L'Escola Pia reconeix que va encobrir 25 anys d'abusos a menors d'un escolapi al Senegal

Nou cas de pederàstia a l'Església. L'Escola Pia ha admès a través d'un comunicat que va amagar el cas d'un antic escolapi que va abusar sexualment "d'un important nombre de menors" al Senegal durant 25 anys. Es diu Manel Sales Castellà i va cometre els abusos entre el 1980 i el 2005. "Enganyava els infants i s'aprofitava de la seva condició de missioner i de l'ascendència i autoritat que tenia", remarca l'entitat religiosa.

L'Escola Pia va conèixer els fets el 2005, després de la denúncia d'un grup de catalans vinculats al Senegal. Aquell mateix any, l'escolapi va ser traslladat a Catalunya, on se'l va apartar de les activitats amb menors i se'l va posar sota tractament psiquiàtric.

El centre no va atendre les víctimes dels abusos ni denunciar el cas per la via penal o eclesiàstica. El missioner va continuar tenint un paper actiu a l'ordre com a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l'Arquebisbat de Barcelona. Sales no va ser expulsat de l'ordre fins al 2019.

Ara, 18 anys després de tenir coneixement dels abusos sexuals a menors per part de l'escolapi al Senegal, l'Escola Pia de Catalunya demana disculpes a les víctimes i ha traslladat el cas a la Fiscalia. "Amb l'argument de protegir la institució no es van atendre les persones que van intentar denunciar els fets, no es va fer seguiment dels fets per acompanyar les víctimes, no es va demanar perdó", continua l'ordre.

La denúncia d'una ciutadana francesa va reactivar el cas

Després de 13 anys sense més notícies, l'any 2018 es va reactivar el cas arran de la denúncia d'una ciutadana francesa. L'ordre llavors va demanar explicacions a Sales, que va reconèixer els fets i va mencionar algunes de les persones que havien patit abusos. L'ordre va apropar-se a les víctimes per facilitar el seu suport. Es va posar en contacte amb autoritats del Senegal i va informar les autoritats religioses de Roma.

El febrer del 2023 es va crear una comissió de defensa dels menors abusats sexualment a l'Església al Senegal per recollir testimonis i fer públics els abusos. Es va traslladar el cas al Defensor del Poble.

El fet que les víctimes fossin persones del Senegal va afavorir la impunitat i el silenci al voltant dels abusos, ja que difícilment farien una denúncia pública perquè l'homosexualitat està penada amb presó.