó policial al voltant del pis on s'hauria localitzat una dona morta, on ha arribat la comitiva judicial. De moment totes les hipòtesis sobre aquest cas estan obertes, segons informen fonts policials a EFE.

Cap de les dues dones apareix al sistema com a víctima prèvia de violència sobre la dona.

Tres dies de dol a Rubí

Rubí ha condemnat la mort violenta d'una veïna del municipi i ha decretat tres dies de dol. L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, s'ha mostrat "consternada": "Actes terribles i intolerables per reflexionar com a societat. Ja n'hi ha prou", ha dit Martínez, que ha anunciat que s'activa el protocol contra els feminicidis.

Rubí farà un minut de silenci aquest dimecres al migdia a la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, i dilluns vinent convocarà a la ciutadania juntament amb altres autoritats a cinc minuts de silenci més per condemnar el crim.

"L'Ajuntament condemna i lamenta l'assassinat presumptament masclista d'una rubinenca ocorregut aquest matí. El consistori vol fer arribar el seu condol, solidaritat i suport a la família i entorn de la víctima", ha assegurat l'Ajuntament a les xarxes socials.



Festa major de Castellbisbal suspesa

Per la seva banda, l'Ajuntament de Castellbisbal ha suspès tots els actes de festa major i ha decretat tres dies de dol. "Com a mostra de rebuig i en solidaritat a la família i les amistats de les víctimes, el consistori ha suspès tots els actes de festa major i ha decretat tres dies de dol oficial en els quals s'han suspès els actes institucionals", ha informat en un comunicat. A més, el consistori ha convocat cinc minuts de silenci a les 19:00 hores del dimecres a la plaça de l'Església com a "mostra de repulsa a la violència masclista".

L'Ajuntament de Castellbisbal reitera el seu compromís en l'erradicació de les violències masclistes i fa una crida a combatre aquesta "greu vulneració de drets des de l'acció quotidiana i la responsabilitat" de cadascú. En el comunicat, el consistori expressa també "el seu més sentit condol a la família i les amistats de les víctimes".