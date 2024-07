Nou capellans dels escolapis, denunciats per abusos sexuals

Surten a la llum nous casos d'abusos sexuals a menors a l'Església, aquesta vegada de l'entorn de l'Escola Pia a Catalunya. Fa uns mesos, la institució religiosa ja va admetre que va amagar el cas d'un antic escolapi que va abusar sexualment "d'un important nombre de menors" al Senegal durant 25 anys. Ara, el centre ha rebut denúncies internes d'una quinzena d'antics alumnes que van ser abusats per nou capllans, segons ha avançat TV3.

Els abusos, que la institució religiosa va encobrir, van tenir lloc a Catalunya i al Senegal. Cinc dels sacerdots acusats ja són morts. Dels que són vius, n'hi ha dos que tenen un procés judicial en marxa. Són el pare Josep Blay, que va abusar de tres nenes de 8 anys que feien catequesi a la parròquia d'Alella entre els anys 2008 i 2009; i el pare Manel Sales, que va abusar de desenes de nens al Senegal, entre el 1980 i el 2005, quan hi feia de missioner. Sales va ser expulsat del sacerdoci i dels escolapis fa només 5 anys.

A banda dels dos casos judicialitzats, n'hi ha dos més que s'estan investigant internament. "Hem creat una comissió de verificació per comprovar que les denúncies siguin certes; si és així presentarem una denúncia a la justícia juntament amb les persones denunciants", explica Jordi Vilà Font, provincial de l'Escola Pia de Catalunya, en declaracions al mateix mitjà. Els escolapis fan una crida ara als exalumnes que tinguin informació sobre els suposats abusos que se posin en contacte amb la institució.



La institució va encobrir els abusos

Sobre els abusos de Manel Sales, la institució va conèixer els fets el 2005, després de la denúncia d'un grup de catalans vinculats al Senegal. Aquell mateix any, l'escolapi va ser traslladat a Catalunya, on se'l va apartar de les activitats amb menors i se'l va posar sota tractament psiquiàtric.

El centre no va atendre les víctimes dels abusos ni denunciar el cas per la via penal o eclesiàstica. El missioner va continuar tenint un paper actiu a l'ordre com a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l'Arquebisbat de Barcelona. Sales no va ser expulsat de l'ordre fins al 2019.

18 anys després de tenir coneixement dels abusos sexuals a menors per part de l'escolapi al Senegal, l'Escola Pia de Catalunya va demanar disculpes a les víctimes i va traslladar el cas a la Fiscalia. "Amb l'argument de protegir la institució no es van atendre les persones que van intentar denunciar els fets, no es va fer seguiment dels fets per acompanyar les víctimes, no es va demanar perdó", va dir en un comunicat la institució religiosa.