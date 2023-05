Primeres denúncies als Mossos d'exalumnes dels Jesuïtes de Casp pels abusos sexuals del sacerdot Francesc Peris

Els Mossos d'Esquadra han rebut dues denúncies per abusos sexuals contra el sacerdot Francesc Peris, de l'escola dels Jesuïtes de Casp de Barcelona. Segons El Periódico, una d'aquestes la va presentar el 23 de maig un home que hauria estat alumne del religiós durant la dècada dels 70. En aquest cas, els fets haurien tingut lloc durant unes colònies a Viladrau (Osona) i el capellà hauria fet tocaments a la víctima.

La segona denúncia la va presentat una dona que també hauria estat alumne del religiós durant els 90, quan l'escola va començar a rebre nenes. Aquests abusos s'haurien produït al despatx del sacerdot i també haurien consistit en tocaments.

Fa poques setmanes, el diari El País va publicar el testimoni de diverses víctimes que van patir abusos sexuals per part de Francesc Peris, primer, a l'escola barcelonina, i després, a Bolívia, on aquest sacerdot hauria estat traslladat després dels primers fets.

Una carta i un altre sacerdot acusat d'abusos

El passat 22 de maig 234 exalumnes de l'escola Jesuïtes de Casp de Barcelona van fer pública una carta en què exigien una condemna pública de la institució a aquests presumptes abusos. La missiva explicava que tot i que els fets havien estat denunciats l'any 2021 al Vaticà i a la Conferència Episcopal Espanyola, fins ara no hi ha hagut un "posicionament ferm i públic de condemna per part de la institució".

En aquest escrit, adreçat al col·legi i al Departament d'Educació, les víctimes consideren "d'extrema gravetat" que la Companyia de Jesús "no hagi actuat de manera decidida per facilitar la investigació".

Peris no és l'únic sacerdot del centre acusat d'abusos, el passat 25 de maig dos exalumnes de l'escola van acusar del mateix delicte un altre religiós de la institució, Francesc Roma, qui va compartir claustre amb Peris. Segons el relat de les víctimes, aquest capellà també hauria utilitzat les sessions de tutoria per fer-les entrar al seu despatx, asseure-les a la seva falda i fer-los tocaments per sobre de la roba. Aquestes carícies haurien arribat fins als genitals.