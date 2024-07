Un exprofessor del Pare Manyanet de les Corts suma una dotzena de denúncies per abusos sexuals

Un exprofessor del col·legi Pare Manyanet de les Corts ja suma una dotzena de denúncies per abusos sexuals, segons ha avançat TV3. Les víctimes van ser alumnes de l'escola entre finals dels 80 i els 90. De fet, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona va iniciar la investigació contra el professor –laic i ja jubilat- arran de la denúncia d'una alumna als anys 90. La víctima tenia uns 10 o 11 anys quan va patir els abusos.

Segons el seu relat, l'home li agafava la mà i la posava a les seves parts íntimes quan anava a preguntar-li dubtes. "Era molt afectuós. Quan et cridava, t'agafava la mà i se l'acostava als seus genitals i movia la mà. No només amb mi, ho feia amb altres nenes. Tothom ho sabia", ha recordat l'Eva en declaracions a TV3.

La víctima assegura que tant era així que la resta de companys anaven a preguntar a aquest professor els dubtes portant alguna cosa a les mans, perquè el professor no els les agafés. L'acció del docent es va convertir en una pràctica habitual, segons ha fet constar a la denúncia.

La víctima no va dir res a ningú fins que va complir 30 anys i ha explicat que va necessitar anys de teràpia per poder-ne parlar.

Les afectades –nenes d'entre 9 i 11 anys en aquella època- constaten que durant 10 cursos el professor va poder fer tocaments, uns abusos que sovint cometia amb l'aula plena i que pretenia disfressar de jocs innocents. "Sense llegir el nom del mestre, vaig saber que parlaven del Lleixà", ha confirmat Anna Roqué, que va fer el pas de denunciar després d'assabentar-se del cas de l'Eva.

"Quan havíem d'entregar-li la làmina de dibuix, l'hi portàvem a la taula i abans et deia que seguessis a la seva falda. Et posava la mà per dins de la samarreta i t'anava tocant", ha rememorat Roqué. Les víctimes lamenten les dificultats per denunciar i identificar el que passava com a abusos, mentre que l'escola Pare Manyanet ha anunciat que s'ha posat a disposició de les afectades.